Η Amazon αποσύρει το «ψεύτικο» βιβλίο της Κιμ Πόρτερ για τον Diddy μετά από αντιδράσεις των παιδιών της

Η Amazon απέσυρε ένα απομνημόνευμα που αποδιδόταν στo μοντέλο Κιμ Πόρτερ (πέθανε το 2018), το οποίο περιέγραφε καταγγελίες για κακοποίηση από τον πρώην φίλο της, τον διαπλεκόμενο παραγωγό της hip-hop σκηνής, Sean “Diddy” Combs.

Την Τρίτη, ο κολοσσός του ηλεκτρονικού εμπορίου αφαίρεσε το βιβλίο «Kim’s Lost Words: A Journey for Justice, From the Other Side...» από τον ιστότοπό του. Η απόσυρση ήρθε μετά την καταδίκη του έργου από τα παιδιά της Πόρτερ, τα οποία αμφισβήτησαν την αυθεντικότητα του βιβλίου.

«Μας ενημέρωσαν για μια διαμάχη σχετικά με αυτόν τον τίτλο και έχουμε ενημερώσει τον εκδότη», δήλωσε την Τετάρτη εκπρόσωπος της Amazon στους Los Angeles Times. «Το βιβλίο δεν είναι αυτή τη στιγμή διαθέσιμο προς πώληση στο κατάστημά μας». Δεν είναι σαφές πόσα αντίτυπα πωλήθηκαν.

Το απομνημόνευμα, αξίας 22 δολαρίων, δημοσιεύθηκε στις αρχές Σεπτεμβρίου και, παρά τα πολλά σφάλματα και ανακρίβειες, έγινε μπεστ σέλερ λίγο μετά τη σύλληψη του Combs στις 16 Σεπτεμβρίου και την απαγγελία κατηγοριών για σεξουαλική διακίνηση, εκβιασμό και θέματα πορνείας. Τα τέσσερα παιδιά της Πόρτερ, εκ των οποίων τα τρία είναι από τη σχέση της με τον συνιδρυτή της Bad Boy Entertainment, καταδίκασαν το βιβλίο και δήλωσαν ότι οι ισχυρισμοί πως η μητέρα τους έγραψε βιβλίο «είναι απλώς αναληθείς».

«Όποιος ισχυρίζεται ότι έχει χειρόγραφο, ψεύδεται», είπαν. «Επιπλέον, να καταλάβετε ότι οποιοσδήποτε υποτιθέμενος 'φίλος' μιλάει εκ μέρους της μητέρας μας ή της οικογένειάς της δεν είναι φίλος. Ούτε έχει τις καλύτερες προθέσεις προς εκείνη».

Η δικηγόρος του Combs, Έρικα Γουλφ, επίσης χαρακτήρισε το βιβλίο «ψεύτικο», «προσβλητικό» και «μία αναιδή απόπειρα εκμετάλλευσης της τραγωδίας».

Η Πόρτερ είχε σχέση με τον Combs για περίπου 13 χρόνια, με παύσεις ανά διαστήματα. Απεβίωσε σε ηλικία 47 ετών τον Νοέμβριο του 2018, αφού βρέθηκε αναίσθητη στο σπίτι της στην Κοιλάδα Σαν Φερνάντο. Ο ιατροδικαστής της Κομητείας του Λος Άντζελες ανακοίνωσε τον Ιανουάριο του 2019 ότι ο θάνατός της οφειλόταν σε φυσικά αίτια, λόγω λοβιακής πνευμονίας, παρά τις θεωρίες συνωμοσίας που καταρρίφθηκαν από τα παιδιά της.

Το εξώφυλλο του υποτιθέμενου απομνημονεύματος ανέφερε ότι είχε γραφτεί «από τον Jamal T. Millwood για την Kimberly A. Porter». Αργότερα αποκαλύφθηκε ότι ο Millwood ήταν το ψευδώνυμο του συγγραφέα και ερευνητή δημοσιογράφου Κρις Τοντ, ο οποίος υποστήριξε στον πρόλογο του βιβλίου ότι μία από τις τελευταίες επιθυμίες της Πόρτερ ήταν να δημοσιοποιηθεί αυτό το ημερολόγιο/απομνημόνευμα. Παρά ταύτα, ακόμη και ο ίδιος, ο οποίος αυτοεκδόθηκε το βιβλίο, εξέφρασε αμφιβολίες για την αυθεντικότητα των κειμένων.

Ο Diddy, ο οποίος είναι στόχος ομοσπονδιακής έρευνας κατά το τελευταίο έτος, δήλωσε αθώος για τις ποινικές κατηγορίες που του αποδίδονται. Ωστόσο, αντιμετωπίζει και σειρά αστικών μηνύσεων, συμπεριλαμβανομένης μιας επερχόμενης συλλογικής αγωγής. Την Τρίτη, ο δικηγόρος του Τέξας, Τόνι Μπάζμπι, ανακοίνωσε ότι σχεδιάζει να καταθέσει την αγωγή εκ μέρους περισσότερων από 100 ατόμων, συμπεριλαμβανομένων ανηλίκων την εποχή εκείνη, οι οποίοι ισχυρίζονται ότι ο Combs και άλλοι τους κακοποίησαν σεξουαλικά και τους εκμεταλλεύτηκαν.

Με πληροφορίες από Los Angeles Times, Guardian