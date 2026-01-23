Ο Χάρι Στάιλς ανακοίνωσε παγκόσμια περιοδεία το 2026 - Πότε ξεκινά η προπώληση

Ο Χάρι Στάιλς ανακοίνωσε παγκόσμια περιοδεία με 50 συναυλίες για να πρωθήσει το τέταρτο άλμπουμ του «Kiss All The Time. Disco, Occupationally».

Η περιοδεία «Together, Together» θα πραγματοποιηθεί σε επτά πόλεις από τον Μάιο έως τον Δεκέμβριο και περιλαμβάνει 30 συναυλίες στη Madison Square Garden της Νέας Υόρκης.

Συναυλίες έχουν επίσης προγραμματιστεί στο Άμστερνταμ, το Λονδίνο, το Σάο Πάολο, την Πόλη του Μεξικού, τη Μελβούρνη και το Σίδνεϊ. Kαλεσμένοι κατά τη διάρκεια της περιοδείας είναι οι Shania Twain, Robyn, Jorja Smith και Jamie XX.

Έσοδα της περιοδείας του Χάρι Στάιλς θα δοθούν σε ΜΚΟ

Έσοδα από την περιοδεία θα διατεθούν στη μη κερδοσκοπική οργάνωση Choose Love, με την οποία ο τραγουδιστής, πρώην μέλος των One Direction συνεργάζεται εδώ και μια δεκαετία.

Ο οργανισμός παρέχει άμεση βοήθεια σε όσους την χρειάζονται περισσότερο, συνεργαζόμενος απευθείας με τις κοινότητες, τρόφιμα στέγη και εκπαίδευση σε ανθρώπους σε όλο τον κόσμο.

Ακόμη με τα έσοδα από τις συναυλίες θα στηριχθούν η πρωτοβουλία LIVE Trust, που προστατεύει, επεκτείνει και υποστηρίζει τη μουσική κοινότητα στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Το πρώτο τραγούδι από το άλμπουμ, με τίτλο Aperture, κυκλοφόρησε χθες.

Η προπώληση θα ξεκινήσει αργότερα αυτό τον μήνα.

Με πληροφορίες από BBC

