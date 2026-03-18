Νορβηγία: Ποινή φυλάκισης 7 ετών η εισαγγελική πρόταση για τον γιο της Μέτε-Μάριτ

Ο Μάριους Μποργκ Χόιμπι αντιμετωπίζει 40 κατηγορίες, μεταξύ των οποίων και τέσσερις για βιασμό

The LiFO team
The LiFO team
Ο Marius Borg Høiby/Φωτογραφία: Getty Images
Ποινή φυλάκισης επτά ετών και επτά μηνών περιλαμβάνει η καταδικαστική, εισαγγελική πρόταση για τον Μάριους Μποργκ Χόιμπι, γιο της διαδόχου του νορβηγικού θρόνου Μέτε-Μάριτ, στη δίκη που βρίσκεται σε εξέλιξη.

Κατά την αγόρευσή του, ο εισαγγελέας εμφανίστηκε ιδιαίτερα επικριτικός απέναντι στον 29χρονο κατηγορούμενο, ο οποίος αντιμετωπίζει συνολικά 40 κατηγορίες.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται τέσσερις για βιασμό, σύμφωνα με τη νορβηγική νομοθεσία. Όπως υποστηρίζει η κατηγορία, τα πιο σοβαρά περιστατικά φέρονται να έγιναν ενώ τα θύματα κοιμούνταν, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις υπήρξε και καταγραφή των πράξεων.

Νορβηγία: Σε εξέλιξη η δίκη του Μάριους Μποργκ Χόιμπι

Η δίκη ξεκίνησε στις αρχές Φεβρουαρίου και αναμένεται να ολοκληρωθεί σύντομα, παρά προβλήματα υγείας που αντιμετωπίζει ο δικαστής.

Ωστόσο, η απόφαση του δικαστηρίου δεν αναμένεται άμεσα, καθώς εκτιμάται ότι θα χρειαστούν αρκετοί μήνες μέχρι να εκδοθεί η τελική ετυμηγορία.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονο ενδιαφέρον στη Νορβηγία, λόγω της σύνδεσης του κατηγορούμενου με τη βασιλική οικογένεια.

Νορβηγία: Η αγόρευση του εισαγγελέα στην υπόθεση

Σε ιδιαίτερα σκληρό τόνο κινήθηκε η αγόρευση της εισαγγελίας στη δίκη του Μάριους Μποργκ Χόιμπι, γιου της διαδόχου του νορβηγικού θρόνου Μέτε-Μάριτ, με τον εισαγγελέα να τον περιγράφει ως έναν άνθρωπο «που παίρνει ό,τι θέλει».

Κατά την τελική του τοποθέτηση στο δικαστήριο του Όσλο, ο εισαγγελέας Στούρλα Χένρικσμπο τόνισε ότι ο 29χρονος δεν πρέπει να κριθεί για το ποιος είναι, αλλά για τις πράξεις του. Ωστόσο, σκιαγράφησε ένα ιδιαίτερα επιβαρυντικό προφίλ, κάνοντας λόγο για έλλειψη σεβασμού τόσο προς τους κανόνες όσο και προς τις γυναίκες.

Η αγόρευση ήρθε λίγες ημέρες μετά την κατάθεση του ίδιου του κατηγορούμενου, ο οποίος είχε δηλώσει ότι νιώθει «σαν τέρας» και «αντικείμενο μίσους για όλη τη Νορβηγία», περιγράφοντας έντονη ψυχολογική πίεση, απομόνωση και κατάθλιψη.

Ο εισαγγελέας απάντησε ότι «κανείς δεν είναι τέρας», επιμένοντας όμως ότι τα στοιχεία δείχνουν έναν άνθρωπο που συστηματικά αγνοούσε τα όρια και τη συναίνεση.

Με πληροφορίες από Frankfurter Allgemeine, DPA

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

ΑΛΙ ΛΑΡΙΤΖΑΝΙ ΘΑΝΑΤΟΣ

Διεθνή / Ο θάνατος του Αλί Λαριτζανί βαθαίνει την κρίση στον πυρήνα της ηγεσίας του Ιράν

Ο θάνατος του δεν αποτελεί απλώς την απώλεια ενός ακόμη αξιωματούχου, αλλά έναν παράγοντα που βαθαίνει την κρίση στην ηγεσία του Ιράν, με πιθανές συνέπειες τόσο για την πορεία του πολέμου όσο και για τη συνολική σταθερότητα της χώρας
THE LIFO TEAM
Άντριου: «Θέλει να υποκλινόμαστε» - Οι πιο προκλητικές απαιτήσεις του κατά τη μετακόμιση

Διεθνή / Άντριου: «Θέλει να υποκλινόμαστε» - Οι πιο προκλητικές απαιτήσεις του κατά τη μετακόμιση

Σύμφωνα με τις πληροφορίες η συμπεριφορά του ενισχύει την εικόνα ενός ανθρώπου που δυσκολεύεται να προσαρμοστεί στη νέα πραγματικότητα, συνεχίζοντας να λειτουργεί με βάση τα προνόμια του παρελθόντος
THE LIFO TEAM
ΑΛΙ ΛΑΡΙΤΖΑΝΙ ΘΑΝΑΤΟΣ

Διεθνή / Γιατί ο θάνατος του Αλί Λαριτζανί μπορεί να είναι μεγαλύτερο πλήγμα από του Αλί Χαμενεΐ;

Η εξόντωση του Αλί Λαριτζανί δεν αφαιρεί απλώς μια ισχυρή προσωπικότητα από το ιρανικό σύστημα εξουσίας, αλλά απειλεί να διαταράξει τις εύθραυστες ισορροπίες μεταξύ στρατού, πολιτικής και διπλωματίας
THE LIFO TEAM
ΗΠΑ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΣ ΕΜΒΟΛΙΑ ΡΟΜΠΕΡΤ ΚΕΝΕΝΤΙ ΤΖΟΥΝΙΟΡ

Διεθνή / ΗΠΑ: Δικαστής ακυρώνει τα σχέδια του Ρόμπερτ Κένεντι Τζ. για αλλαγές στο πρόγραμμα παιδικών εμβολίων

Δικαστής μπλόκαρε τις αλλαγές του Αμερικανού υπουργού Υγείας στο πρόγραμμα παιδικών εμβολιασμών, αναστέλλοντας παράλληλα τους διορισμούς του σε συμβουλευτική επιτροπή, σε μια απόφαση που χαρακτηρίζεται σημαντική για την προστασία της δημόσιας υγείας και ειδικά των παιδιών
THE LIFO TEAM
ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ CHELSEA ΡΟΜΑΝ ΑΜΠΡΑΜΟΒΙΤΣ

Διεθνή / Το Ηνωμένο Βασίλειο ετοιμάζεται να κινηθεί νομικά κατά του Ρόμαν Αμπράμοβιτς για τα έσοδα από την πώληση της Chelsea

Ο Ρώσος δισεκατομμυριούχος κατηγορείται ότι έχασε την «τελευταία ευκαιρία» να διαθέσει τα χρήματα για να βοηθήσει τα θύματα του πολέμου στην Ουκρανία
THE LIFO TEAM
 
 