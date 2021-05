Το μήνυμα της βασιλικής οικογένειας στον επίσημο λογαριασμό στο Twitter αναφέρει: «Ευχόμαστε στον Άρτσι Μάουντμπατεν-Γουίνδσορ χαρούμενα δεύτερα γενέθλια».

Οι ευχές συνοδεύονται κι από μία φωτογραφία του Δούκα και της Δούκισσας του Σάσεξ με τον γιο τους, λίγες ημέρες μετά τη γέννησή του.

Wishing Archie Mountbatten-Windsor a very happy 2nd birthday today. 🎈 📸 Dominic Lipinski / PA Images pic.twitter.com/dLssyrVSor

Ο Άρτσι ζει με τους γονείς του, πρίγκιπα Χάρι και Μέγκαν στην Καλιφόρνια, μετά την αποποίηση των βασιλικών τους καθηκόντων και δικαιωμάτων.

Ευχές στον Άρτσι έστειλαν και οι θείοι του, Γουίλιαμ και Κέιτ, αλλά και οι παππούδες, Κάρολος και Καμίλα.

Happy birthday to Archie, who turns two today. 🎂



📸 Chris Allerton pic.twitter.com/HwvTBzphJu