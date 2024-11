Χαλέπι: Ο συριακός στρατός επιβεβαίωσε ότι αντάρτες εισήλθαν στην πόλη

Τζιχαντιστές και σύμμαχοί τους κυρίευσαν σήμερα το μεγαλύτερο μέρος του Χαλεπιού, το δεύτερο μεγαλύτερο αστικό κέντρο της Συρίας.

Η ισλαμιστική ομάδα Χαγιάτ Ταχρίρ αλ Σαμ αιφνιδίασε τη Συρία, ο στρατός της οποίας επιβεβαίωσε πριν από λίγο, ότι οι αντάρτες εισήλθαν σε μεγάλα τμήματα της πόλης.

Στην αιματηρή επίθεση, έχουν σκοτωθεί δεκάδες στρατιώτες, αναγκάζοντας τον στρατό να ανασυνταχθεί, στη μεγαλύτερη πρόκληση για τον πρόεδρο Μπασάρ αλ Άσαντ εδώ και χρόνια.

Καθώς οι τζιχαντιστές σαρώνουν στο Χαλέπι, ο στρατός κλείνει το αεροδρόμιο και τους δρόμους.

Η ανακοίνωση των ενόπλων δυνάμεων της χώρας αποτελεί την πρώτη δημόσια παραδοχή ότι οι αντάρτες εισήλθαν στο Χαλέπι, το οποίο βρισκόταν υπό πλήρη κυβερνητικό έλεγχο από τότε που οι κυβερνητικές δυνάμεις, με τη στήριξη της Ρωσίας και του Ιράν, εκδίωξαν τους αντάρτες πριν από οκτώ χρόνια.

Νωρίτερα , ο στρατός ανακοίνωσε μια «προσωρινή απόσυρση στρατευμάτων» προκειμένου να προετοιμάσει μία αντεπίθεση εναντίον εκείνων που χαρακτηρίζει τρομοκράτες.

Η απόσυρση πραγματοποιείται στο πλαίσιο μιας προσπάθειας ανασύνταξης όσο είναι σε αναμονή για την άφιξη ενισχύσεων, δήλωσαν από τον στρατό.

«Ο μεγάλος αριθμός τρομοκρατών και η πολλαπλότητα των πεδίων μάχης οδήγησαν τις ένοπλες δυνάμεις μας να προχωρήσουν σε μια επιχείρηση ανασύνταξης με στόχο την ενίσχυση των γραμμών άμυνας προκειμένου να απορροφήσουν την επίθεση, να προστατεύσουν τις γραμμές των αμάχων και των στρατιωτών και προετοιμαστούν για μία αντεπίθεση», επισήμανε ο στρατός.

Στην ενημέρωση γνωστοποιήθηκε από τον στρατό ότι οι βομβαρδισμοί από τη μεριά της Συρίας, σταμάτησαν τους αντάρτες από το να λάβουν σταθερές θέσεις. Δεσμευτηκε ακόμη, ότι θα «τους εκδιώξει και να αποκαταστήσει τον έλεγχο του κράτους… σε ολόκληρη την πόλη και την ύπαιθρό της».

Όσο η σύρραξη βρίσκεται εν εξελίξει, χιλιάδες άμαχοι φεύγουν με τα οχήματά τους από τη συριακή πόλη, μέσω της κεντρικής διασταύρωσης Κανάσιρ Ατρίγια.Οι ουρές αυτοκίνητων, κατευθύνονται προς τη Λατάκια και τη Σαλαμίγια, σύμφωνα με την ίδια πηγή, καθώς η κεντρική λεωφόρος που συνδέει τη Δαμασκό και το Χαλέπι έχει κλείσει.

Στην ενημέρωση, αναφέρθηκαν στους δεκάδες στρατιώτες έχουν σκοτωθεί ή τραυματιστεί σε σφοδρές μάχες με τους αντάρτες στο Χαλέπι και την Ιντλίμπ τις τελευταίες ημέρες.

«Η μισή πόλη του Χαλεπιού βρίσκεται πλέον υπό τον έλεγχο της (τζιχαντιστικής οργάνωσης) Χαγιάτ Ταχρίρ ας Σαμ και συμμαχικών οργανώσεων», τόνισε νωρίτερα, ο Ράμι Άμπντελ Ραχμάν, διευθυντής του Συριακού Παρατηρητηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, διευκρινίζοντας ότι δυνάμεις της Δαμασκού αποσύρθηκαν δίχως τουφεκιά, «χωρίς μάχη».



