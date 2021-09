Χιλιάδες επιστημονικές μελέτες άνω κάτω από μια έφηβη στο TikTok. Να πώς το έκανε.

Κατά καιρούς τα viral trends στο TikTok έχουν στείλει χρήστες στο νοσοκομείο, έχουν διαδώσει ψευδείς ειδήσεις και τώρα κατάφεραν να απορρίψουν δεδομένα εβδομάδων σε χιλιάδες επιστημονικές μελέτες.

Όλα ξεκίνησαν όταν μια έφηβη δημοσίευσε στο TikTok ένα βίντεο 56 δευτερολέπτων όπου παρότρυνε τους followers της να χρησιμοποιήσουν έναν ιστότοπο ερευνών για να βγάλουν έξτρα χρήματα με αποτέλεσμα να προκληθεί χάος σε χιλιάδες μελέτες.

Η Sarah Frank, που αποφοίτησε πρόσφατα από το Λύκειο, δημοσίευσε ένα βίντεο στις 23 Ιουλίου, όπου ενημέρωνε για το Prolific- ιστότοπος ερευνών για επιστήμονες και εταιρείες που διεξάγουν έρευνες συμπεριφοράς.

Η πλατφόρμα επιτρέπει στους χρήστες να εγγραφούν και να συμπληρώσουν έρευνες, με αντάλλαγμα μια μικρή πληρωμή.

Μέσα σε ένα μήνα, το βίντεο της Frank συγκέντρωσε 4,1 εκατομμύρια views και κατέκλυσε την πλατφόρμα με νέους συμμετέχοντες– οι περισσότεροι από τους οποίους νεαρές γυναίκες που ανήκαν στη δημογραφική ομάδα των followers της.

Το αποτέλεσμα; Διακόπηκαν χιλιάδες μελέτες που διεξάγονταν μέσω Prolific, καθώς οι επιστήμονες πίσω από τις έρευνες, βασίζονται στο γεγονός πως τα δεδομένα αποτελούν αντιπροσωπευτικό δείγμα του πληθυσμού. Με χιλιάδες κορίτσια στην εφηβεία και την ηλικία των 20 να λαμβάνουν μέρος στις έρευνες, τα δεδομένα διαστρεβλώθηκαν.

Analyzing N=300 Prolific study. Very generic title & description. Survey questions mostly about social comparisons & money



91% of respondents are female, 7% are male. Don't think I've miscoded anything, and no unusual survey restrictions.



How does that happen?