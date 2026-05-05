Xανταϊός: «Δεν είμαστε απλώς είδηση» - Το ξέσπασμα γνωστού influencer μέσα από το κρουαζιερόπλοιο

Ο γνωστός travel influencer Jake Rosmarin, είναι ανάμεσα στους επιβάτες που βρίσκονται στο κρουαζιερόπλοιο MV Hondius, στο οποίο σημειώθηκε ξέσπασμα σπάνιας λοίμωξης από χανταϊό.

Μέσω ενός βίντεο που δημοσίευσε στα social media, μοιράζεται την εμπειρία του, εξηγώντας τι έχει συμβεί στο πλοίο από τη στιγμή που εντοπίστηκαν τα κρούσματα. Ο χανταϊός, είναι μια σοβαρή και δυνητικά θανατηφόρα λοιμώδης νόσος, που συνήθως μεταδίδεται μέσω επαφής με τρωκτικά.

Ο ΠΟΥ επιβεβαίωσε την Κυριακή ότι τρία άτομα που επέβαιναν στο κρουαζιερόπλοιο έχασαν τη ζωή τους από χανταϊό, ενώ άλλα τρία -που έχουν απομακρυνθεί από το σημείο- νοσούν.

Αποτέλεσμα όλου αυτού, είναι ότι δεν επιτρέπεται στους υπόλοιπους επιβάτες να αποβιβαστούν, καθώς οι υγειονομικές αρχές διερευνούν την κατάσταση στο πολυτελές πλοίο.

😱 Outbreak on a ship: 150 people unable to disembark due to a dangerous virus



The cruise liner MV Hondius is in a critical situation off the coast of Cape Verde.



A hantavirus outbreak is suspected on board. At least three people have died, and several cases are severe.



A… pic.twitter.com/PkuQmxoV9Q — NEXTA (@nexta_tv) May 4, 2026

Xανταϊός: «Θέλουμε να επιστρέψουμε σπίτι» εξηγεί ο Jake Rosmarin

Ο Jake Rosmarin περιέγραψε το κλίμα που επικρατεί μεταξύ των επιβατών, τονίζοντας ότι, παρότι το συγκεκριμένο περιεχόμενο διαφέρει από όσα δημοσιεύει συνήθως, ένιωσε την ανάγκη να μιλήσει ανοιχτά. «Αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή είναι απολύτως πραγματικό για όλους εμάς εδώ», σημειώνει αρχικά.

«Δεν είμαστε απλώς μια είδηση ή τίτλοι, είμαστε άνθρωποι, άνθρωποι με οικογένειες, με ζωές, με ανθρώπους που μας περιμένουν στο σπίτι. Υπάρχει πολλή αβεβαιότητα, και αυτό είναι το πιο δύσκολο κομμάτι. Το μόνο που θέλουμε αυτή τη στιγμή είναι να νιώσουμε ασφαλείς, να έχουμε σαφήνεια και να επιστρέψουμε σπίτι», συνέχισε την ώρα που το κρουαζιερόπλοιο παραμένει αγκυροβολημένο ανοιχτά του λιμανιού της Πράια.

«Να θυμάστε ότι πίσω από όλα αυτά υπάρχουν πραγματικοί άνθρωποι και ότι αυτό δεν συμβαίνει κάπου μακριά, συμβαίνει σε εμάς, τώρα» συμπλήρωσε, ζητώντας «κατανόηση και καλοσύνη».

🚨 La OMS confirma un brote en el crucero MV Hondius en el Atlántico. El viaje, que partió de Ushuaia rumbo a Cabo Verde, registra al menos dos muertes por hantavirus, mientras a bordo se reportan más casos sospechosos y personas enfermas.



Un pasajero alertó sobre la situación… pic.twitter.com/nT2ZTKYvYG — OSCAR MARIO BETETA (@MarioBeteta) May 4, 2026

Σε δεύτερο βίντεο, διευκρίνισε ότι δεν είχε σκοπό να ανησυχήσει το κοινό, τονίζοντας πως όλοι στο πλοίο «είναι καλά», δίνοντας προτεραιότητα στην ασφάλεια και την ενημέρωση.

Όπως εξήγησε, βασικός στόχος αυτή τη στιγμή είναι οι ασθενείς να λάβουν την απαραίτητη φροντίδα και το πλοίο να φτάσει σε σημείο όπου θα είναι δυνατή η ασφαλής αποβίβαση και η πρόσβαση σε ιατρική υποστήριξη.

Παράλληλα, εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του προς την εταιρεία και το πλήρωμα για τον τρόπο που διαχειρίζονται μια ιδιαίτερα δύσκολη κατάσταση. «Υπάρχει ακόμη κάποια αβεβαιότητα, αλλά είναι καθησυχαστικό να γνωρίζουμε ότι υπάρχει σχέδιο», κατέληξε.

Με πληροφορίες από PEOPLE