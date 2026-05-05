Χανταϊός: Πιθανή διασπορά μεταξύ επιβατών στο κρουαζιερόπλοιο, εξετάζει ο ΠΟΥ

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας αναφέρει ότι υπάρχει το ενδεχόμενο μετάδοσης χανταϊού από άνθρωπο σε άνθρωπο στο ολλανδικό κρουαζιερόπλοιο MV Hondius, στο οποίο έχουν καταγραφεί τρεις θάνατοι επιβατών.

Ο χανταϊός, που συνήθως μεταδίδεται από τρωκτικά, στην προκειμένη περίπτωση φαίνεται πως θα μπορούσε να έχει μεταδοθεί μεταξύ «πολύ στενών επαφών» πάνω στο πλοίο, όπως ζευγάρια που μοιράζονταν καμπίνες, σύμφωνα με την εκπρόσωπο του ΠΟΥ.

Ωστόσο, τόνισε ότι τέτοιου είδους μετάδοση παραμένει σπάνια και ο κίνδυνος για το ευρύ κοινό είναι χαμηλός.

Η ίδια σημείωσε ότι το πρώτο περιστατικό ενδέχεται να είχε μολυνθεί πριν επιβιβαστεί στο πλοίο, ενώ επιβεβαιώθηκε ότι η Ολλανδή επιβάτιδα που πέθανε είχε προσβληθεί από τον ιό.

Θετικός έχει επίσης βρεθεί ένας Βρετανός επιβάτης που νοσηλεύεται στη Νότια Αφρική, ενώ εξετάζονται ακόμη δείγματα από άλλους επιβάτες και μέλη πληρώματος.

Χανταϊός: Πιθανή μετάδοση από άνθρωπο σε άνθρωπο στο κρουαζιερόπλοιο

Σύμφωνα με τον ΠΟΥ, βασικό σενάριο είναι ότι πρόκειται για το στέλεχος Andes του ιού, που ενδημεί στη Νότια Αμερική, από όπου ξεκίνησε το ταξίδι του πλοίου.

Παράλληλα, οι αρχές αναφέρουν ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις παρουσίας αρουραίων στο πλοίο, ενώ συνεχίζεται η απολύμανση και τα μέτρα προστασίας.

Το MV Hondius, με 149 επιβαίνοντες από 23 χώρες, παραμένει αγκυροβολημένο κοντά στο Πράσινο Ακρωτήριο, με τις τοπικές αρχές να έχουν απαγορεύσει την αποβίβαση.

Ο ΠΟΥ εξετάζει, σε συνεργασία με τις αρχές της Ισπανίας, πιθανή μεταφορά και περαιτέρω ιατρικό έλεγχο στα Κανάρια Νησιά, χωρίς ωστόσο να έχει ληφθεί οριστική απόφαση.

Virus Alert on Cruise Ship



The cruise liner MV Hondius has been placed under quarantine off the coast of Cape Verde due to a suspected outbreak. Around 150 people on board are unable to disembark.



Με πληροφορίες από BBC