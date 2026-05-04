Xανταϊός: Τι είναι η λοίμωξη που έχει προκαλέσει τον θάνατο τριών ανθρώπων σε κρουαζιερόπλοιο;

Ξέσπασμα σπάνιας λοίμωξης από χανταϊό, σημειώθηκε σε κρουαζιερόπλοιο στον Ατλαντικό Ωκεανό και προκάλεσε το θάνατο τριών ατόμων αλλά και την ασθένεια τουλάχιστον τριών άλλων, σύμφωνα με ανακοίνωση του ΠΟΥ.

Το περιστατικό σημειώθηκε στο πλοίο MV Hondius, που εκτελούσε δρομολόγιο μεταξύ Αργεντινής και Πράσινου Ακρωτηρίου και ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα για τα περιστατικά.

Ένας εκ των τριών ατόμων βρίσκεται σε ΜΕΘ σε νοσοκομείο της Νότιας Αφρικής, ενώ ο ΠΟΥ συνεργάζεται με τις αρχές για την απομάκρυνση των άλλων δύο ατόμων με συμπτώματα χανταϊού από το πλοίο.

Τι είναι ο χανταϊός

Ο χανταϊός είναι μια ομάδα ιών που μεταδίδονται κυρίως από τρωκτικά, όπως ποντίκια και αρουραίοι, τα οποία αποτελούν τους βασικούς φυσικούς φορείς του.

Οι ιοί αυτοί μπορούν να επιβιώσουν στο περιβάλλον για κάποιο χρονικό διάστημα, ιδιαίτερα σε χώρους όπου υπάρχουν ίχνη από τα εκκρίματα των ζώων. Αν και μπορεί να προσβάλουν τον άνθρωπο, τα περιστατικά είναι σχετικά σπάνια και συχνά συγχέονται με άλλες λοιμώξεις, ειδικά στα αρχικά στάδια.

Η μετάδοση γίνεται κυρίως μέσω εισπνοής μολυσμένων σωματιδίων από ούρα, περιττώματα ή σάλιο τρωκτικών, αλλά και μέσω άμεσης επαφής με επιφάνειες που έχουν μολυνθεί.

Πιο σπάνια, μπορεί να μεταδοθεί και μέσω δαγκώματος. Ο κίνδυνος αυξάνεται σε χώρους με κακή υγιεινή ή σε αγροτικές περιοχές όπου υπάρχει μεγαλύτερη έκθεση σε τρωκτικά.

Χανταϊός: Μετάδοση και συμπτώματα

Η νόσος δεν μεταδίδεται εύκολα από άνθρωπο σε άνθρωπο, σε αντίθεση με ιούς όπως η γρίπη ή η COVID-19, γεγονός που την καθιστά λιγότερο μεταδοτική σε επίπεδο κοινότητας.

Παρ’ όλα αυτά, η πρόληψη παραμένει σημαντική, κυρίως μέσω της αποφυγής επαφής με μολυσμένα περιβάλλοντα.

Τα αρχικά συμπτώματα μοιάζουν με αυτά μιας κοινής ίωσης, όπως πυρετός, έντονη κόπωση και μυϊκοί πόνοι, κάτι που δυσκολεύει την έγκαιρη διάγνωση. Καθώς η νόσος εξελίσσεται, μπορεί να εμφανιστούν πιο σοβαρά συμπτώματα, όπως πονοκέφαλος, πόνος στην κοιλιά ή στη μέση και αναπνευστική δυσχέρεια.

Σε πιο βαριές περιπτώσεις, ο ιός μπορεί να προκαλέσει νεφρική βλάβη ή σοβαρό αναπνευστικό σύνδρομο, ανάλογα με το στέλεχος, γεγονός που καθιστά απαραίτητη την άμεση ιατρική παρακολούθηση.

Πιθανά αίτια και αντιμετώπιση

Για το περιστατικό στο κρουαζιερόπλοιο, οι ειδικοί εξετάζουν πιθανά σενάρια, όπως μόλυνση από τρωκτικά εντός του σκάφους ή έκθεση των επιβατών σε μολυσμένο περιβάλλον κατά τη διάρκεια στάσεων.

Δεν υπάρχει ακόμη ειδική θεραπεία για τον χανταϊό και η αντιμετώπιση βασίζεται κυρίως στην υποστηρικτική φροντίδα. Για τον λόγο αυτό, η έγκαιρη διάγνωση και η ιατρική παρακολούθηση είναι καθοριστικής σημασίας.

Με πληροφορίες από Guardian