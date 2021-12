Ένα άτομο τραυματίστηκε μετά από πυρκαγιά που ξέσπασε στο Παγκόσμιο Κέντρο Εμπορίου του Χονγκ Κονγκ στην πολυσύχναστη εμπορική περιοχή του Causeway Bay, ενώ σύμφωνα με τα τοπικά Μέσα δεκάδες άνθρωποι έχουν παγιδευτεί.

Η πυρκαγιά αναβαθμίστηκε σε περιστατικό επιπέδου 3 σε κλίμακα από ένα έως πέντε.



Οι πυροσβέστες δίνουν μάχη με τη φωτιά με δύο πίδακες νερού, είπε η κυβέρνηση, ενώ χρησιμοποιήθηκαν συσκευές παροχής οξυγόνου για τη διάσωση ανθρώπων μέσα στο κτίριο.

Η αστυνομία είπε ότι περίπου 100 άνθρωποι μετακινήθηκαν από ένα εστιατόριο σε μια εξέδρα στον 39ο όροφο όταν ξέσπασε η φωτιά και γέμισε με καπνό ο χώρος, σύμφωνα με το τοπικό τηλεοπτικό δίκτυο RTHK.



Ο χώρος έχω από το Παγκόσμιο Κέντρο Εμπορίου έχει αποκλειστεί.

