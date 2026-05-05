Χανταϊός: Πλάνα από το εσωτερικό του κρουαζιερόπλοιου που έχει βρεθεί στο επίκεντρο της έξαρσης του ιού

Με ενισχυμένο κύτος ικανό να διαπερνά τον πάγο, το MV Hondius - όπου ξέσπασε επιδημία χανταϊού – δεν είναι ένα συνηθισμένο κρουαζιερόπλοιο.

Το πολικό ερευνητικό σκάφος μήκους 107 μέτρων είναι μικρό, ευέλικτο και κατασκευασμένο για να εξερευνά τα φυσικά θαύματα των υδάτων της Αρκτικής και της Ανταρκτικής.

Αντί για αίθουσες ψυχαγωγίας, αίθουσες χορού και υδάτινα πάρκα στο κατάστρωμα, όπως συναντά κανείς σε μεγαλύτερα κρουαζιερόπλοια, το Hondius διαθέτει ανοιχτό χώρο παρατήρησης και αίθουσα διαλέξεων, όπου βιολόγοι, γεωλόγοι και παγετωνολόγοι πραγματοποιούν παρουσιάσεις στους επιβάτες.

Οι 85 επιβάτες οφείλουν, πριν επιβιβαστούν, να βρίσκονται σε καλή φυσική κατάσταση και να μπορούν «να περπατούν αρκετές ώρες ημερησίως». Οι ηλικίες φτάνουν ακόμη και τα 80 έτη, αν και η πλειονότητα κυμαίνεται μεταξύ 45 και 65 ετών.

Δύο φουσκωτά σκάφη Zodiac χρησιμοποιούνται για αποστολές σε βραχώδεις ακτές.«Να θυμάστε ότι θα ταξιδεύετε σε απομακρυσμένες περιοχές, χωρίς πρόσβαση σε προηγμένες ιατρικές εγκαταστάσεις. Επομένως, δεν πρέπει να συμμετάσχετε σε αυτή την αποστολή αν πάσχετε από απειλητική για τη ζωή ασθένεια ή αν χρειάζεστε καθημερινή ιατρική αγωγή», αναφέρει στην ιστοσελίδα της η εταιρεία Oceanwide Expeditions.

Τρεις άνθρωποι – ένα ζευγάρι Ολλανδών και ένας Γερμανός – έχουν πλέον χάσει τη ζωή τους από αυτό που οι υγειονομικές αρχές εκτιμούν ότι μπορεί να είναι ξέσπασμα του θανατηφόρου χανταϊού, ενός ιού που συνήθως μεταδίδεται από τρωκτικά μέσω περιττωμάτων, σάλιου ή ούρων και μπορεί να προκαλέσει σοβαρή αναπνευστική νόσο.

Η Maria Van Kerkhove, επιδημιολόγος λοιμωδών νοσημάτων στον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ), δήλωσε ότι η βασική εκτίμηση είναι πως οι πρώτες μολύνσεις σημειώθηκαν εκτός του πλοίου, κατά τη διάρκεια κάποιας εξόρμησης. Όπως εξήγησε, επρόκειτο για αποστολή εξερεύνησης, με πολλούς επιβάτες να ασχολούνται με παρατήρηση πουλιών και δραστηριότητες κοντά στην άγρια φύση.

The World Health Organisation says there are no rats on board the MV Hondius cruise ship after an outbreak of hantavirus



Ο χανταϊός σπάνια μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο, ωστόσο ο ΠΟΥ εκτιμά πως ενδέχεται να υπήρξε περιορισμένη μετάδοση μεταξύ πολύ στενών επαφών.

Ένας ακόμη επιβάτης, Βρετανός υπήκοος, έχει νοσήσει σοβαρά. Μεταφέρθηκε εσπευσμένα στη Νότια Αφρική και νοσηλεύεται σε μονάδα εντατικής θεραπείας στο Γιοχάνεσμπουργκ. Παράλληλα, δύο μέλη του πληρώματος εμφάνισαν αναπνευστικά προβλήματα και αναμένεται να απομακρυνθούν με ελικόπτερο ή πλοιάριο.

