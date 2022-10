Χιλιάδες σολομοί κατέληξαν νεκροί στον Καναδά καθώς η ξηρασία στεγνώνει ποτάμια και ρυάκια

Δεκάδες χιλιάδες άγριοι σολομοί βρέθηκαν διασκορπισμένοι νεκροί κατά μήκος της κοίτης ενός ρυακιού- το τελευταίο θύμα της ξηρασίας που πλήττει την επαρχία της Βρετανικής Κολομβίας για περισσότερο από ένα μήνα.

Σε βίντεο που αναρτήθηκε στα social media, νεκροί σολομοί φαίνονται στοιβαγμένοι κοντά στην κοινότητα Bella Bella.

«Είναι απλά καταστροφικό να το βλέπεις να συμβαίνει. Η στάθμη των ποταμών είναι χαμηλή παντού αυτή τη στιγμή - όχι μόνο στην περιοχή Heiltsuk. Η ξηρασία αφορά όλη την ακτή αυτή τη στιγμή», δήλωσε στον Guardian ο William Housty, διαχειριστής προστασίας του Heiltsuk. «Βλέπουμε θνησιμότητα πριν την εκκόλαψη σε ετήσια βάση. Αλλά ποτέ σε αυτόν τον βαθμό».

Το βίντεο τραβήχτηκε από τη Γερμανίδα ερευνήτρια Sarah Mund, η οποία συμμετείχε σε μια περιήγηση σε ένα ποτάμι για να καταγράψει την υγεία και το μέγεθος των πληθυσμών σολομού που επιστρέφουν για να αναπαραχθούν.

This is Neekas, Heiltsuk Territory. All of these salmon went into the creek, the creek dried up b/c of no rain so far this fall, and just died, and this is just one reach! Global warming is killing everything. This is such a sad scene. Video credit, Sarah Mund pic.twitter.com/vYhEKwD5mN