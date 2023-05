Hasbulla: Συνελήφθη ο 20χρονος σταρ του TikTok και μετά ζήτησε συγγνώμη- «Είπαμε να κάνουμε λίγο χαμό»

Ο σταρ των TikTok και UFC, Hasbulla Magomedov, φέρεται να συνελήφθη ενώ ήταν με φίλους του «για παραβάσεις στην οδήγηση».

Συγκεκριμένα, ο 20χρονος influencer από το Νταγκεστάν της Ρωσίας, συνελήφθη όταν μαζί με την παρέα του παρεμπόδισαν άλλους οδηγούς σε έναν δρόμο, ενώ γιόρταζαν το γάμο ενός φίλου τους.

Όλοι τους τέθηκαν υπό κράτηση για διοικητικές παραβάσεις, ανέφεραν τοπικά δημοσιεύματα.

Βίντεο που δημοσίευσε το Υπουργείο Εσωτερικών Υποθέσεων του Νταγκεστάν δείχνει μια ομάδα οχημάτων - μεταξύ των οποίων και ένα που επιβαίνει ο Hasbulla - να εμποδίζουν την κυκλοφορία και να κάνουν κύκλους σε έναν κεντρικό δρόμο.

Ένα από τα αυτοκίνητα φαίνεται αργότερα με μια τεράστια γρατσουνιά στο πλαϊνό μέρος, πριν το βίντεο περάσει σε μια παρέα ανδρών, ανάμεσά τους και ο Hasbulla.

