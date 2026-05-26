Βασιλιάς Κάρολος: Η «σπάνια κίνηση» κατά τη διάρκεια επίσκεψης σε αντικαρκινικό νοσοκομείο

Ο βασιλιάς Κάρολος έκανε μια σπάνια και ιδιαίτερα θερμή δημόσια κίνηση κατά τη διάρκεια επίσκεψής του σε αντικαρκινικό νοσοκομείο στο Γιορκ της Αγγλίας, την ώρα που ο ίδιος συνεχίζει τη δική του θεραπεία.

Ο βασιλιάς Κάρολος επισκέφθηκε σήμερα το ανακαινισμένο Sir Robert Ogden Macmillan Cancer Centre στο νοσοκομείο του Γιορκ, όπου συναντήθηκε με εργαζόμενους και ασθενείς που συμμετείχαν στο έργο αναβάθμισης του κέντρου.

Σε βίντεο που δημοσίευσε η βασιλική συντάκτρια της Daily Mail, Ρεμπέκα Ίνγκλις, ο βασιλιάς Κάρολος φαίνεται να αγκαλιάζει θερμά μία γυναίκα και να τη φιλά και στα δύο μάγουλα, κατά τη διάρκεια συνάντησης στον νέο κήπο του κέντρου, γεγονός που δεν συνήθιζεται βάσει βασιλικού πρωτοκόλλου.

Βασιλιάς Κάρολος: Η στενή του σχέση με τον οργανισμό Macmillan Cancer Support

Ο χώρος δημιουργήθηκε ώστε να προσφέρει ένα ήρεμο περιβάλλον στους επισκέπτες και αποτελεί μέρος έργου επέκτασης και ανακαίνισης ύψους 3,2 εκατομμυρίων δολαρίων.

Παρότι τα νεότερα μέλη της βρετανικής βασιλικής οικογένειας έχουν υιοθετήσει πιο άμεσες δημόσιες εκδηλώσεις, όπως selfies και αγκαλιές, είναι αρκετά σπάνιο να βλέπει κανείς τον βασιλιά Κάρολο να εκφράζεται με τόσο ζεστό τρόπο δημόσια.

Ο βασιλιάς έχει στενή σχέση με τον οργανισμό Macmillan Cancer Support από το 1997, ως επίσημος προστάτης του. Ο οργανισμός παρέχει ενημέρωση και υποστήριξη σε ανθρώπους που δίνουν μάχη με τον καρκίνο και στις οικογένειές τους μέσω νοσοκομείων και κοινοτικών δομών σε όλο το Ηνωμένο Βασίλειο.

Η πρώτη δημόσια εμφάνιση του Καρόλου μετά την ανακοίνωση της διάγνωσής του με καρκίνο το 2024 είχε γίνει επίσης σε κέντρο της Macmillan στο Λονδίνο.

Τα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ είχαν ανακοινώσει τον Φεβρουάριο του 2024 ότι ο βασιλιάς διαγνώστηκε με «μορφή καρκίνου» μετά από θεραπεία για καλοήθη διόγκωση προστάτη. Εκπρόσωπος είχε διευκρινίσει τότε ότι δεν πρόκειται για καρκίνο του προστάτη.

Παρότι περιόρισε για περίπου τρεις μήνες τις δημόσιες υποχρεώσεις του, ο βασιλιάς Κάρολος επέστρεψε σχετικά γρήγορα στις εμφανίσεις και συνέχισε τις περιοδείες του σε χώρες όπως η Γαλλία, η Αυστραλία και η Σαμόα.

Τον Μάρτιο του 2025, τα Ανάκτορα ανακοίνωσαν ότι χρειάστηκε να νοσηλευτεί για σύντομο χρονικό διάστημα μετά από προσωρινές παρενέργειες της θεραπείας του. Λίγες εβδομάδες πριν από τα Χριστούγεννα του 2025, ο βασιλιάς είχε δηλώσει ότι τα νέα για την πορεία της υγείας του ήταν «καλά», αναφέροντας ότι η θεραπεία του θα μειωνόταν μέσα στο 2026.

Με πληροφορίες από People