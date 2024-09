Hurriyet: O Ράμα ετοιμάζει στα Τίρανα το «Βατικανό των ισλαμιστών»

Ο πρωθυπουργός της Αλβανίας Έντι Ράμα σχεδιάζει να δημιουργήσει το πρώτο ανεξάρτητο κρατίδιο ισλαμιστών στα Τίρανα, στα πρότυπα του Βατικανού, αναφέρει σε σημερινό δημοσίευμά της η εφημερίδα Hurriyet και εξηγεί αναλυτικά πώς πρόκειται να γίνει αυτό.

Σύμφωνα με τους New York Times στους οποίους μίλησε ο Έντι Ράμα από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη όπου βρίσκεται, το αυτόνομο και ανεξάρτητο κρατίδιο θα ονομάζεται «Κυρίαρχο Κράτος του Τάγματος Μπεκτασί» (ένα τάγμα Σιιτών Σούφι που ιδρύθηκε τον 13ο αιώνα στην Τουρκία) και θα έχει το ένα τέταρτο του μεγέθους της πόλης του Βατικανού.

Μιλώντας στην αμερικανική εφημερίδα New York Times, ο πρωθυπουργός της χώρας Έντι Ράμα δήλωσε ότι τα σχέδια για τον οργανισμό θα ανακοινωθούν το επόμενο έτος και ότι στόχος είναι να προωθηθεί «μια ανεκτική εκδοχή του Ισλάμ για την οποία η Αλβανία είναι υπερήφανη».

#BREAKING Albanian Prime Minister Edi Rama officially announced the establishment of the Bektashi "Vatican" in Tirana at the UN General Assembly:



"The Bektashi state will be a center for living together in tolerance and peace." https://t.co/sXKiYiAW0O pic.twitter.com/1aT5HbqfKj