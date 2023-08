Φωτιά στη Χαβάη: Το μήνυμα του Μπαράκ Ομπάμα

Η μεγάλη φωτιά που σάρωσε το γραφικό θέρετρο Λαχέινα στο νησί Μάουι στη Χαβάη στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 36 ανθρώπους, ενώ ανάγκασε χιλιάδες κατοίκους και τουρίστες να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους.

Ο Μπαράκ Ομπάμα, ο μοναδικός πρόεδρος των ΗΠΑ που έχει γεννηθεί στη Χαβάη, απηύθυνε μήνυμα συμπαράστασης για όσους επλήγησαν από τη μεγάλη φωτιά αναρτώντας στο Twitter έναν υπερσύνδεσμο προς μια οργάνωση αρωγής για τους πληγέντες.

«Είναι δύσκολο να βλέπω εικόνες που έρχονται από τη Χαβάη, μια περιοχή τόσο ξεχωριστή για πολλούς από εμάς», έγραψε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι ο ίδιος και η σύζυγός του η Μισέλ Ομπάμα, «σκέφτονται εκείνους που έχασαν αγαπημένους τους ή που η ζωή τους άλλαξε ολοσχερώς».

It’s tough to see some of the images coming out of Hawai’i — a place that’s so special to so many of us. Michelle and I are thinking of everyone who has lost a loved one, or whose life has been turned upside down.



If you’d like to help, you can do so here.…