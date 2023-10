Χάρκοβο: Νεκρό 10χρονο αγόρι μετά από νέους βομβαρδισμούς

Στο Χάρκοβο ένα νεκρό παιδί βρέθηκε κάτω από τα ερείπια ενός σπιτιού, που κατέρρευσε μετά από επίθεση ρωσικών πυραύλων σήμερα το πρωί.

Δύο πολυκατοικίες υπέστησαν ζημιές και ένα τριώροφο κτίριο κατοικιών καταστράφηκε στο Χάρκοβο μετά τους πρωινούς βομβαρδισμούς, ενώ ξέσπασε και φωτιά σε έκταση 50 τετραγωνικών μέτρων. Το πτώμα ενός 10χρονου παιδιού ανασύρθηκε κάτω από τα ερείπια. Άλλα 25 άτομα τραυματίστηκαν.

«Νέα επίθεση κατά αμάχων από τη Ρωσία. Το άψυχο σώμα ενός παιδιού 10 ετών βρέθηκε στα συντρίμμια», αναφέρει σε μήνυμά του σήμερα στο Telegram ο Ουκρανός υπουργός Εσωτερικών Ιγκόρ Κλιμένκο. «Δύο πολυκατοικίες υπέστησαν ζημιές και ένα τριώροφο σπίτι καταστράφηκε», προσθέτει.

Ο κυβερνήτης του Χαρκόβου Όλεχ Σινεχούμποφ διευκρίνισε ότι το παιδί που βρέθηκε νεκρό είναι αγόρι και επισήμανε ότι 25 άνθρωποι τραυματίστηκαν, μεταξύ των οποίων ένα βρέφος 11 μηνών. Επίσης επισήμανε ότι σπίτια και αυτοκίνητα υπέστησαν ζημιές. Στη συνέχεια η αστυνομία διευκρίνισε ότι δύο βαλλιστικοί πύραυλοι Ισκαντέρ έπληξαν τα κτίρια αυτά.

Βίντεο με τις συνέπειες της νέας επίθεσης στο Χάρκοβο κάνουν ήδη το γύρο του διαδικτύου. Η περιφερειακή στρατιωτική διοίκηση του Χάρκοβο κήρυξε τριήμερο πένθος στην περιοχή από σήμερα 6 Οκτωβρίου έως τις 8 Οκτωβρίου.

Παράλληλα ο κυβερνήτης της Οδησσού Όλεχ Κίπερ δήλωσε ότι επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη προκάλεσε σήμερα ζημιές σε σιλό σιτηρών στην περιοχή Ιζμαήλ. Σύμφωνα με τον ίδιο, 9 φορτηγά έπιασαν επίσης φωτιά, αλλά αυτή σβήστηκε γρήγορα.

Επίσης και η Χερσώνα βομβαρδίστηκε νωρίς το πρωί, ενώ και στην χθεσινή επίθεση στο χωριό Γκρόζα, στην περιοχή Κουπιάνσκι, σκοτώθηκαν 52 άνθρωποι και τραυματίστηκαν έξι.

