Η 17χρονη εγγονή του Ντόναλντ Τραμπ μίλησε για τον παππού της στο συνέδριο των ρεπουμπλικανών

Η μεγαλύτερη εγγονή του πρώην προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, η Κάι Τραμπ, έδωσε μια σύντομη αλλά προσωπική ομιλία για τον παππού της στη σκηνή του RNC το βράδυ της Τετάρτης.

«Μιλάω σήμερα για να μοιραστώ την πλευρά του παππού μου που οι άνθρωποι δεν βλέπουν συχνά», είπε η κόρη του Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ. «Για μένα, είναι απλώς ένας κανονικός παππούς. Μας δίνει καραμέλες και αναψυκτικά όταν οι γονείς μας δεν κοιτούν. Πάντα θέλει να ξέρει πώς τα πάμε στο σχολείο». Ο Τραμπ φαινόταν περιχαρής καθ' όλη τη διάρκεια της ομιλίας της εγγονής του. Η εμφάνιση προστίθεται σε έναν αυξανόμενο κατάλογο ατόμων, κυρίως γυναικών, που έχουν δείξει στους θεατές μια πιο προσωπική πλευρά του πρώην προέδρου.

«Ακόμα και όταν περνάει από όλες αυτές τις δικαστικές υποθέσεις, πάντα με ρωτάει πώς τα πάω. Πάντα με ενθαρρύνει να πιέζω τον εαυτό μου για να γίνω όσο πιο επιτυχημένη μπορώ», είπε. «Προφανώς, βάζει τον πήχη αρκετά ψηλά, αλλά ποιος ξέρει, ίσως μια μέρα τον πιάσω». Ήταν μια αξιοσημείωτη πρώτη στιγμή για την επόμενη γενιά των Τραμπ. Σε μια εισαγωγή του πατέρα της, Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ, ο μεγαλύτερος γιος του πρώην προέδρου, είπε ότι ήταν η «πρώτη φορά σε σκηνή» και «η πρώτη φορά που έκανε λόγο».

Kai Trump, Daughter of Donald Trump Jr. Knocks it out of the park sharing why she loves her Grandpa. Good job Kai! pic.twitter.com/SlqRMGAuRw