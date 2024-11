Αναζωπύρωση του μετώπου στη Συρία: Οι τζιχαντιστές στο Χαλέπι

Αναζωπύρωση του πολεμικού μετώπου στη Συρία καταγράφεται τις τελευταίες ώρες και ειδικά στο Χαλέπι, όπου οι τζιχαντιστές έχουν υπό την κατοχή τους τη μισή πόλη.

Το Χαλέπι είναι η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Συρίας και οι τζιχαντιστές και οι σύμμαχοί τους πήραν τον έλεγχο της μισής πόλης. Σύμφωνα με πληροφορίες, έχουν φθάσει ως το ιστορικό φρούριο στο Χαλέπι, δυο ημέρες αφότου εξαπέλυσαν αιφνιδιαστική επίθεση εναντίον των κυβερνητικών στρατευμάτων.

«Η μισή πόλη του Χαλεπιού βρίσκεται πλέον υπό τον έλεγχο της (τζιχαντιστικής οργάνωσης) Χαγιάτ Ταχρίρ ας Σαμ και συμμαχικών οργανώσεων», τόνισε ο Ράμι Άμπντελ Ραχμάν, ο διευθυντής του Συριακού Παρατηρητηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, διευκρινίζοντας ότι δυνάμεις της Δαμασκού αποσύρθηκαν δίχως τουφεκιά, «χωρίς μάχη».

Καθώς οι τζιχαντιστές σαρώνουν στο Χαλέπι, ο συριακός στρατός κλείνει το αεροδρόμιο και τους δρόμους, λένε πηγές στο Reuters.

Οι συριακές αρχές έκλεισαν το αεροδρόμιο του Χαλεπίου καθώς και όλους τους δρόμους που οδηγούν στην πόλη το Σάββατο, είπαν τρεις στρατιωτικές πηγές στο Reuters, καθώς τζιχαντιστές, που αντιτίθενται στον πρόεδρο Μπασάρ αλ Άσαντ, δήλωσαν ότι έφτασαν στην καρδιά της πόλης.

Οι μαχητές της αντιπολίτευσης, υπό την ηγεσία της ισλαμιστικής τζιχαντιστικής οργάνωσης Hayat Tahrir al-Sham, πραγματοποίησαν αιφνιδιαστική επίθεση σε πόλεις που ελέγχονται από την κυβέρνηση αυτή την εβδομάδα και έφτασαν στο Χαλέπι, σχεδόν μια δεκαετία αφότου είχαν εκδιωχθεί από τον Άσαντ και τους συμμάχους του.

