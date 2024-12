Χάος στη Βρετανία από το σφάλμα στο σιδηροδρομικό δίκτυο: «Πάρτε ταξί» λένε στον κόσμο οι εταιρείες

Χάος προκλήθηκε το πρωί της Παρασκευής όταν λόγω βλάβης στο σιδηροδρομικό δίκτυο της Βρετανίας, εταιρείας άρχισαν να έχουν καθυστερήσεις στα δρομολόγιά τους και να προχωρούν σε ακυρώσεις.

Όλα τα τρένα των σιδηροδρομικών εταιρειών Gatwick Express, Great Northern, Southern, Thameslink και Southeastern επηρεάστηκαν, ενώ η National Rail δήλωσε ότι η αναστάτωση προκλήθηκε από ένα πρόβλημα στο σύστημα επικοινωνίας μεταξύ των μηχανοδηγών και των χειριστών σημάτων. Η εταιρεία δήλωσε ότι τα δρομολόγια μπορεί να ακυρωθούν, να καθυστερήσουν έως και 15 λεπτά ή να αναθεωρηθούν.

Η National Rail λέει ότι αναμένει ότι οι καθυστερήσεις που επηρεάζουν ορισμένες από τις υπηρεσίες της θα διαρκέσουν μέχρι το μεσημέρι. Αναρτώντας μια ενημέρωση στο X, λέει ότι οι υπηρεσίες στο δίκτυο Gatwick Express, Great Northern, Southern και Thameslink ενδέχεται να ακυρωθούν, να καθυστερήσουν έως και 15 λεπτά ή να αναθεωρηθούν. «Αναμένουμε ότι αυτό θα συνεχιστεί μέχρι τις 12:00».

ℹ️#GospelOak - Trains are able to run again following a broken rail in the Gospel Oak area. Although the lines have now reopened, trains may be severely disrupted whilst a normal timetable is reinstated.

