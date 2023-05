Σε απεργία οι σεναριογράφοι του Χόλιγουντ για τους μισθούς

Πράξη θα κάνουν σήμερα την προ 20ημέρου προειδοποίησή τους για απεργιακές κινητοποιήσεις οι συγγραφείς και σεναριογράφοι του Χόλιγουντ.

Περισσότερα από 11.000 μέλη της συντεχνίας συγγραφέων της Αμερικής (WGA), δηλαδή των δημιουργών του Χόλιγουντ, πρόκειται να απεργήσουν σήμερα για πρώτη φορά από το 2007, μια κίνηση που θα μπορούσε να σταματήσει άμεσα την παραγωγή πολλών τηλεοπτικών σειρών και ενδεχομένως να καθυστερήσει την έναρξη των νέων σεζόν άλλων σειρών αργότερα φέτος.

«Αν και διαπραγματευτήκαμε με πρόθεση να κάνουμε μια δίκαιη συμφωνία, οι απαντήσεις των στούντιο στις προτάσεις μας ήταν εντελώς ανεπαρκείς, δεδομένης της υπαρξιακής κρίσης που αντιμετωπίζουν οι συγγραφείς», αναφέρεται σε ανακοίνωση της ηγεσίας του συνδικάτου. «Έκλεισαν την πόρτα στο εργατικό τους δυναμικό και άνοιξαν την πόρτα στη συγγραφή ως ένα εντελώς ελεύθερο επάγγελμα» αναφέρουν, τονίζοντας πως μία τέτοια συμφωνία δεν θα μπορούσε ποτέ να γίνει αποδεκτή.

Τα στούντιο, τα οποία γνωστοποίησαν ότι οι συνομιλίες έληξαν αργά τη Δευτέρα χωρίς συμφωνία, λίγες ώρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία της απεργίας, απάντησαν λέγοντας ότι ήταν πρόθυμα να βελτιώσουν την προσφορά τους, αλλά δεν ήταν πρόθυμα να ικανοποιήσουν ορισμένα από τα αιτήματα του συνδικάτου. «Τα κύρια σημεία που κολλάνε είναι η "υποχρεωτική στελέχωση", και η "διάρκεια απασχόλησης" , προτάσεις της συντεχνίας που θα απαιτούσαν από μια εταιρεία να στελεχώσει μια εκπομπή με συγκεκριμένο αριθμό σεναριογράφων για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, είτε χρειάζεται είτε όχι», ανέφερε η ανακοίνωση της επιτροπής διαπραγμάτευσης της διοίκησης.

«Οι εταιρείες-μέλη παραμένουν ενωμένες στην επιθυμία τους να καταλήξουν σε μια συμφωνία που θα είναι αμοιβαία επωφελής για τους συγγραφείς και την υγεία και τη μακροζωία του κλάδου, και να αποφύγουν την ταλαιπωρία των χιλιάδων εργαζομένων που εξαρτώνται από τον κλάδο για τα προς το ζην», προστίθεται στην ανακοίνωση.

#Featured #entertainment Hollywood writers go on strike: right here is what to know | leisure News https://t.co/9EviPaa8hV pic.twitter.com/BJUjVq4AvI

Η τελευταία απεργία της WGA, το 2007 και το 2008, διήρκεσε 100 ημέρες. Τα τηλεοπτικά δίκτυα μετέδιδαν επαναλήψεις και περισσότερα ριάλιτι, ενώ το κόστος για την οικονομία της Καλιφόρνια εκτιμήθηκε σε 2,1 δισεκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με το Ινστιτούτο Milken. Οι περισσότεροι τηλεοπτικοί και κινηματογραφικοί συγγραφείς ζουν στο Λος Άντζελες ή στη Νέα Υόρκη.

Τα στούντιο δεν επιθυμούν άλλη αναστάτωση, ιδίως μετά το COVID-19 που έκλεισε την παραγωγή παγκοσμίως για μήνες.

Οι εργασίες στον κινηματογράφο και την τηλεόραση έχουν ανακάμψει, αλλά η κινηματογραφική επισκεψιμότητα παραμένει κάτω από τα προ της πανδημίας επίπεδα, παρά τα μπλοκμπάστερ όπως το «Avatar: Ο δρόμος του νερού».

Οι συγγραφείς πιστεύουν ότι η χρονική στιγμή είναι κατάλληλη για να πιέσουν για υψηλότερες αμοιβές, καθώς οι εταιρείες μέσων ενημέρωσης εργάζονται για να βρουν τη σωστή ισορροπία μεταξύ των δαπανών και των κερδών από το streaming.

Η WGA επιδιώκει αυξήσεις στους κατώτατους μισθούς καθώς και αλλαγές σε πρακτικές που μειώνουν τις αμοιβές, όπως μικρότερα «μίνι δωμάτια» συγγραφέων που προσλαμβάνονται πριν από την παραγωγή.

Οι μισοί από τους σεναριογράφους τηλεοπτικών σειρών εργάζονται σήμερα με τον κατώτατο μισθό, σε σύγκριση με το ένα τρίτο τη σεζόν 2013-2014, σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία της συντεχνίας. Ο μέσος μισθός των σεναριογράφων στο υψηλότερο επίπεδο σεναριογράφου/παραγωγού έχει μειωθεί κατά 4% την τελευταία δεκαετία.

Thousands of film and television writers will go on strike starting Tuesday, throwing Hollywood into turmoil as the entertainment business grapples with seismic changes triggered by the global streaming TV boom https://t.co/VH2vq4D10L pic.twitter.com/gtM0dV4BJn