Χάλεϊ Τζόελ Όσμεντ: Συνελήφθη υπό την επήρεια αλκοόλ - «Με απήγαγε ένας ναζί» έλεγε στον αστυνομικό

Βίντεο από τη σύλληψη του Χάλεϊ Τζόελ Όσμεντ, δημοσιεύτηκε στα διεθνή μέσα ενημέρωσης.

Ο ηθοποιός Χάλεϊ Τζόελ Όσμεντ, που έγινε γνωστός ως παιδί στην «Έκτη Αίσθηση» συνελήφθη στις 8 Απριλίου σε ένα χιονοδρομικό κέντρο της Καλιφόρνια, για κατοχή κοκαΐνης και ανάρμοστη συμπεριφορά σε δημόσιο χώρο υπό την επήρεια αλκοόλ, που θεωρούνται πλημμελήματα.

Σύμφωνα με το υλικό από κάμερα ενσωματωμένη σε στολή αστυνομικού, ο Όσμεντ εμφανίστηκε μεθυσμένος σε μπαρ του χιονοδρομικού, έγινε ερειστικός και δεν του επετράπη να ανέβει στο λιφτ. Όταν οι αστυνομικοί του πέρασαν χειροπέδες, ο ηθοποιός άρχισε να λέει, ότι δέχεται επίθεση.

Όταν ένας αστυνομικός τον ρώτησε το όνομα και τη διεύθυνση κατοικίας του, ο Όσμαντ απάντησε: «Είμαι Αμερικανός».

Haley Joel Osment hurls anti-Jewish slurs at cops in shocking arrest video, releases apology: ‘Absolutely horrified by my behavior’ https://t.co/oI0aszylsA pic.twitter.com/0pueqL16F0