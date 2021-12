Περίπου 150 άνθρωποι παγιδεύτηκαν στην οροφή του Παγκόσμιου Κέντρου Εμπορίου του Χονγκ Κονγκ μετά από πυρκαγιά που ξέσπασε στο κτίριο, που βρίσκεται στην πολυσύχναστη εμπορική περιοχή του Causeway Bay.

Επτά γυναίκες και ένας άνδρας είναι μεταξύ των οκτώ ατόμων που μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Ένας από αυτούς σε ημιλιπόθυμη κατάσταση, σύμφωνα με την αστυνομία.

Άλλες πληροφορίες κάνουν λόγο για τουλάχιστον 12 τραυματίες.

Η φωτιά ξεκίνησε νωρίς το απόγευμα (τοπική ώρα) στο Παγκόσμιο Κέντρο Εμπορίου στην οδό Gloucester Road στη δημοφιλή εμπορική περιοχή Causeway Bay της πόλης, σύμφωνα με ανακοίνωση της κυβέρνησης.

Το κτίριο των 39 ορόφων όπου εκδηλώθηκε η φωτιά στεγάζει γραφεία και ένα εμπορικό κέντρο.

Από τις 3:06 μ.μ., οι αρχές δήλωσαν ότι η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι οι πυροσβέστες έδωσαν μάχη με τη φωτιά χρησιμοποιώντας δύο πίδακες νερού, αναρριχώμενες σκάλες και συσκευές οξυγόνου στην προσπάθεια διάσωσης των εγκλωβισμένων.



Ο ραδιοτηλεοπτικός σταθμός RTHK επικαλούμενος την αστυνομία είπε ότι περίπου 100 άνθρωποι μεταφέρθηκαν από ένα εστιατόριο στον 39ο όροφο όταν ξέσπασε η φωτιά και γέμισε καπνό ο χώρος.

Η περιοχή παραμένει αποκλεισμένη από τις αρχές.

#BREAKING : More than 100 people are trapped in Hong Kong’s World Trade Centre after a fire broke out. #HongKong #fire pic.twitter.com/qZjAICn7o8

About 350 people were trapped atop the rooftop of Hong Kong’s World Trade Centre after a fire broke out.



8 people felt unwell and were sent to the hospital https://t.co/DsPUXc4iHp pic.twitter.com/sQ8H5U47A4