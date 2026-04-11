Διαπραγματεύσεις ΗΠΑ - Ιράν: Απευθείες οι επαφές των δύο αντιπροσωπειών - Νέα ανάρτηση Τραμπ

Εξελίξεις στις επαφές ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ιράν

Αξιωματούχος του Πακιστάν αναμένει την έναρξη των διαπραγματεύσεων ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ιράν / Getty Images
Λίγο πριν τις 04:00 το απόγευμα (ώρα Ελλάδος) άρχισαν οι διαπραγματεύσεις -με διαμεσολαβητές από το Πακιστάν- ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ιράν, προκειμένου να βρεθεί «κοινό έδαφος» για τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Μάλιστα, όπως μεταδίδει ανταποκριτής του Al Jazeera στο Ισλαμαμπάντ του Πακιστάν, οι τριμερείς συνομιλίες φαίνεται να πέρασαν από το στάδιο των έμμεσων επαφών, σε απευθείας διαπραγματεύσεις, μία απόφαση που βάσει διεθνών αναλυτών, θεωρείται «κομβική» για την πρόοδό τους.

Μέχρι πρότινος, οι δύο πλευρές βρίσκονταν σε διαφορετικές αίθουσες, με διαμεσολαβητές από το Πακιστάν να μεταφέρουν τα μηνύματα μεταξύ τους. Πλέον, σύμφωνα με πηγές που βρίσκονται κοντά στη διαδικασία, οι αντιπροσωπείες των ΗΠΑ και του Ιράν βρίσκονται στον ίδιο χώρο, συμμετέχοντας σε απευθείας συνομιλίες, παρουσία των μεσολαβητών.

Διαπραγματεύσεις ΗΠΑ - Ιράν: Αναφορές για σημάδια προόδου

Όπως ειπώθηκε, οι τριμερείς συνομιλίες ανάμεσα σε Ιράν και ΗΠΑ βρίσκονται σε εξέλιξη στο Ισλαμαμπάντ, με τη διαμεσολάβηση του Πακιστάν, την ώρα που καταγράφονται τα πρώτα σημάδια προόδου σε βασικά ζητήματα.

Σύμφωνα με πηγές, έχει σημειωθεί «κάποια κινητικότητα» σε ό,τι αφορά τις βασικές προϋποθέσεις, μεταξύ των οποίων και η ανάγκη για εκεχειρία στον Λίβανο. Αν και δεν έχει επιτευχθεί συμφωνία, πληροφορίες αναφέρουν ότι υπάρχει κατανόηση για περιορισμό των επιθέσεων στο νότιο τμήμα της χώρας, μια εξέλιξη που θεωρείται ως ένα πρώτο βήμα αποκλιμάκωσης.

Παράλληλα, στο τραπέζι φαίνεται να έχει τεθεί και το ζήτημα της αποδέσμευσης ιρανικών κεφαλαίων που παραμένουν «παγωμένα», με πηγές να κάνουν λόγο για πιθανή πρόοδο. Ωστόσο, διπλωματικές πηγές τονίζουν ότι είναι ακόμη νωρίς και απαιτείται επιβεβαίωση των πληροφοριών, ενώ το Πακιστάν εμφανίζεται συγκρατημένα αισιόδοξο για ενδεχόμενη συμφωνία.

Διαπραγματεύσεις ΗΠΑ - Ιράν: Η νέα ανάρτηση Τραμπ

Την ίδια ώρα, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, προχώρησε σε νέα ανάρτηση στο Truth Social για την εξέλιξη στις διαπραγματεύσεις, και για τις ενέργειες «καθαρισμού θαλάσσιων ναρκών» στα Στενά του Ορμούζ.

Σε ανάρτησή του στο Truth Social, ο Τραμπ απέρριψε αυτό που χαρακτήρισε ως αφήγημα των ΜΜΕ ότι το Ιράν έχει το πάνω χέρι.

«Στην πραγματικότητα, όλοι γνωρίζουν ότι ΧΑΝΟΥΝ, και ΧΑΝΟΥΝ ΑΡΚΕΤΑ!», έγραψε, υποστηρίζοντας ότι το Ιράν δεν διαθέτει πλέον ναυτικό, αεροπορία ή αντιαεροπορικά συστήματα. «Το σημαντικότερο είναι ότι οι επί χρόνια “ηγεσίες” τους δεν είναι πλέον μαζί μας», πρόσθεσε, καταλήγοντας με το «δόξα στον Αλλάχ!».

Συνεχίζοντας, ο Τραμπ υποστήριξε ότι η μοναδική εναπομείνασα «απειλή» από το Ιράν είναι οι θαλάσσιες νάρκες, τις οποίες έχουν τοποθετήσει ιρανικά σκάφη στα Στενά του Ορμούζ. «Ξεκινάμε τώρα τη διαδικασία εκκαθάρισης των Στενών του Ορμούζ ως χάρη προς χώρες σε όλο τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένων της Κίνας, της Ιαπωνίας, της Νότιας Κορέας, της Γαλλίας, της Γερμανίας και πολλών άλλων», ανέφερε.

Παράλληλα, κατηγόρησε τις συγκεκριμένες χώρες ότι δεν έχουν «το θάρρος ή τη βούληση» να αναλάβουν οι ίδιες μια τέτοια επιχείρηση.

Με πληροφορίες από Reuters, Al Jazeera

