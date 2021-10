Μία ιδιαίτερη αναγνώριση από την πατρίδα του την Ατλάντα έλαβε ο ράπερ Lil Nas X, βραβευμένος με Grammy.

Το Δημοτικό Συμβούλιο κήρυξε την 20η Οκτωβρίου, ως «Μέρα Lil Nas X», σε μία ένδειξη τιμής για την επιρροή του στην LGBTQ κοινότητα αλλά και το καλλιτεχνικό του αποτύπωμα.

Στην ειδική εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε, ο δημοτικός σύμβουλος και υποψήφιος δήμαρχος, Antonio Brown, παρέδωσε μία τιμητική πλακέτα στον νεαρό ράπερ, που έχει αγαπηθεί ιδιαίτερα από τον κόσμο για τις μεγάλες επιτυχίες του.

Congratulations to @LilNasX for receiving his own special day in Atlanta! October 20th will now be known as “Lil Nas Day” 🖤 pic.twitter.com/VcoTmMpINe