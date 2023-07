Ανακοινώθηκαν οι υποψηφιότητες για τα φετινά τηλεοπτικά βραβεία Emmy στην σκιά των απεργιών

Οι σειρές Succession, The Last of Us και The White Lotus συγκεντρώνουν τις περισσότερες υποψηφιότητες για τα φετινά τηλεοπτικά βραβεία Emmy 2023.

Η Σάρα Σνούκ, η Μπέλα Ράμσεϊ, η Τζένα Ορτέγκα, και η Τζένιφερ Κούλιτζ είναι μεταξύ των αστέρων, που διεκδικούν βραβεία υποκριτικής στα φετινά τηλεοπτικά βραβεία Emmy 2023. Ωστόσο, υπάρχουν σημαντικές αμφιβολίες για το αν η τελετή για τα φετινά βραβεία Emmy θα πραγματοποιηθεί όπως έχει προγραμματιστεί στις 18 Σεπτεμβρίου, λόγω των συνεχιζόμενων απεργιακών κινητοποιήσεων των σεναριογράφων στο Χόλιγουντ.

Οι σειρές με τις περισσότερες υποψηφιότητες είναι οι εξής:

27 - Succession

24 - The Last of Us

23 - The White Lotus

22 - Ted Lasso

14 - The Marvelous Mrs Maisel

13 - The Bear, Beef and Dahmer

12 - Wednesday

Το Variety ανέφερε ότι η Τηλεοπτική Ακαδημία και το τηλεοπτικό δίκτυο Fox συζητούν αν θα μεταθέσουν την τελετή για τον Νοέμβριο ή ακόμη και για τον Ιανουάριο. Η βιομηχανία περιμένει να δει αν το συνδικάτο των ηθοποιών θα προχωρήσει σε απεργία αυτή την εβδομάδα, ακολουθώντας τα βήματα του Writers' Guild of America, κάτι που θα σταματούσε ουσιαστικά όλες τις μεγάλες εκδηλώσεις του Χόλιγουντ.

Ο σερ Έλτον Τζον είναι υποψήφιος και αν κερδίσει, θα ανακηρυχθεί σε EGOT (τα αρχικά από τα βραβεία Emmy, Grammy, Oscar, and Tony) , έχοντας ήδη κερδίσει τα άλλα τρία.

Πάντως δύο από τις υπερπαραγωγές της περασμένης χρονιάς, το spin-off του Game of Thrones, House of the Dragon, και το Lord of the Rings: Rings of Power, συγκέντρωσαν μόλις οκτώ και έξι υποψηφιότητες αντίστοιχα, ενώ το The Rings of Power ήταν υποψήφιο μόνο σε τεχνικές κατηγορίες όπως τα οπτικά εφέ, το μοντάζ ήχου, τα κοστούμια και το μακιγιάζ.

Αναλυτικά οι υποψηφιότητες έχουν ως εξής σε επιλεγμένες βασικές κατηγορίες:

Εξαιρετική δραματική σειρά

Andor (Disney+)

Better Call Saul (AMC)

The Crown (Netflix)

House Of The Dragon (HBO Max)

The Last Of Us (HBO Max)

Succession (HBO Max)

The White Lotus (HBO Max)

Yellowjackets (Showtime)

Εξαιρετική κωμική σειρά

Abbott Elementary (ABC)

Barry (HBO Max)

The Bear (FX)

Jury Duty (Amazon Freevee)

The Marvelous Mrs Maisel (Prime Video)

Only Murders In The Building (Hulu)

Ted Lasso (Apple TV+)

Wednesday (Netflix)

Εξαιρετική σειρά περιορισμένης διάρκειας ή ανθολογίας

Beef (Netflix)

Dahmer - Monster: The Jeffrey Dahmer Story (Netflix)

Daisy Jones & The Six (Prime Video)

Fleishman Is In Trouble (FX)

Obi-Wan Kenobi (Disney+)

Πρωταγωνιστής σε δραματική σειρά

Jeff Bridges - The Old Man (FX)

Brian Cox - Succession (HBO Max)

Kieran Culkin - Succession (HBO Max)

Bob Odenkirk - Better Call Saul (AMC)

Pedro Pascal - The Last Of Us (HBO Max)

Jeremy Strong - Succession (HBO Max)

Πρωταγωνίστρια σε δραματική σειρά

Sharon Horgan - Bad Sisters (Apple TV+)

Melanie Lynskey - Yellowjackets (Showtime)

Elisabeth Moss - The Handmaid's Tale (Hulu)

Bella Ramsey - The Last Of Us (HBO Max)

Keri Russell - The Diplomat (Netflix)

Sarah Snook - Succession (HBO Max)

Πρωταγωνιστής σε κωμική σειρά

Bill Hader - Barry (HBO Max)

Jason Segel - Shrinking (Apple TV+)

Martin Short - Only Murders In The Building (Hulu)

Jason Sudeikis - Ted Lasso (Apple TV+)

Jeremy Allen White - The Bear (FX)

Πρωταγωνίστρια σε κωμική σειρά

Christina Applegate - Dead To Me (Netflix)

Rachel Brosnahan - The Marvelous Mrs. Maisel (Prime Video)

Quinta Brunson - Abbott Elementary (ABC)

Natasha Lyonne - Poker Face (Peacock)

Jenna Ortega - Wednesday (Netflix)

Πρωταγωνιστής σε περιορισμένης διάρκειας σειρά ή ταινία

Taron Egerton - Black Bird (Apple TV+)

Kumail Nanjiani - Welcome To Chippendales (Hulu)

Evan Peters - Dahmer - Monster: The Jeffrey Dahmer Story (Netflix)

Daniel Radcliffe - Weird: The Al Yankovic Story (The Roku Channel)

Michael Shannon - George & Tammy (Showtime)

Steven Yeun - Beef (Netflix)

Πρωταγωνίστρια σε περιορισμένης διάρκειας σειρά ή ταινία

Lizzy Caplan - Fleishman Is In Trouble (FX)

Jessica Chastain - George & Tammy (Showtime)

Dominique Fishback - Swarm (Prime Video)

Kathryn Hahn - Tiny Beautiful Things (Hulu)

Riley Keough - Daisy Jones & The Six (Prime Video)

Ali Wong - Beef (Netflix)

Με πληροφορίες από BBC