Χαβάη: Τα ιστορικά ορόσημα που κατέστρεψε η πυρκαγιά στο Μάουι

Οι φονικές πυρκαγιές στη Χαβάη ήδη μετρούν 55 νεκρούς και αμέτρητες υλικές καταστροφές. Οι αξιωματούχοι εκτιμούν ότι έως και 1.000 κτίρια καταστράφηκαν από τις φονικές πυρκαγιές στο Μάουι.

Ανάμεσα σε αυτά τα κτίρια, οι πυρκαγιές στην Χαβάη κατέστρεψαν και πολλά ιστορικά ορόσημα και τοποθεσίες με βαθιά πολιτιστική σημασία.

Η εκκλησία Waiola, η οποία καταστράφηκε από τις πυρκαγιές στη Χαβάη, γιόρτασε πρόσφατα την 200η επέτειό της και στεκόταν από τότε που η Lahaina ήταν η πρωτεύουσα του Βασιλείου της Χαβάης το 1800, ανέφερε το NBC News. Ήταν εδώ και πολύ καιρό κέντρο για συναντήσεις της κοινότητας και ήταν ο τόπος ταφής των πρώτων μελών της βασιλικής οικογένειας της Χαβάης, είπε στον σταθμό ο Kūhiō Lewis, διευθύνων σύμβουλος για την πρόοδο των ιθαγενών της Χαβάης.

Facebook Twitter Η εκκλησία Waiola πριν τη φωτιά/ Φωτ. Twitter

Το Baldwin Home Museum ήταν το παλαιότερο σπίτι στο Μάουι και θεωρείτο ιστορικό ορόσημο για τη Lahaina. Καταστράφηκε από την πυρκαγιά στη Χαβάη, ανέφερε το ίδρυμα της πόλης για την διατήρηση των μνημείων, στην Washington Post. Ο Theo Morrison, διευθυντής του ιδρύματος, δήλωσε πως «Το μόνο που έχει απομείνει από το διώροφο Baldwin Home και τον γείτονά του, το Master Reading Room, είναι οι πέτρινοι τοίχοι. Χωρίς παράθυρα, σκάλες ή στέγη». Ο χώρος φιλοξενούσε τα γραφεία του ιδρύματος και εκεί φυλάσσονταν σημαντικά αντικείμενα.

Facebook Twitter Baldwin Home Museum

Το μουσείο του ναού Wo Hing, ένας θρησκευτικός και κοινωνικός χώρος συγκέντρωσης Κινέζων μεταναστών, βρισκόταν επίσης στην περιοχή που καταστράφηκε από την πυρκαγιά στη Χαβάη, σύμφωνα με δορυφορικές εικόνες, ανέφερε το CNN. Στο κτίριο αρχικά στεγαζόταν το Wo Hing Society Hall, ένα κέντρο για την τοπική κοινωνία, που δημιουργήθηκε το 1909 από Κινέζους μετανάστες στο Μάουι.

Facebook Twitter Το μουσείο του ναού Wo Hing,

Επίσης καταστράφηκε το Μουσείο Κληρονομιάς της περιοχής ενώ ένα δέντρο μπανγιάν, ηλικία 150 ετών φάνηκε να έχει υποστεί σοβαρές ζημιές, ωστόσο παραμένει όρθιο.

A large banyan tree in the heart of Old Lahaina that was badly scorched by the fires that ransacked Maui appears to have emerged from the flames still standing. 🌳❤️



The 60-foot giant tree has served as the heart of the community for 150 years. pic.twitter.com/77TRvw07mu