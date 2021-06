Χιονοθύελλα και παγετός από τις ακτές της Ανταρκτικής σαρώνει τη Νέα Ζηλανδία.

Οι αρχές να κάνουν ισχυρές συστάσεις σε κατοίκους περιοχών της πρωτεύουσας να απομακρυνθούν από τα σπίτια τους, πριν τα τεράστια κύματα πλήξουν την περιοχή.

Το Γραφείο Διαχείρισης Έκτακτης Ανάγκης της Περιφέρειας του Ουέλινγκτον (WREMO) ανακοίνωσε τη Δευτέρα το βράδυ ότι «Εάν το σπίτι σας έχει επηρεαστεί από προηγούμενες χιονοθύελλες και καταιγίδες ή ανησυχείτε, κανονίστε τη διαμονή σας σε κάποιον φίλο ή την οικογένειά σας».

Οι ειδικοί αναμένουν τεράστια κύματα ψύχους να χτυπήσουν την ακτογραμμή γύρω από τα νότια προάστια της πρωτεύουσας, ενώ δεν αποκλείουν και πιθανές πλημμύρες σπιτιών κατά τη διάρκεια της παλίρροιας.

Η Air New Zealand έχει προειδοποιήσει για εκτεταμένες ακυρώσεις και καθυστερήσεις πτήσεων λόγω των θυελλωδών ανέμων και του παγετού, που πλήττουν ειδικά το Ουέλινγκτον.

Το πολικό μέτωπο άρχισε να πλήττει τη περιοχή τη Δευτέρα, με χιονοπτώσεις σε πολλές πόλεις.

Σε αρκετά προάστια στο Ουέλινγκτον έπεσε έντονο χαλάζι και καταιγίδες, που έπληξαν την περιοχή.

Το μέτωπο συνεχίζει προς τα βόρεια, αναγκάζοντας τις αρχές να κλείσουν δρόμους λόγω του παγετού. Περίπου δώδεκα αυτοκινητόδρομοι έχουν κλείσει, συμπεριλαμβανομένης της κρατικής εθνικής οδού που βρίσκεται ακριβώς βόρεια του Dunedin, καθώς και βασικές ορεινές διαδρομές.

Οι χιονοπτώσεις στην παραθεριστική πόλη Κουίνσταουν οδήγησαν στο κλείσιμο των σχολείων, με τις αρχές να ζητούν από τους κατοίκους να αποφύγουν την οποιαδήποτε μετακίνηση με αυτοκίνητο, αν είναι δυνατόν.

Οι θερμοκρασίες που έχουν καταγραφεί είναι πολύ πιο χαμηλά από τον μέσο όρο του Ιουνίου.

HEAVY SWELL WARNING: Wellington South Coast

We expect the swell to pose the greatest risk from 9PM until 3AM tomorrow. People will still need to be vigilant tomorrow morning as the next high tide is expected at 9AM. Please STAY AWAY from coastal areas. — Wellington Region Emergency Management Office (@WREMOinfo) June 29, 2021

Large Major Antarctic Storm Affecting New Zealand, Eastern Australia with snow Falling in coastal Areas and Sending 35 Foot Waves across the Islands @ai6yrham @weatherchannel @accuweather @ReedTimmerAccu @spann https://t.co/1ADRTJB18C — San Fernando Valley Storm Chasers (Jordan Lindman) (@SFVStormChasers) June 29, 2021

Coming in straight off the Ross Ice Sheet in Antarctica. #Dunedin



-1°C & -11.4°C windchill! pic.twitter.com/HXJZMcQYC8 — Paul Le Comte 🍂 (@five15design) June 28, 2021

Stay safe out there folks, the fire danger is “moderate” in Canterbury today pic.twitter.com/4XP4Lg9p0v — Thomas Mead (@thomasmeadnz) June 29, 2021

Snow’s been heavy at times! Here’s the conditions on top of Banks Peninsula this morning @1NewsNZ pic.twitter.com/ZoCnwjBovW — Thomas Mead (@thomasmeadnz) June 29, 2021

Με πληροφορίες του Guardian