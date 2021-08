Το απόλυτο χάος επικρατεί στο διεθνές αεροδρόμιο της Καμπούλ, από το οποίο Αφγανοί πολίτες και μη προσπαθούν να φύγουν από το Αφγανιστάν, μετά τη χθεσινή κατάληψη της εξουσίας από τους Ταλιμπάν.

Τουλάχιστον πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν στο αεροδρόμιο της Καμπούλ καθώς εκατοντάδες προσπάθησαν να μπουν δια της βίας σε αεροπλάνα που αναχωρούσαν από την αφγανική πρωτεύουσα, είπαν στο Reuters αυτόπτες μάρτυρες.

Ένας αυτόπτης μάρτυρας είπε πως είδε τα πτώματα πέντε ανθρώπων να μεταφέρονται σε όχημα. Ένας άλλος αυτόπτης μάρτυρας είπε ότι δεν είναι σαφές αν τα θύματα έχασαν τη ζωή τους από πυρά ή ποδοπατήθηκαν.

Αμερικανικά στρατεύματα, τα οποία είναι αρμόδια για το αεροδρόμιο, είχαν πυροβολήσει νωρίτερα στον αέρα για να διαλύσουν το πλήθος.

Αξιωματούχοι δεν ήταν αμέσως διαθέσιμοι για να σχολιάσουν σχετικά με τους νεκρούς.

«Είδα ένα νεαρό κορίτσι να συνθλίβεται και να πεθαίνει»

Μέλη των ένοπλων δυνάμεων των ΗΠΑ πυροβόλησαν στον αέρα στο διεθνές αεροδρόμιο της Καμπούλ για να απωθήσουν εκατοντάδες πολίτες που έτρεχαν πάνω στο ταρμάκ του διαδρόμου προσγειώσεων, επιβεβαίωσε αμερικανός αξιωματούχος.

«Το πλήθος ήταν εκτός ελέγχου», δήλωσε ο αξιωματούχος αυτός στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters,προσθέτοντας πως οι αμερικανοί πεζοναύτες στους οποίους έχει ανατεθεί η φρούρηση του αεροδρομίου «πυροβόλησαν μόνο για να αποτρέψουν το χάος», καθώς ορισμένοι από τους αφγανούς πολίτες προσπάθησαν να μπουν σε αμερικανικά στρατιωτικά αεροσκάφη.

Kabul Airport this morning. pic.twitter.com/U90fo6Pw1T — Shiv Aroor (@ShivAroor) August 16, 2021

Χιλιάδες Αφγανοί έχουν συρρεύσει στο αεροδρόμιο Χαμίντ Καρζάι στην απεγνωσμένη προσπάθειά τους να φύγουν από τη χώρα, καθώς οι ισλαμιστές αντάρτες Ταλιμπάν κατέλαβαν την Κυριακή το μεγαλύτερο μέρος της Καμπούλ.

Footage shows people crowding the airport tarmac in Kabul after the Taliban entered the Afghan capital. https://t.co/zyaDykV2Ey pic.twitter.com/esjNeK9nwu — ABC News (@ABC) August 15, 2021

Σχεδόν 6.000 αμερικανοί στρατιωτικοί, σύμφωνα με το Στέιτ Ντιπάρτμεντ, φρουρούν το αεροδρόμιο μέσω του οποίου απομακρύνονται από το Αφγανιστάν μέλη διπλωματικών αντιπροσωπειών και πολίτες διαφόρων χωρών, καθώς και αφγανοί εργαζόμενοι σε ξένες πρεσβείες.

NOW - Chaos at #Kabul airport: Hundreds want to leave Afghanistan and are panicking. Gunshots can be heard.pic.twitter.com/JW1jHRgcIq — Disclose.tv 🚨 (@disclosetv) August 15, 2021

Την πληροφορία ότι οι αμερικανοί στρατιώτες άνοιξαν πυρ μετέδωσε νωρίτερα το Γαλλικό Πρακτορείο επικαλούμενο αυτόπτη μάρτυρα.

