Τζόρτζια Μελόνι: Σφοδρή κριτική στις πολιτικές της ΕΕ - «Γραφειοκρατικός γίγαντας»

Η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι μίλησε σήμερα το πρωί στην συνέλευση της Ιταλικής Ένωσης Βιομηχάνων, Confindustria, στο Κέντρο Nuvola της Ρώμης.

Το κλίμα χαρακτηρίζεται από τα Ιταλικά ΜΜΕ ως αρκετά ευνοϊκό για την ίδια.

Οι δηλώσεις Μελόνι για την ΕΕ

Η Μελόνι εξαπέλυσε σφοδρή κριτική στις πολιτικές της ΕΕ. «Η κύρια και τεράστια αδυναμία που μας αφορά άμεσα είναι η σημερινή δομή της Ευρωπαϊκής Ένωσης» είπε η Μελόνι, «ενός γραφειοκρατικού γίγαντα που πάρα πολύ συχνά έχει θυσιάσει την ανταγωνιστικότητα και τη στρατηγική ανάπτυξη στο βωμό ιδεολογικών και τεχνοκρατικών προσεγγίσεων».

«Η Ευρώπη έχει αποδειχθεί ασταμάτητη στην ικανότητά της να πολλαπλασιάζει τους κανόνες σε κάθε πτυχή της κοινής ζωής, αλλά μυωπική όταν επρόκειτο να κάνει τη φωνή της να ακουστεί στη διεθνή σκηνή».

Σε αυτό το πλαίσιο, η Τζόρτζια Μελόνι διευκρίνισε: «Δουλεύουμε με τον Μερτς, με κοινές πρωτοβουλίες στις οποίες εμπλέκουμε και άλλους Ευρωπαίους ηγέτες. Θέλω όμως να πω με την ίδια σαφήνεια ότι πρέπει να επαναφέρουμε την πολιτική στο επίκεντρο των ευρωπαϊκών θεσμών. Ο ρόλος της γραφειοκρατίας είναι να συνοδεύει τις πολιτικές κατευθύνσεις, όχι να υποκαθιστά την πολιτική. Και από αυτό το σημείο γίνεται αισθητή η αλλαγή πορείας της Ευρώπης».

Η Μελόνι σχετικά με τις αμυντικές δαπάνες ανέφερε: «Δεν έχω αλλάξει γνώμη».

«Αν δεν ξέρεις να υπερασπιστείς τον εαυτό σου, θα το πληρώσεις σε άλλους τομείς. Οι αμυντικές δαπάνες είναι δαπάνες για την ελευθερία, αλλά αν δεν βοηθήσουμε τις επιχειρήσεις και τις οικογένειες, κινδυνεύουμε να μην υπάρχει πια τίποτα να υπερασπιστούμε αύριο» κατέληξε.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