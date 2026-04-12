Χωρίς «λευκό καπνό» οι συνομιλίες ΗΠΑ - Ιράν: «Το ίδιο μου κάνει» είτε κλεινόταν συμφωνία είτε όχι, λέει ο Τραμπ

ΗΠΑ και Ιράν δεν κατέληξαν σε συμφωνία μετά από πολύωρες διαπραγματεύσεις.

Οι διαπραγματεύσεις έγιναν στο Πακιστάν, χώρα-κλείδι στην κατάπαυση πυρός που αποφάσισαν πριν από μερικές ημέρες ΗΠΑ και Ιράν.

«Παράλογες απαιτήσεις» των ΗΠΑ οδήγησαν σε αποτυχία τις διαπραγματεύσεις στο Ισλαμαμπάντ ανάμεσα σε ιρανική και αμερικανική αντιπροσωπεία για να τερματιστεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, μετέδωσε η ιρανική κρατική τηλεόραση IRIB.

«Η ιρανική αντιπροσωπεία διαπραγματεύτηκε αδιάκοπα κι εντατικά για 21 ώρες προκειμένου να υπερασπίσει τα εθνικά συμφέροντα του ιρανικού λαού. Παρά τις διάφορες πρωτοβουλίες από την πλευρά της, οι παράλογες απαιτήσεις της αμερικανικής πλευράς εμπόδισαν την πρόοδο στις διαπραγματεύσεις. Οι διαπραγματεύσεις έλαβαν έτσι τέλος», ανέφερε το IRIB μέσω Telegram.

Το Πακιστάν κάλεσε πάντως, τις ΗΠΑ και το Ιράν να συνεχίσουν να σέβονται την κατάπαυση πυρός δύο εβδομάδων που βρίσκεται σε ισχύ, παρά την αποτυχία των ειρηνευτικών διαπραγματεύσεών τους στο Ισλαμαμπάντ.

«Είναι επιτακτικής σημασίας οι πλευρές να συνεχίσουν να σέβονται τη δέσμευσή τους υπέρ της κατάπαυσης του πυρός», δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών του Πακιστάν Ισάκ Νταρ, η χώρα του οποίου φιλοξένησε τις διαπραγματεύσεις και διαδραμάτισε ρόλο μεσολαβητή.

«Το Πακιστάν διαδραματίζει και θα συνεχίσει να διαδραματίζει τον ρόλο του για να διευκολύνει τον διάλογο ανάμεσα στην Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν και τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής τις ερχόμενες ημέρες», πρόσθεσε ο υπουργός Εξωτερικών του Πακιστάν.

Συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν: Κράτησαν 21 ώρες

Η Τεχεράνη σημείωσε ότι «κανένας δεν περίμενε» ότι το Ιράν και οι ΗΠΑ θα κατέληγαν σε συμφωνία στον πρώτο κύκλο των διαπραγματεύσεων που διεξήγαγαν στο Πακιστάν.

«Ήταν προφανές εξαρχής ότι δεν έπρεπε να αναμένουμε ότι θα καταλήγαμε σε συμφωνία σε μόλις μια συνεδρία (διαπραγματεύσεων). Κανένας δεν το περίμενε» αυτό, είπε ο εκπρόσωπος της ιρανικής διπλωματίας Εσμαΐλ Μπαγαεΐ στην ιρανική κρατική τηλεόραση IRIB, αφού μεταδόθηκε η είδηση της αποτυχίας των συνομιλιών των δυο πλευρών στο Ισλαμαμπάντ για να τερματιστεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή.

Ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών δήλωσε ακόμη «βέβαιος ότι οι επαφές μας με το Πακιστάν, όπως και με άλλους φίλους μας στην περιοχή, θα συνεχιστούν».

Από την πλευρά του, ο Αμερικανός αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς ανακοίνωσε πως επιστρέφει στις ΗΠΑ χωρίς συμφωνία με το Ιράν, αφού υπέβαλε «την τελική και καλύτερη προσφορά που μπορούσαμε να κάνουμε» για να τερματιστεί ο πόλεμος.

«Θα επιστρέψουμε στις ΗΠΑ χωρίς να έχουμε κλείσει συμφωνία», είπε ο Βανς κατά τη διάρκεια σύντομης συνέντευξης Τύπου στο Ισλαμαμπάντ, όπου Αμερικανοί και Ιρανοί διαπραγματεύτηκαν από χθες ως τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα.

Στηλίτευσε ιδίως το ότι δεν έλαβε «ρητή δέσμευση» ότι το Ιράν θα εγκαταλείψει το πρόγραμμα πυρηνικής ενέργειάς του.

Οι συνομιλίες κράτησαν 21 ώρες, διευκρίνισε. «Είχαμε πολλές ουσιαστικές συζητήσεις με τους Ιρανούς. Αυτό είναι το καλό νέο. Το κακό νέο είναι πως δεν καταλήξαμε σε συμφωνία, και νομίζω πως αυτό είναι κακό νέο για το Ιράν περισσότερο απ’ ό,τι για τις ΗΠΑ», συνέχισε.

«Φεύγουμε αφού υποβάλαμε πολύ απλή πρόταση, προσέγγιση που αποτελεί την τελική μας πρόσφορά και την καλύτερη που μπορούσαμε να κάνουμε. Θα δούμε αν οι Ιρανοί θα επιλέξουν να αποδεχτούν τους όρους μας ή όχι», συμπλήρωσε ο κ. Βανς τονίζοντας πως «κάναμε πολύ σαφές ποιες είναι οι κόκκινες γραμμές μας».

Σημειώνεται πως το αεροσκάφος του απογειώθηκε λίγο μετά τις 05:00 (ώρα Ελλάδας).

«Το ίδιο μου κάνει», «δεν έχει καμιά διαφορά» είτε κλειστεί, είτε όχι συμφωνία με το Ιράν, είπε στον Τύπο χθες Σάββατο ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, αναφερόμενος στην πρώτη ημέρα συνομιλιών αντιπροσωπειών των ΗΠΑ και της Ισλαμικής Δημοκρατίας στην πρωτεύουσα του Πακιστάν.

«Βρισκόμαστε σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις με το Ιράν. Κερδίζουμε, όπως κι αν έχει- τους νικήσαμε στρατιωτικά», διαβεβαίωσε ο ρεπουμπλικάνος πρόεδρος στους δημοσιογράφους.