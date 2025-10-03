Η Αυστραλία ενισχύει πρωτοφανώς την άμυνά της απέναντι στην Κίνα

Η Αυστραλία έχει ξεκινήσει ένα φιλόδοξο πρόγραμμα αμυντικών δαπανών ύψους 25 δισ. δολαρίων Αυστραλίας, που περιλαμβάνει παραγγελίες για υποβρύχια και φρεγάτες, ανάπτυξη αυτόνομων drones και την ανακαίνιση ενός βασικού ναυπηγείου για την παραγωγή ιαπωνικού σχεδιασμού φρεγατών. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη στρατιωτική αναδιάρθρωση της χώρας μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Η ανάγκη για ενίσχυση της άμυνας έγινε εμφανής μετά από κινεζικές ναυτικές ασκήσεις με πραγματικά πυρά κοντά στην ανατολική ακτή της Αυστραλίας φέτος, ενώ η κυβέρνηση στοχεύει να μειώσει την εξάρτηση της χώρας από τους συμμάχους της.

Η Αυστραλία έχει ορίσει την Mitsubishi Heavy Industries της Ιαπωνίας ως προτιμώμενο ανάδοχο για την κατασκευή έως 11 φρεγατών Mogami, σε μια επένδυση ύψους 55 δισ. δολαρίων Αυστραλίας για την ανανέωση του στόλου επιφανείας.

Παράλληλα, συνεργάζεται με την BAE Systems του Ηνωμένου Βασιλείου για τη ναυπήγηση φρεγατών Hunter Class στην Αδελαΐδα.

Νέες τεχνολογίες και drones στην αμυντική στρατηγική

Στον αέρα, η Αυστραλία δοκιμάζει τα MQ-28A “Ghost Bat” drones, τα πρώτα στρατιωτικά αεροσκάφη που σχεδιάστηκαν στη χώρα σε πάνω από 50 χρόνια, ενώ επενδύει 4,3 δισ. AUD στις δυνατότητες μη επανδρωμένων αεροσκαφών.

Επιπλέον, υπογράφηκε συμβόλαιο 1,7 δισ. AUD με την αμερικανική Anduril για στόλο αυτόνομων υποβρυχίων «Ghost Sharks» κατασκευής Σίδνεϊ, που θα χρησιμοποιούνται σε αποστολές πληροφοριών, επιτήρησης και πλήγματος.

Το πρόγραμμα Aukus, με πυρηνοκίνητα υποβρύχια για πρώτη φορά στην ιστορία της Αυστραλίας, αναμένεται να φτάσει το κόστος μεταξύ 268 και 368 δισ. AUD έως το 2050. Παρά τις τεράστιες δαπάνες, κάποιοι ειδικοί θεωρούν ότι η χώρα πρέπει να ενισχύσει περισσότερο την προετοιμασία της, ιδιαίτερα στα βόρεια σύνορά της, και να αντιμετωπίσει τη σύνθετη σχέση με την Κίνα.

Με πληροφορίες από Financial Times

