Χόλιγουντ: Αναβρασμός από την απεργία των σεναριογράφων- Στο στόχαστρο η τεχνητή νοημοσύνη

Αναβρασμός επικρατεί στο Χόλιγουντ από χθες, ενώ χιλιάδες μέλη της συντεχνίας συγγραφέων της Αμερικής διενήργησαν πικετοφορία στη Νέα Υόρκη και το Λος Άντζελες στην πρώτη στάση εργασίας τους εδώ και 15 χρόνια.

Η απεργία των συγγραφέων και σεναριογράφων του Χόλιγουντ έχει δημιουργήσει αναταραχή διαταράσσοντας την τηλεοπτική παραγωγή, όσο η βιομηχανία παλεύει να ανταπεξέλθει στην τάση του κοινού προς το streaming.

Οι σεναριογράφοι του Χόλιγουντ γράφουν εδώ και δεκαετίες σενάρια επιστημονικής φαντασίας με μηχανές που καταλαμβάνουν τον κόσμο. Τώρα, αγωνίζονται για να διασφαλίσουν ότι τα ρομπότ δεν θα πάρουν τις δουλειές τους, αναφέρει το Reurers χαρακτηριστικά.

Η συντεχνία συγγραφέων της Αμερικής επιδιώκει να περιορίσει τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης στη συγγραφή σεναρίων για τον κινηματογράφο και την τηλεόραση. Τα στούντιο του Χόλιγουντ, που μάχονται για να καταστήσουν τις υπηρεσίες streaming κερδοφόρες και αντιμετωπίζουν τη συρρίκνωση των διαφημιστικών εσόδων, έχουν απορρίψει αυτή την ιδέα, λέγοντας ότι θα ήταν ανοιχτά στο να συζητήσουν τις νέες τεχνολογίες μόνο μία φορά το χρόνο, σύμφωνα με τη συντεχνία. Εκπρόσωπος της Alliance of Motion Picture and Television Producers, η οποία διαπραγματεύεται τη σύμβαση εκ μέρους των στούντιο, δεν έκανε κανένα σχόλιο στο Reuters.

Η διαμάχη για την τεχνητή νοημοσύνη είναι ένα από τα πολλά ζητήματα που οδήγησαν τους συγγραφείς κινηματογραφικών και τηλεοπτικών ταινιών του Χόλιγουντ σε απεργία από τη Δευτέρα, σηματοδοτώντας την πρώτη κινητοποίηση μετά από εκείνες της περιόδου 2007-2008.

Αν και το ζήτημα είναι ένα μόνο από τα πολλά σημεία, που περιγράφονται σε μια περίληψη των σημείων διαπραγμάτευσης της συντεχνίας συγγραφέων, πολλά από τα οποία επικεντρώνονται στη βελτίωση των αποζημιώσεων στην εποχή του streaming, η συζήτηση για τον ρόλο της τεχνητής νοημοσύνης στη δημιουργική διαδικασία θα καθορίσει το μέλλον της ψυχαγωγίας για τις επόμενες δεκαετίες.

Ο σεναριογράφος Τζον Όγκαστ, μέλος της επιτροπής διαπραγμάτευσης της συντεχνίας, δήλωσε ότι οι συγγραφείς έχουν δύο ανησυχίες σχετικά με την τεχνητή νοημοσύνη. «Δεν θέλουμε το υλικό μας να την ταΐζει και επίσης δεν θέλουμε να διορθώνουμε τα πρόχειρα πρώτα της προσχέδια», είπε.

Πρόκειται για μια ταχέως αναπτυσσόμενη, πολύπλευρη τεχνολογία που έχει σαρώσει την παγκόσμια βιομηχανία.

Τα στούντιο, τα οποία γνωστοποίησαν ότι οι συνομιλίες έληξαν αργά τη Δευτέρα χωρίς συμφωνία, λίγες ώρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία της απεργίας, απάντησαν πάντως σχετικά με τα οικονομικά αιτήματα του κλάδου λέγοντας ότι ήταν πρόθυμα να βελτιώσουν την προσφορά τους, αλλά δεν ήταν πρόθυμα να ικανοποιήσουν ορισμένα από τα αιτήματα του συνδικάτου.

«Τα κύρια σημεία που κολλάνε είναι η "υποχρεωτική στελέχωση", και η "διάρκεια απασχόλησης" , προτάσεις της συντεχνίας που θα απαιτούσαν από μια εταιρεία να στελεχώσει μια εκπομπή με συγκεκριμένο αριθμό σεναριογράφων για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, είτε χρειάζεται είτε όχι», ανέφερε η ανακοίνωση της επιτροπής διαπραγμάτευσης της διοίκησης.

