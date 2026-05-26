Μετά από σχεδόν τρεις μήνες μπλακ άουτ, το Ιράν αποκαθιστά εν μέρει το ίντερνετ

Το Ιράν άρχισε να αποκαθιστά την πρόσβαση στο διαδίκτυο έπειτα από σχεδόν τρεις μήνες γενικευμένου μπλακ άουτ, που είχε επιβληθεί μετά την έναρξη των αμερικανικών και ισραηλινών επιθέσεων στα τέλη Φεβρουαρίου.

Ο πρώτος αντιπρόεδρος της χώρας, Mohammad Reza Aref, ανακοίνωσε μέσω X ότι έγινε «το πρώτο βήμα προς την ελεύθερη και ρυθμιζόμενη πρόσβαση στον κυβερνοχώρο».

Οργανώσεις παρακολούθησης του διαδικτύου, όπως οι Netblocks και Kentik, επιβεβαίωσαν ότι η πρόσβαση άρχισε να αποκαθίσταται εν μέρει περίπου στις 13:00 GMT την Τρίτη, αν και προειδοποίησαν ότι πολλά δίκτυα παραμένουν ακόμη εκτός λειτουργίας.

Η ιρανική κυβέρνηση είχε διακόψει την πρόσβαση στο ίντερνετ μετά τις επιθέσεις ΗΠΑ και Ισραήλ στις 28 Φεβρουαρίου, υποστηρίζοντας ότι στόχος ήταν να αποτραπούν επιχειρήσεις παρακολούθησης, κατασκοπείας και κυβερνοεπιθέσεων.

Πρόκειται για μία από τις μεγαλύτερες σε διάρκεια εθνικές διακοπές πρόσβασης στο διαδίκτυο που έχουν καταγραφεί παγκοσμίως.

Κάτοικος της Τεχεράνης δήλωσε στο BBC ότι κατάφερε να συνδεθεί ξανά μέσω του οικιακού του WiFi, τονίζοντας ότι η επιστροφή του ίντερνετ σημαίνει και επαναφορά μέρους του εισοδήματός του.

Η οργάνωση Netblocks ανέφερε πάντως ότι παραμένει ασαφές αν η επαναφορά της πρόσβασης θα είναι μόνιμη ή αν θα υπάρξουν νέοι περιορισμοί.

Όπως σημείωσε η διευθύντρια έρευνας της οργάνωσης Isik Mater, στο παρελθόν η αποκατάσταση του διαδικτύου στο Ιράν συνοδευόταν συχνά από αυστηρότερους ελέγχους και περιορισμούς.

Κατά τη διάρκεια του μπλακ άουτ, πολλοί Ιρανοί προσπαθούσαν να παρακάμψουν τους περιορισμούς χρησιμοποιώντας VPN ή ακόμη και παράνομα δορυφορικά συστήματα πρόσβασης στο ίντερνετ.

Η σταδιακή επαναφορά της σύνδεσης σημειώνεται ενώ το Ιράν καταδίκασε νέες αμερικανικές επιθέσεις νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, κάνοντας λόγο για «κατάφωρη παραβίαση» της εκεχειρίας που είχε συμφωνηθεί στις 8 Απριλίου.

Οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν ότι στόχευσαν ιρανικές πυραυλικές εγκαταστάσεις και σκάφη που, σύμφωνα με την Ουάσιγκτον, επιχειρούσαν να τοποθετήσουν νάρκες στα νότια της χώρας.

Με πληροφορίες από BBC