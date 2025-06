Η απάντηση του Ιράν στην επίθεση των ΗΠΑ: Από πού και πώς μπορεί να χτυπήσει

Το πλήγμα των ΗΠΑ στο Ιράν έφερε την περιοχή στο χείλος μιας νέας κρίσης. Με την Τεχεράνη να υπόσχεται αντίποινα και δεκάδες χιλιάδες Αμερικανούς στρατιώτες να βρίσκονται εντός εμβέλειας, η διεθνής κοινότητα προετοιμάζεται για την επόμενη κίνηση της Ισλαμικής Δημοκρατίας, όποια και αν είναι αυτή.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι εγκαταστάσεις στο Φορντόου, τη Νατάνζ και το Ισφαχάν «εξουδετερώθηκαν πλήρως», παρά τις προειδοποιήσεις της Τεχεράνης για «ανεπανόρθωτες συνέπειες» σε περίπτωση αμερικανικής εμπλοκής στη σύγκρουση με το Ισραήλ.

Το ενδεχόμενο αντιποίνων παραμένει ανοιχτό, με αναλυτές να επισημαίνουν κινδύνους για επιθέσεις σε αμερικανικούς στόχους, κυβερνοεπιθέσεις ή παρεμβάσεις στις ενεργειακές ροές του Περσικού Κόλπου.

Ο απόστρατος στρατηγός Τζόζεφ Βότελ, πρώην επικεφαλής της CENTCOM, εκτιμά ότι η στρατιωτική ηγεσία των ΗΠΑ ήδη προετοιμάζεται για το ενδεχόμενο αντίδρασης, με τους κινδύνους να είναι διάχυτοι σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή. Πιθανοί στόχοι θεωρούνται οι αμερικανικές βάσεις σε Κατάρ, Μπαχρέιν και Κουβέιτ, αλλά και σύμμαχες χώρες όπως η Σαουδική Αραβία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Η Ντάνα Στρούλ, πρώην αξιωματούχος του Πενταγώνου, σημειώνει ότι οι ιρανικές προθέσεις είναι ξεκάθαρες και πλέον το ερώτημα είναι αν ο Λευκός Οίκος είναι επαρκώς προετοιμασμένος.

Μέσα στις τελευταίες ημέρες, οι ΗΠΑ ενίσχυσαν την παρουσία τους στην περιοχή. Εκτός από τις υπάρχουσες δυνάμεις σε βάσεις της Μέσης Ανατολής, έχουν σταλεί επιπλέον ναυτικές μονάδες, ενώ το αεροπλανοφόρο USS Nimitz κινείται προς την περιοχή με πλήρη συνοδεία μάχης. Παράλληλα, όλες οι βάσεις που βρίσκονται εντός του βεληνεκούς ιρανικών όπλων έχουν τεθεί σε αυξημένη επιφυλακή.

The US is sending the USS #Nimitz carrier to the region. You never send ships within range of hypersonic weapons that can easily sink them

But it seems the US and Israel are preparing a false flag pic.twitter.com/gluelvyU9j