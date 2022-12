Η Alicia Silverstone ποζάρει γυμνή ζητώντας μάς να προτιμάμε vegan ρούχα

Φορώντας μόνο vegan δερμάτινες μπότες σε ένα χωράφι με κάκτους, η γνωστή ηθοποιός Alicia Silverstone ποζάρει γυμνή για πολύ καλό, vegan σκοπό.

Η εικόνα της μάλιστα αναρτήθηκε και στην Times Square της Νέας Υόρκης την Τρίτη και το μήνυμα ήταν: «Don't Be a Prick. Wear Vegan» - σε ελαφρώς ελεύθερη μετάφραση «μην είστε καρ********, φορέστε vegan» ρούχα.

«Ο καθένας μπορεί να επιλέξει καινοτόμα vegan δέρματα που κατασκευάζονται από φραγκόσυκο, μανιτάρια ή μήλα, αντί να υποστηρίζει βιομηχανίες που σκοτώνουν ζώα για το δέρμα τους», σημείωνε το μήνυμα που συνόδευε την φωτογραφία, στη διασταύρωση της 40ης οδού και της όγδοης λεωφόρου στη Νέα Υόρκη.

«Ποτέ, μα ποτέ, δεν γδύνομαι στην τηλεόραση, στον κινηματογράφο, αλλά το έκανα για την PETA (People for the Ethical Treatment of Animals) γιατί τόσο πολύ με ενδιαφέρει», λέει η ίδια σε συνέντευξη σε βίντεο, στο οποίο εξηγεί τις καταστροφικές συνέπειες της αγοράς δέρματος ζώων στον πλανήτη.

«Η ποσότητα των πόρων, του νερού, της τροφής, του πετρελαίου για τη μεταφορά, της ενέργειας που πηγαίνει στην κατασκευή του δέρματος είναι απίστευτα. Απλά δεν είναι βιώσιμο. Η Γη δεν μπορεί να το αντέξει», υπογραμμίζει.

Συγκριτικά με την παραγωγή δέρματος από φυτά, αυτή του δέρματος αγελάδας έχει σχεδόν 10 φορές μεγαλύτερο αρνητικό αντίκτυπο στο περιβάλλον και συμβάλλει περισσότερο στην υπερθέρμανση του πλανήτη, τη ρύπανση των υδάτων, την εξάντληση των υδάτων και τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, εξηγεί ένα δελτίο τύπου της PETA.

«Ακόμα και το 80% της αποψίλωσης των δασών στο τροπικό δάσος του Αμαζονίου έχει προκληθεί από την καταστροφή της γης προκειμένου να εκτραφούν ζώα, και 130 διαφορετικές χημικές ουσίες, συμπεριλαμβανομένου του κυανίου, που χρησιμοποιούνται για να μετατραπεί το δέρμα τους σε ρούχο», πρόσθεσε η PETA.

Η Silverstone είναι μέρος μίας μακράς λίστας διασημοτήτων -μεταξύ των οποίων η Penélope Cruz, η Jenna Dewan, η Taraji P. Henson, η Eva Mendes και η Olivia Munn- που έχουν βοηθήσει την PETA να προωθήσει οικολογικές ενδυματολογικές επιλογές.