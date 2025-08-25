ΔΙΕΘΝΗ
Ισραήλ: Έτοιμο να στηρίξει τον Λίβανο στον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ

Αν ο στρατός του Λιβάνου λάβει μέτρα προς τον αφοπλισμό της οργάνωσης, το Ισραήλ θα προχωρήσει στη λήψη αμοιβαίων μέτρων

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Ισραήλ: Έτοιμο να στηρίξει τον Λίβανο στον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ
Φωτ: EPA
Το Ισραήλ είναι έτοιμο να στηρίξει τον Λίβανο στη διαδικασία αφοπλισμού της Χεζμπολάχ, όπως αναφέρει σε σημερινή του ανακοίνωση το γραφείο του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Νωρίτερα αυτό τον μήνα το υπουργικό συμβούλιο του Λιβάνου ενέκρινε τους στόχους ενός αμερικανικού σχεδίου αφοπλισμού για την συνδεόμενη με το Ιράν οργάνωση.

Η απόφαση του λιβανέζικου υπουργικού συμβουλίου να εργαστεί προς την κατεύθυνση του αφοπλισμού της Χεζμπολάχ μέχρι το τέλος του 2025 ήταν σπουδαία, ανακοίνωσε το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού διευκρινίζοντας ότι αν ο στρατός του Λιβάνου λάβει μέτρα προς τον αφοπλισμό της οργάνωσης, το Ισραήλ θα προχωρήσει στη λήψη αμοιβαίων μέτρων, περιλαμβανομένης μιας σταδιακής μείωσης της παρουσίας του ισραηλινού στρατού στον Λίβανο.

Πριν από δέκα ημέρες ο ηγέτης της Χεζμπολάχ, Ναΐμ Κάσεμ, διαμήνυσε την Παρασκευή ότι η οργάνωση δεν πρόκειται να παραδώσει τον οπλισμό της, κατηγορώντας την κυβέρνηση του Λιβάνου ότι, με την απόφασή της να την αφοπλίσει έως το τέλος του έτους, ευθυγραμμίζεται με τα συμφέροντα του Ισραήλ.

Όπως υποστήριξε, η παράδοση «των αμυντικών όπλων της αντίστασης, του λαού της και του Λιβάνου σε περίοδο επίθεσης» ισοδυναμεί με διευκόλυνση της εξόντωσης μαχητών και των οικογενειών τους. Αντί για αυτό, πρόσθεσε, η κυβέρνηση όφειλε «να εδραιώσει την κυριαρχία της χώρας και να εκδιώξει το Ισραήλ από τον Λίβανο».

Μιλώντας σε τηλεοπτική ομιλία με αφορμή σιιτική θρησκευτική εκδήλωση, υποστήριξε ότι «η κυβέρνηση υπηρετεί το ισραηλινό σχέδιο» και προειδοποίησε πως, αν η κρίση εξελιχθεί σε εσωτερική σύγκρουση, η ευθύνη θα βαρύνει αποκλειστικά την ίδια. Διευκρίνισε ότι η Χεζμπολάχ και ο σιιτικός σύμμαχός της, το κίνημα Αμάλ, δεν έχουν καλέσει τους υποστηρικτές τους σε διαδηλώσεις, προκειμένου να υπάρξει περιθώριο διαλόγου. Προειδοποίησε, ωστόσο, ότι εάν δοθεί σχετική εντολή, οι κινητοποιήσεις «θα εξαπλωθούν σε όλη τη χώρα και θα κατευθυνθούν στην πρεσβεία των ΗΠΑ». Το Αμάλ, μία από τις βασικές ένοπλες οργανώσεις στον εμφύλιο πόλεμο του 1975-1990, είναι σήμερα ισχυρό πολιτικό κόμμα υπό τον πρόεδρο της Βουλής, Ναμπίχ Μπέρι.

