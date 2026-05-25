Έμπολα: Δυσκολεύονται να περιορίσουν την επιδημία στο Κονγκό - Πάνω από 900 ύποπτα κρούσματα

Οι αρχές της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό ανακοίνωσαν ότι τα ύποπτα κρούσματα Έμπολα έχουν πλέον ξεπεράσει τα 900 στα ανατολικά της χώρας.

Το υπουργείο Επικοινωνίας του Κονγκό, σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X την Κυριακή, ανέφερε 904 ύποπτα κρούσματα και 119 πιθανούς θανάτους.

Οι αρχές είχαν προηγουμένως ανακοινώσει περισσότερα από 700 ύποπτα κρούσματα και πάνω από 170 πιθανούς θανάτους, κυρίως στην επαρχία Ιτούρι, όπου βρίσκεται το επίκεντρο της επιδημίας.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έχει προειδοποιήσει ότι η επιδημία αποτελεί πλέον «πολύ υψηλό» κίνδυνο για το Κονγκό, αν και ο κίνδυνος παγκόσμιας εξάπλωσης της νόσου παραμένει χαμηλός.

Οι υγειονομικές αρχές της χώρας αντιμετωπίζουν σοβαρές δυσκολίες στην προσπάθειά τους να περιορίσουν την επιδημία, η οποία έχει χαρακτηριστεί παγκόσμια υγειονομική έκτακτη ανάγκη.

Στα ανατολικά του Κονγκό έχουν σημειωθεί εμπρηστικές επιθέσεις σε κέντρα θεραπείας Έμπολα - δύο κέντρα σε δύο πόλεις δέχθηκαν επιθέσεις την περασμένη εβδομάδα, γεγονός που ανέδειξε την οργή σε μια περιοχή που μαστίζεται από βία συνδεδεμένη με ένοπλες αντάρτικες ομάδες, τον εκτοπισμό μεγάλου αριθμού ανθρώπων, την αποτυχία της τοπικής κυβέρνησης και τις περικοπές στη διεθνή ανθρωπιστική βοήθεια, οι οποίες, σύμφωνα με ειδικούς, έχουν αποδυναμώσει τις υγειονομικές δομές σε ευάλωτες κοινότητες.

Ο Κόλιν Τόμας-Γένσεν, στέλεχος του ανθρωπιστικού οργανισμού Aurora Humanitarian Initiative, δήλωσε ότι οι επιθέσεις ίσως αντανακλούν τη «βαθιά δυσπιστία και οργή» των κατοίκων του ανατολικού Κονγκό για τον τρόπο με τον οποίο έχει αντιμετωπιστεί η περιοχή, με χρόνια βίας από αντάρτικες ομάδες που συνδέονται με ξένες δυνάμεις και με την αποτυχία της κυβέρνησης και των διεθνών ειρηνευτικών δυνάμεων να τους προστατεύσουν.

Άλλη πηγή έντασης είναι τα αυστηρά πρωτόκολλα ταφής των ύποπτων θυμάτων του Έμπολα. Οι αρχές αναλαμβάνουν όπου μπορούν τη διαδικασία ταφής, ώστε να αποτραπεί περαιτέρω εξάπλωση της νόσου κατά τη διάρκεια των παραδοσιακών τελετών, όπου οι οικογένειες προετοιμάζουν τα σώματα και συγκεντρώνεται κόσμος για την κηδεία.

Η πρώτη πυρπόληση κέντρου Έμπολα στη Ρουαμπάρα πραγματοποιήθηκε από ομάδα νεαρών ανδρών που προσπαθούσαν να ανακτήσουν το σώμα φίλου τους, σύμφωνα με μάρτυρες και την αστυνομία. Οι μάρτυρες ανέφεραν ότι το πλήθος κατηγόρησε τη διεθνή ανθρωπιστική οργάνωση που διαχειριζόταν το κέντρο ότι έλεγε ψέματα για τον Έμπολα.

Οι αρχές στο βορειοανατολικό Κονγκό έχουν πλέον απαγορεύσει τις αγρυπνίες και τις συναθροίσεις άνω των 50 ατόμων, ενώ ένοπλοι στρατιώτες και αστυνομικοί φρουρούν ορισμένες ταφές που πραγματοποιούνται από ανθρωπιστικές οργανώσεις.

Το ανατολικό Κονγκό αντιμετωπίζει εδώ και χρόνια επιθέσεις από δεκάδες διαφορετικές αντάρτικες και ένοπλες οργανώσεις, ορισμένες από τις οποίες συνδέονται με ξένες χώρες ή με το Ισλαμικό Κράτος.

Πριν από την επιδημία, οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα είχαν επισημάνει σε αξιολόγησή τους ότι η ανασφάλεια στην Ιτούρι είχε επιδεινωθεί πρόσφατα, προκαλώντας τη φυγή γιατρών και νοσηλευτών και αφήνοντας τα ήδη επιβαρυμένα νοσοκομεία σε ορισμένες περιοχές σε «καταστροφική κατάσταση».

Ειδικοί στον τομέα της υγείας υποστηρίζουν ότι οι περικοπές στη διεθνή βοήθεια πέρυσι από τις ΗΠΑ και άλλες πλούσιες χώρες ήταν καταστροφικές για το ανατολικό Κονγκό λόγω των πολλαπλών προβλημάτων που αντιμετωπίζει.

Ανθρωπιστικές οργανώσεις που επιχειρούν επί τόπου δηλώνουν ότι δεν διαθέτουν τον απαραίτητο εξοπλισμό, όπως προστατευτικές ασπίδες προσώπου και ειδικές στολές για την προστασία των υγειονομικών από μόλυνση, κιτ εξετάσεων, σάκους μεταφοράς σορών και άλλα υλικά που απαιτούνται για ασφαλείς ταφές, καθώς τα σώματα των θυμάτων μπορεί να είναι εξαιρετικά μεταδοτικά.

Ο τύπος του ιού Έμπολα Bundibugyo που ευθύνεται για την επιδημία δεν διαθέτει εγκεκριμένο εμβόλιο ή θεραπεία.

Με πληροφορίες από Guardian