Οι επιβάτες και τα 61 μέλη του πληρώματος παραμένουν ακινητοποιημένοι ανοιχτά του Πράσινου Ακρωτηρίου, στα ανοικτά της δυτικής Αφρικής, καθώς οι αρχές της χώρας ζήτησαν από το πλοίο να παραμείνει στη θάλασσα για προληπτικούς λόγους. Το σκάφος σχεδιάζει να κατευθυνθεί προς τα Κανάρια Νησιά, όπου οι ισπανικές αρχές θα μπορούσαν να πραγματοποιήσουν επιδημιολογική έρευνα και πλήρη απολύμανση.

Η ζωή πάνω στο πλοίο διαφέρει ανάλογα με την κατηγορία καμπίνας ή αν κάποιος είναι μέλος του πληρώματος. Η μεγαλύτερη ομάδα επιβαινόντων είναι 38 άτομα από τις Φιλιππίνες, όλοι μέλη του πληρώματος. Οι υπόλοιποι προέρχονται από διάφορες χώρες, μεταξύ των οποίων 23 από τη Βρετανία, 17 από τις ΗΠΑ και 14 από την Ισπανία.

Η μεγαλύτερη καμπίνα, μια «grand suite» 26 τετραγωνικών μέτρων, διαθέτει ιδιωτικό μπαλκόνι, ενώ η μικρότερη είναι 12 τετραγωνικά. Όλες έχουν ιδιωτικό μπάνιο και παράθυρα.

Βίντεο που κυκλοφόρησαν μετά το ύποπτο ξέσπασμα δείχνουν τα καταστρώματα άδεια και ανθρώπους να φορούν μάσκες, ενώ προσωπικό με πλήρη προστατευτικό εξοπλισμό έχει εμφανιστεί σε μικρό σκάφος δίπλα στο πλοίο.

The MV Hondius is off Cape Verde after requesting help from local authorities, but no one has been allowed to disembark.



Three passengers have died and several others are ill, with plans underway for medical evacuations

Λίγες είναι οι μαρτυρίες από το εσωτερικό του πλοίου. Τη Δευτέρα, όμως, ένας Αμερικανός travel blogger, ο Τζέικ Ρόσμαριν, ανήρτησε ένα βίντεο στα social media αναφέροντας τα εξής:

«Δεν είμαστε απλώς τίτλοι ειδήσεων· είμαστε άνθρωποι. Άνθρωποι με οικογένειες, με ζωές, με ανθρώπους που μας περιμένουν στο σπίτι. Υπάρχει πολλή αβεβαιότητα, και αυτό είναι το πιο δύσκολο κομμάτι», είπε εμφανώς συγκινημένος.

A suspected outbreak of hantavirus on a cruise ship in the Atlantic Ocean has killed three people, and sickened at least three others. Travel vlogger Jake Rosmarin, who is aboard the MV Hondius became emotional as he described the uncertainty he and other passengers are feeling…

Την Τρίτη δημοσίευσε νέα φωτογραφία του, χαμογελαστός, πιθανότατα για να καθησυχάσει όσους ανησυχούν. Στη λεζάντα έγραψε ότι η εταιρεία και το πλήρωμα «κάνουν ό,τι μπορούν για να μας κρατήσουν ασφαλείς και ενήμερους».

Η Oceanwide Expeditions, με έδρα την Ολλανδία, ανακοίνωσε ότι ενεργοποίησε σχέδιο αντιμετώπισης έκτακτης ανάγκης. «Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στο επίπεδο 3, το υψηλότερο επίπεδο συναγερμού», ανέφερε, προσθέτοντας ότι έχουν τεθεί σε εφαρμογή μέτρα απομόνωσης, αυστηρά πρωτόκολλα υγιεινής και συνεχής ιατρική παρακολούθηση.

Με πληροφορίες από Guardian