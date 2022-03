Η Αίθουσα των Κατόπτρων στις Βερσαλλίες: Το δωμάτιο-«κόσμημα» που συναντήθηκαν οι ηγέτες της ΕΕ

Οι ηγέτες της ΕΕ συναντήθηκαν σήμερα στο Hall of Mirrors στις Βερσαλλίες. Ένα μεγάλο τραπέζι με λουλούδια υποδέχθηκε τους «27», οι οποίοι ήταν έτοιμοι να θέσουν επί τάπητος ζητήματα που απασχολούν την Ένωση, ενώ η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.

«Γεια σας και καλωσορίσατε στη 2η μέρα της άτυπης συνόδου κορυφής στις Βερσαλλίες. Ο πρόεδρος του Συμβουλίου ξεκίνησε εκ νέου τη συνεδρίαση για την ενέργεια και την άμυνα», έγραψε, λίγο μετά τις 11:30 ο εκπρόσωπος του Σαρλ Μισέλ, Μπάρεντ Λιντς. Την ανάρτησή του συνόδευε μια φωτογραφία από το τραπέζι της συνεδρίασης, το οποίο έστεκε μέσα στην Αίθουσα των Κατόπτρων (Hall of Mirror) των Βερσαλλιών.

Η ιστορία της Αίθουσας των Κατόπτρων –Ένα κόσμημα των Βερσαλλιών

Το Hall of Mirrors, το πιο διάσημο δωμάτιο του Ανακτόρου, χτίστηκε για να αντικαταστήσει μια μεγάλη βεράντα σχεδιασμένη από τον αρχιτέκτονα Louis Le Vau, η οποία άνοιγε στον κήπο. Η βεράντα αρχικά βρισκόταν μεταξύ των διαμερισμάτων του βασιλιά στα βόρεια και των διαμερισμάτων της βασίλισσας στα νότια, ωστόσο η θέση της δεν ήταν βολική και πάνω από όλα εκτεθειμένη στην κακοκαιρία. Δεν άργησε, λοιπόν, να ληφθεί η απόφαση για την κατεδάφισή της. Ο διάδοχος του Le Vau, Jules Hardouin-Mansart, δημιούργησε ένα πιο κατάλληλο σχέδιο που αντικατέστησε τη βεράντα με μια μεγάλη γκαλερί. Οι εργασίες ξεκίνησαν το 1678 και τελείωσαν το 1684.

Σε όλο το μήκος του, 73 μέτρων, το Hall of Mirrors αποτίει φόρο τιμής στις επιτυχίες της Γαλλίας σε πολιτική, οικονομία και τέχνη. Οι πολιτικές επιτυχίες απεικονίζονται μέσα από τις 30 συνθέσεις που ζωγραφίστηκαν στη θολωτή οροφή από τον Le Brun, οι οποίες απεικονίζουν την ένδοξη ιστορία του Λουδοβίκου XIV κατά τα πρώτα 18 χρόνια της βασιλείας του, από το 1661 έως τις συνθήκες ειρήνης του Nijmegen. Στρατιωτικές και διπλωματικές νίκες και μεταρρυθμίσεις με σκοπό την αναδιοργάνωση του βασιλείου απεικονίζονται μέσα από αλληγορίες από την Αρχαιότητα.

Τα 17 παράθυρα του Mirror Hall ανοίγουν προς την κατεύθυνση του πάρκου. Στον απέναντι τοίχο της Αίθουσας υπάρχουν 17 εξίσου μεγάλοι καθρέπτες, που αποτελούνται από 350 επιμέρους επιφάνειες καθρέπτη. Από τη μία είχαν αισθητικό ρόλο, καθώς απεικονίζουν το εξωτερικό του κάστρου εντός, ενώ αντανακλούσε το φως των κεριών το βράδυ. Από την άλλη, οι καθρέπτες αποκαλύπτουν, με διακριτικό τρόπο, τον πλούτο του βασιλιά και αποτυπώνουν την γαλλική ευημερία. Αυτά τα στοιχεία αποκαλύπτονται στον αριθμό και το μέγεθος των 357 κατόπτρων που καλύπτουν τις 17 καμάρες απέναντι από τα παράθυρα, αποδεικνύοντας ότι η νέα γαλλική κατασκευή θα μπορούσε να ανταγωνιστεί το βενετσιάνικο μονοπώλιο στην κατασκευή κατόπτρων. Εκείνη την εποχή τέτοια αντικείμενα θεωρούνταν μεγάλη πολυτέλεια.

Αυλικοί και επισκέπτες διέσχιζαν καθημερινά το Hall of Mirrors και χρησίμευε επίσης ως χώρος αναμονής και συνάντησης. Χρησιμοποιούνταν για τελετές σε σπάνιες περιπτώσεις, όταν ήθελαν να χαρίσουν μια επιπλέον δόση χλιδής σε εκδηλώσεις για διασκέδαση, βασιλικούς γάμους ή διπλωματικές δεξιώσεις.

Μέσα σε αυτό το επιβλητικό δωμάτιο, πραγματοποιήθηκε η διακήρυξη της Γερμανικής Αυτοκρατορίας το 1871, καθώς και η υπογραφή της Συνθήκης των Βερσαλλιών το 1919, τερματίζοντας και τυπικά τον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο.

