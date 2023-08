Το Χ διέγραψε κατά λάθος την πιο διάσημη selfie όλων των εποχών

Το Χ του Έλον Μασκ διέγραψε κατά λάθος την πιο διάσημη selfie όλων των εποχών, εκείνη της Ελεν Ντε Τζένερις από τη βραδιά των Όσκαρ του 2014.

Το πρώην Twitter, νυν Χ, διέγραψε προσωρινά το περασμένο Σαββατοκύριακο την διασημότερη selfie της Έλεν Ντε Τζένερις τη βραδιά των Όσκαρ, μαζί με άλλες φωτογραφίες της από την ίδια χρονιά. Σύντομα ωστόσο, η πλατφόρμα αποκατέστησε τη ζημιά.

Η αρχική ανάρτηση της Ντε Τζένερις το 2014 έγινε γρήγορα το πιο αναδημοσιευμένο tweet όλων των εποχών, με πάνω από 1 εκατομμύριο κοινοποιήσεις σε διάστημα λίγων ημερών. Τώρα έχει πάνω από 2,8 εκατομμύρια αναδημοσιεύσεις, 2 εκατομμύρια likes και συνεχίζει να μετράει.

If only Bradley's arm was longer. Best photo ever. #oscars pic.twitter.com/C9U5NOtGap