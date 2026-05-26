Δυστύχημα με 4 νεκρούς στο Βέλγιο: Αρνητικά τα τεστ στον μηχανοδηγό του τρένου

Νεότερες πληροφορίες σχετικά με το δυστύχημα στο Βέλγιο με τους τέσσερις νεκρούς, μεταξύ αυτών και δύο ανήλικοι, όπου ένα λεωφορείο συγκρούστηκε με τρένο, έρχονται στη δημοσιότητα.

Ο οδηγός του σχολικού λεωφορείου που ενεπλάκη στο πολύνεκρο δυστύχημα με τρένο το πρωί της Τρίτης στο Μπούγκενχαουτ, στο Βέλγιο, δεν είχε ποινικό μητρώο, ανακοίνωσε το βράδυ της Τρίτης η εισαγγελία της Ανατολικής Φλάνδρας κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

Οι αρχές διευκρίνισαν επίσης ότι ο μηχανοδηγός του τρένου υποβλήθηκε σε αλκοτέστ και τεστ ανίχνευσης ναρκωτικών μετά το δυστύχημα στο Βέλγιο, με αμφότερα τα αποτελέσματα να είναι αρνητικά.

Δυστύχημα με νεκρούς στο Βέλγιο: Νέες πληροφορίες για το πώς έγινε

Σύμφωνα με πληροφορίες από ανθρώπους και μάρτυρες, που είδαν το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας, το σχολικό λεωφορείο στο Βέλγιο φέρεται να χτύπησε τη μπάρα της ισόπεδης διάβασης λίγο πριν συγκρουστεί με το τρένο. Οι ερευνητές προσπαθούν τώρα να εξακριβώσουν γιατί συνέβη αυτό.

Η σύγκρουση σημειώθηκε στη διάβαση στο σημείο όπου η σιδηροδρομική γραμμή διασταυρώνεται με την οδό Vierhuizenstraat. Το λεωφορείο ερχόταν από την Kerkhofstraat και επιχείρησε αριστερή στροφή για να περάσει τις γραμμές. Οι εικόνες δείχνουν το όχημα να προσκρούει αρχικά στη μπάρα, παραμορφώνοντάς την, πριν χτυπηθεί από το διερχόμενο τρένο.

Σύμφωνα με την Infrabel, το τρένο κινούνταν με ταχύτητα 90 χιλιομέτρων την ώρα, βάσει στοιχείων του συστήματος ETCS. Τα «μαύρα κουτιά» της αμαξοστοιχίας πρόκειται να αναλυθούν για να επιβεβαιωθούν τα δεδομένα. Ο μηχανοδηγός φέρεται να είχε ήδη αρχίσει να μειώνει ταχύτητα καθώς πλησίαζε τον σταθμό του Μπούγκενχαουτ και προσπάθησε να πραγματοποιήσει έκτακτη πέδηση.

Δυστύχημα με νεκρούς στο Βέλγιο: «Ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα»

Η εισαγγελία της Ανατολικής Φλάνδρας δεν έχει ακόμη δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για τα αίτια του δυστυχήματος. «Όλα τα ενδεχόμενα παραμένουν ανοιχτά», δήλωσε η εκπρόσωπος της εισαγγελίας, Λίζα Ντε Βίλντε.

Το τρένο παραμένει στο σημείο, καθώς πρέπει πρώτα να αποκατασταθούν οι ζημιές στη διάβαση πριν απομακρυνθεί. Μέχρι τότε, η μεταφορά των επιβατών γίνεται με λεωφορεία.

Το σχολικό λεωφορείο, το οποίο εκτοξεύτηκε από τη σφοδρότητα της σύγκρουσης και κατέληξε στην αυλή ενός σπιτιού, απομακρύνεται επίσης από το σημείο.

Την ίδια ώρα, η διαχειρίστρια του σιδηροδρομικού δικτύου, Infrabel, και η βελγική σιδηροδρομική εταιρεία, SNCB, εξέφρασαν τα «ειλικρινή τους συλλυπητήρια στα θύματα και στις οικογένειές τους, καθώς και σε όλους όσοι επηρεάστηκαν από αυτή την ανθρώπινη τραγωδία, ιδιαίτερα στη σχολική κοινότητα».

Σε κοινή ανακοίνωση σημείωσαν ότι από τα πρώτα λεπτά μετά το δυστύχημα συνεργάστηκαν με τις υπηρεσίες διάσωσης και τις αρμόδιες αρχές για την ασφάλεια της περιοχής και την υποστήριξη των επιβατών του τρένου.

Παράλληλα, τόνισαν ότι η σιδηροδρομική κυκλοφορία διακόπηκε στην περιοχή για να διευκολυνθούν οι επιχειρήσεις διάσωσης και ότι συνεχίζεται η πλήρης συνεργασία με τους ερευνητές.

Με πληροφορίες από Le Soir