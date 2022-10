Η βασιλική οικογένεια «τρέμει» το βιβλίο του πρίγκιπα Χάρι - Σε ετοιμότητα οι δικηγόροι του παλατιού

Τα απομνημονεύματά του πρίγκιπα Χάρι αναμένεται να εκδοθούν στις 10 Ιανουαρίου και η βασιλική οικογένεια της Βρετανίας έχει έτοιμη τη νομική της ομάδα ώστε να αντιμετωπίσει τις «βόμβες» που επιφυλάσσει το βιβλίο «Spare».

Σύμφωνα με τις πληροφορίες της Daily Mail, η βασιλική οικογένεια έχει θέσει τους δικηγόρους σε «επιφυλακή» ώστε να αντιδράσουν σε κάθε στιγμή ανάγκης.

Το βιβλίο φαίνεται ότι τηρεί «επικριτική στάση προς όλους και όλα», κάτι που η οικογένεια «τρέμει».

«Ήταν μια από τις πιο οδυνηρές εικόνες του 20ου αιώνα: δύο νεαρά αγόρια, δύο πρίγκιπες, που περπατούσαν πίσω από το φέρετρο της μητέρας τους καθώς ο κόσμος παρακολουθούσε με θλίψη και φρίκη» γράφει η σύνοψη του βιβλίου.

On 10 January 2023, readers everywhere will be part of a landmark publication: the story of Prince Harry, The Duke of Sussex. Personal and emotionally powerful, SPARE will be published by @transworldbooks, supporting two special charities. Details at https://t.co/3y6Vh4WRbx. pic.twitter.com/r3yXdWdt6K