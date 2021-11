Με σύλληψη και απέλαση απειλούνται οι Σύροι που συμμετέχουν στην τελευταία τρέλα του TikTok στην Τουρκία.

Σε ένα φαινομενικά αθώο παιχνίδι στο TikTok, Σύροι στην Τουρκία τρώνε μπανάνες και προκαλούν τους φίλους τους να κάνουν το ίδιο.

Ωστόσο, η συγκεκριμένη πρόκληση δεν είναι απλή υπόθεση στην Τουρκία, καθώς, αυτά τα βίντεο θα μπορούσαν να έχουν μόνιμες συνέπειες για ορισμένους Σύρους.

Τις τελευταίες ημέρες, οι τουρκικές αρχές κατηγόρησαν τους Σύρους για «υποκίνηση μίσους» επειδή τρώνε μπανάνες με «προκλητικό» τρόπο. Αρκετοί Σύροι έχουν συλληφθεί και αντιμετωπίζουν απέλαση.

Σε ένα κλίμα αυξανόμενης εχθρότητας προς τη μεγάλη συριακή κοινότητα της Τουρκίας, οι μπανάνες έχουν γίνει σύμβολο διχασμού.

Η πρόκληση της μπανάνας αντλεί έμπνευση από ένα viral βίντεο μιας έντονης συζήτησης μεταξύ Σύρων και Τούρκων σχετικά με τη δεινή οικονομική κατάσταση στην Τουρκία.

Η οικονομία της Τουρκίας υποφέρει από υψηλό πληθωρισμό που έχει διαβρώσει το βιοτικό επίπεδο.

Στο βίντεο, μοιράστηκαν αντικρουόμενες απόψεις και μια νεαρή Σύρια, σε άπταιστα τουρκικά, υπερασπίστηκε την εργασιακή ηθική των προσφύγων. Σε απάντηση, Τούρκοι είπαν ότι Σύροι και Αφγανοί παίρνουν τις δουλειές τους.

Τέτοιες απόψεις δεν είναι ασυνήθιστες στην Τουρκία, η οποία φιλοξενεί τον μεγαλύτερο πληθυσμό προσφύγων στον κόσμο, συμπεριλαμβανομένων 3,6 εκατομμυρίων Σύριων.

Το αντιμεταναστευτικό αίσθημα έχει αυξηθεί, με αρκετούς εθνικιστές Τούρκους πολιτικούς να κάνουν εκστρατεία για σκληρότερους περιορισμούς.

Αλλά αυτό που έκανε αυτό το βίντεο να γίνει viral ήταν το γεγονός που επισημαίνουν αρκετοί Τούρκοι, ότι δηλαδή οι Σύροι αγοράζουν «κιλά μπανάνες στο παζάρι» την ώρα που οι Τούρκοι δεν μπορούν να ανταποκριθούν οικονομικά.

Η αντίληψη αυτή, η οποία προκάλεσε συζήτηση μεταξύ της συριακής κοινότητας στην Τουρκία, γρήγορα έγινε viral στο TikTok.

Ενώ τα αστεία με τις μπανάνες ήταν μόνο για διαδικτυακή διασκέδαση, δεν φάνηκε ότι όλοι το έβλεπαν έτσι.

Σε μια φωτογραφία, που κυκλοφόρησε, ένας χρήστης είχε αντικαταστήσει την τουρκική σημαία με μια μπανάνα. Το νεοϊδρυθέν εθνικιστικό Κόμμα Νίκης εξέδωσε καταγγελία εναντίον Σύρων χρηστών του TikTok για «προσβολή του τουρκικού λαού και της σημαίας του».

Άλλοι επικριτές στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είπαν ότι τα βίντεο «χλευάζουν τη σοβαρή οικονομική κατάσταση που αντιμετωπίζουν οι Τούρκοι».

Σε μια περίοδο οικονομικής συμφοράς, τα βίντεο με τις μπανάνες εξόργισαν και τις τουρκικές αρχές.

Την περασμένη Πέμπτη, τα τοπικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι η τουρκική αστυνομία συνέλαβε 11 Σύρους που δημοσίευσαν βίντεο με μπανάνες, κατηγορώντας τους για «πρόκληση και υποκίνηση μίσους».

Η Τουρκική Αρχή Μετανάστευσης είπε ότι πρόκειται να τους απελάσει.

Από την πλευρά τους οι αρχές κάνουν προσπάθειες για να «αποκαλυφθούν όλες οι προκλητικές αναρτήσεις» και να αντιμετωπιστούν «όλα τα άτομα που συμμετείχαν σε αυτή την εκστρατεία», δήλωσε η Γενική Διεύθυνση Μετανάστευσης της Τουρκίας.

Στη συνέχεια, την Κυριακή, οι τουρκικές αρχές συνέλαβαν τον Σύριο δημοσιογράφο Majed Shamaa, ο οποίος είχε κάνει τηλεοπτικό ρεπορτάζ για την πρόκληση της μπανάνας στην Κωνσταντινούπολη.

Ορισμένοι Τούρκοι πολιτικοί φάνηκαν να υποστηρίζουν τις συλλήψεις. Σε ένα tweet, ο Ilay Aksoy του εθνικιστικού Καλού Κόμματος είπε ότι «αυτοί οι μπαναναφάγοι μας κοροϊδεύουν και προσβάλλουν τη σημαία μας».

Αλλά το Δημοκρατικό Κόμμα των Λαών που υποστηρίζει τη μειονότητα είπε ότι οι συλλήψεις είναι «ρατσιστικές».

«Δεν κοροϊδεύουμε τους Τούρκους, χλευάζουμε τον ρατσισμό. Η οικονομική επιδείνωση μας επηρεάζει όλους» ανέφερε η συριακή διασπορά στην Τουρκία.

Η Σύρια δημοσιογράφος Deema Shullar, που ζει στην Κωνσταντινούπολη, είπε στο BBC ότι τα περισσότερα βίντεο ήταν ακίνδυνα και «απλά αστεία».

Ωστόσο, είπε ότι μερικά από αυτά μπορεί να έχουν κριθεί «επιβλαβή και προσβλητικά». Στην Τουρκία υπάρχουν αυστηροί νόμοι που απαγορεύουν τις προσβολές κατά του κράτους, της σημαίας και του προέδρου Ερντογάν.

Οι δημιουργοί αυτών των βίντεο θα μπορούσαν να διωχθούν σύμφωνα με αυτούς τους νόμους, είπε η κ. Shullar.

Πρόσθεσε δε, ότι πολλοί Σύροι φοβούνται μήπως απελαθούν «με βάση μια ανάρτηση στο Facebook που μπορεί να ερμηνευτεί με συγκεκριμένο τρόπο».

Χαρακτήρισε δε, την απέλαση «πράξη εκφοβισμού» από την τουρκική κυβέρνηση.

It's true the Syrian youths were insulted, provoked and that led them to make those viral banana eating videos.



Alright, but they're in a country where they had applied for residency. Now all 11 are detained, facing deportation to Syria.



Was it worth it?pic.twitter.com/HkDJB3NwQm