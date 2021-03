Σε αναβρασμό φέρεται να βρίσκεται το Παλάτι και βασιλικοί αξιωματούχοι μετά την αποκαλυπτική συνέντευξη του πρίγκιπα Χάρι και της Μέγκαν Μαρκλ στην Όπρα Γουίνφρεϊ.

Το Παλάτι του Μπάκιγχαμ βρίσκεται υπό πίεση για να να απαντήσει στους ισχυρισμούς περί ρατσισμού στα υψηλότερα στρώματα της βασιλικής οικογένειας μετά την συνέντευξη του Δούκα και της Δούκισσας του Σάσεξ που απειλεί με καταστροφικές συνέπειες στην φήμη της βρετανικής μοναρχίας.

Προχωρώντας σε μια σοκαριστική αποκάλυψη, ο Χάρι με τη Μέγκαν αναφέρθηκαν στο πώς κάποιος εντός της οικογένειας είχε ρωτήσει πόσο σκούρο θα είναι το δέρμα του μωρού του, Άρτσι, με την Όπρα Γουίνφρεϊ να διευκρινίζει αργότερα πως πίσω από το σχόλιο δεν κρύβεται ούτε η βασίλισσα Ελισάβετ ούτε ο πρίγκιπας Φίλιππος.

Η Ντανιέλα Ρελφ, βασιλική ανταποκρίτρια του BBC, είπε πως το Παλάτι του Μπάκιγχαμ «δεν θέλει να βιαστεί να πει ο,τιδήποτε» σχετικά με τους ισχυρισμούς των Χάρι και Μέγκαν.

Η δημοσιογράφος και βιογράφος της βασιλικής οικογένειας, Πένι Τζούνορ, είπε πως το ζευγάρι «πέταξε μια χειροβομβίδα στην οικογένεια», εκφράζοντας ανησυχίες πως «δεν υπάρχει επιστροφή». Ο συγγραφές και ιστορικός Ρόμπερτ Λέισι είπε ότι οι επιπτώσεις «θα αντηχούν για καιρό επειδή αφορούσαν περισσότερα από απλώς προσωπικότητες. Είναι μια μαρτυρία από πρώτο χέρι για μια δυσλειτουργική οικογένεια».

Η Ίνγκριντ Σίγουορντ, αρχισυντάκτρια του περιοδικού Majesty, είπε: «Είναι ενδεχομένως η πιο επιβαρυντική καταδίκη της βασιλικής οικογένειας και πώς λειτουργεί, που έχω ακούσει ποτέ».

Ωστόσο ο Τσαρλς Άνσον, πρώην γραμματέας τύπου της Βασίλισσας Ελισάβετ, σχολίασε στο Sky News: «Νομίζω πως το Παλάτι θα προβληματιστεί με τη συνέντευξη και θα προωθήσει ορισμένα θέματα που δεν επιδεινώνουν τα πράγματα και οδηγούν σε κάποια συμφιλίωση».

Η Μέγκαν Μαρκλ είπε μεταξύ άλλων στην Όπρα Γουίνφρεϊ πως ένιωσε προδομένη από τη συμπεριφορά του πατέρα της, Τόμας Μαρκλ, πριν το γάμο της με τον πρίγκιπα Χάρι το 2018.

Από την πλευρά του, ο Τόμας Μαρκλ, μιλώντας στο Good Morning Britain, είπε πως η επίμαχη συνέντευξη ήταν η πρώτη φορά που άκουσε την κόρη του μιλάει εδώ και πολλά χρόνια. «Νιώθω πολύ απογοητευμένος. Έχω ζητήσει συγγνώμη για όλο αυτό, ό,τι συνέβη, τουλάχιστον 100 φορές», σημείωσε, απορρίπτοντας εκ νέου τους ισχυρισμούς της κόρης του ότι την πρόδωσε.

Στη συνέχεια είπε ότι δεν θεωρεί πως η βασιλική οικογένεια διακατέχεται από ρατσισμό και πως τα σχόλια για το χρώμα δέρματος του Άρτσι μπορεί να ήταν απλώς «μια χαζή ερώτηση», αν και εξαπέλυσε επίθεση εναντίον του Παλατιού όταν ο ίδιος και η οικογένειά του παρακολουθούνταν στενά από τα μέσα ενημέρωσης, λέγοντας: «Κανείς δεν φρόντισε για εμάς, κανείς δεν ήταν εκεί να μας προσέξει».

Σε ερώτηση για τη δήλωση της Μέγκαν πως «έχασε» τον πατέρα της, απάντησε: «Είμαι διαθέσιμος οποιαδήποτε στιγμή μπορούμε να βρεθούμε. Θα ήθελα πολύ να βρεθούμε και οπωσδήποτε θα ήθελα να δω τον εγγονό μου».

