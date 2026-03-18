Νορβηγία: Ποινή φυλάκισης 7 ετών η εισαγγελική πρόταση για τον γιο της Μέτε-Μάριτ

Ποινή φυλάκισης επτά ετών και επτά μηνών περιλαμβάνει η καταδικαστική, εισαγγελική πρόταση για τον Μάριους Μποργκ Χόιμπι, γιο της διαδόχου του νορβηγικού θρόνου Μέτε-Μάριτ, στη δίκη που βρίσκεται σε εξέλιξη.

Κατά την αγόρευσή του, ο εισαγγελέας εμφανίστηκε ιδιαίτερα επικριτικός απέναντι στον 29χρονο κατηγορούμενο, ο οποίος αντιμετωπίζει συνολικά 40 κατηγορίες.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται τέσσερις για βιασμό, σύμφωνα με τη νορβηγική νομοθεσία. Όπως υποστηρίζει η κατηγορία, τα πιο σοβαρά περιστατικά φέρονται να έγιναν ενώ τα θύματα κοιμούνταν, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις υπήρξε και καταγραφή των πράξεων.

Eifersucht, Wut, Kontrollverlust: In seinem Plädoyer beschreibt der Staatsanwalt den Sohn der norwegischen Kronprinzessin als Mann ohne Respekt für Regeln und Normen – oder Frauen. https://t.co/DygWLnltaY — Frankfurter Allgemeine (@faznet) March 16, 2026

Νορβηγία: Σε εξέλιξη η δίκη του Μάριους Μποργκ Χόιμπι

Η δίκη ξεκίνησε στις αρχές Φεβρουαρίου και αναμένεται να ολοκληρωθεί σύντομα, παρά προβλήματα υγείας που αντιμετωπίζει ο δικαστής.

Ωστόσο, η απόφαση του δικαστηρίου δεν αναμένεται άμεσα, καθώς εκτιμάται ότι θα χρειαστούν αρκετοί μήνες μέχρι να εκδοθεί η τελική ετυμηγορία.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονο ενδιαφέρον στη Νορβηγία, λόγω της σύνδεσης του κατηγορούμενου με τη βασιλική οικογένεια.

🔴 Marius Borg Høiby, son of Crown Princess Mette-Marit, faces 38 charges, including rape, assault, domestic abuse



Read the full story below 🖇️https://t.co/siHtXOyRbl pic.twitter.com/xBZ8LQKZGb — The Telegraph (@Telegraph) February 2, 2026

Νορβηγία: Η αγόρευση του εισαγγελέα στην υπόθεση

Σε ιδιαίτερα σκληρό τόνο κινήθηκε η αγόρευση της εισαγγελίας στη δίκη του Μάριους Μποργκ Χόιμπι, γιου της διαδόχου του νορβηγικού θρόνου Μέτε-Μάριτ, με τον εισαγγελέα να τον περιγράφει ως έναν άνθρωπο «που παίρνει ό,τι θέλει».

Κατά την τελική του τοποθέτηση στο δικαστήριο του Όσλο, ο εισαγγελέας Στούρλα Χένρικσμπο τόνισε ότι ο 29χρονος δεν πρέπει να κριθεί για το ποιος είναι, αλλά για τις πράξεις του. Ωστόσο, σκιαγράφησε ένα ιδιαίτερα επιβαρυντικό προφίλ, κάνοντας λόγο για έλλειψη σεβασμού τόσο προς τους κανόνες όσο και προς τις γυναίκες.

Η αγόρευση ήρθε λίγες ημέρες μετά την κατάθεση του ίδιου του κατηγορούμενου, ο οποίος είχε δηλώσει ότι νιώθει «σαν τέρας» και «αντικείμενο μίσους για όλη τη Νορβηγία», περιγράφοντας έντονη ψυχολογική πίεση, απομόνωση και κατάθλιψη.

Ο εισαγγελέας απάντησε ότι «κανείς δεν είναι τέρας», επιμένοντας όμως ότι τα στοιχεία δείχνουν έναν άνθρωπο που συστηματικά αγνοούσε τα όρια και τη συναίνεση.

Με πληροφορίες από Frankfurter Allgemeine, DPA