Awful, chaotic scenes at Hamid Karzai International Airport. People scrambling and no where to go. Woman says "look at the state of the people of Afghanistan" #Kabul pic.twitter.com/5Ohe1c81uB — Yalda Hakim (@BBCYaldaHakim) August 15, 2021

«Έχω τρομοκρατηθεί. Πυροβόλησαν στον αέρα. Είδα ένα νεαρό κορίτσι να συνθλίβεται και να πεθαίνει» καθώς ποδοπατήθηκε από το πλήθος, είπε ο αυτόπτης μάρτυρας.

Οι εμπορικές πτήσεις ματαιώθηκαν εξαιτίας του χάους

Οι εμπορικές πτήσεις ματαιώθηκαν στο αεροδρόμιο της Καμπούλ, όπου χιλιάδες Αφγανοί προσπαθούν να φύγουν από τη χώρα τους, μέσα σε πλήρες χάος μετά την κατάληψη της χώρας από τις δυνάμεις των Ταλιμπάν, ανακοίνωσε σήμερα η αερολιμενική αρχή της πρωτεύουσας.

«Δεν θα γίνουν εμπορικές πτήσεις από το αεροδρόμιο Χαμίντ Καρζάι για να αποφευχθούν οι λεηλασίες. Σας παρακαλούμε να μην σπεύδετε στο αεροδρόμιο», ανέφερε η αερολιμενική αρχή σε μήνυμά της προς τα μέσα ενημέρωσης.

Η αφγανική Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ACAA) ανακοίνωσε σήμερα πως ο έλεγχος του εναέριου χώρου της Καμπούλ ανατέθηκε στους στρατιωτικούς και συνέστησε στα αεροσκάφη που πρόκειται να διέλθουν από τον αφγανικό εναέριο χώρο να αλλάξουν δρομολόγιο.

Η αεροπορική εταιρεία Turkish Airlines ανακοίνωσε πως θα αρχίσει σήμερα πτήσεις απομάκρυνσης ανθρώπων από την Καμπούλ και ματαίωσε όλες τις προγραμματισμένες πτήσεις της προς και από το Αφγανιστάν.

Η Ρωσία θα απομακρύνει προσωπικό της πρεσβείας της

Η Ρωσία θα απομακρύνει μέρος του 100μελούς προσωπικού της πρεσβείας της στο Αφγανιστάν, δήλωσε σήμερα στον ραδιοσταθμό Ηχώ της Μόσχας ο Ζαμίρ Καμπούλοφ, ο ειδικός αντιπρόσωπος του προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν για το Αφγανιστάν.

Ο αξιωματούχος δήλωσε επίσης πως ο πρεσβευτής της Ρωσίας στο Αφγανιστάν θα συναντηθεί αύριο, Τρίτη, με εκπρόσωπο των Ταλιμπάν και θα συζητήσουν για την ασφάλεια της ρωσικής διπλωματικής αποστολής εκεί, μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Interfax.

Η Ισπανία επαναπατρίζει προσωπικό

Όλο το προσωπικό της Ισπανίας στην Καμπούλ, είτε πρόκειται για Ισπανούς είτε για Αφγανούς, βρίσκεται στο αεροδρόμιο και θα μεταφερθεί στην Ισπανία, δήλωσε σήμερα ο ισπανός υπουργός Εσωτερικών Φερνάντο Γκράντε-Μαρλάσκα.

«Μεταφέραμε στο αεροδρόμιο όλο το προσωπικό της πρεσβείας καθώς και πληρώματα προστασίας», δήλωσε ο Γκράντε-Μαλαρσκα σε συνέντευξή του στον ραδιοσταθμό Cadena Ser.

Η Ισπανία έχει στείλει ένα στρατιωτικό αεροσκάφος για να τους απομακρύνει το συντομότερο δυνατόν, μαζί και με άλλους πολίτες που βοήθησαν τον ισπανικό στρατό, την κυβερνητική υπηρεσία αρωγής και άλλους θεσμούς, πρόσθεσε ο ισπανός υπουργός.

