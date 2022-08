Γυναίκες από όλον τον κόσμο στηρίζουν τη Σάνα Μάριν χορεύοντας στα social media

Γυναίκες από όλο τον πλανήτη στηρίζουν την Σάνα Μάριν, αναρτώντας δικά τους χορευτικά βίντεο στα social media, στον απόηχο των διαρροών από ιδιωτικά πάρτι, στα οποία η πρωθυπουργός της Φινλανδίας φαίνεται να χορεύει, και για τα οποία δέχτηκε επιθέσεις ακόμα και από πολιτικούς της αντιπάλους.

Η 36χρονη ηγέτιδα της Φινλανδίας έκανε μέχρι και τεστ για χρήση ναρκωτικών ουσιών, για να αποδείξει ότι δεν είχε καταναλώσει τίποτα παράνομο σε αυτά τα πάρτι.

Τις προηγούμενες ημέρες και ενώ έγινε στόχος σεξιστικών επιθέσεων, η ίδια είχε καταδικάσει τη δημοσιοποίηση αυτών των ιδιωτικών βίντεο. Τώρα αμέτρητες γυναίκες, από διαφορετικές χώρες, αναρτούν βίντεο στα οποία χορεύουν, σε ένα κύμα ηθικής υποστήριξης της Μάριν, υπό το χάσταγκ #solidaritywithsanna, «αλληλέγγυες με τη Σάνα».

«Αν έχετε πρόβλημα με μία γυναίκα πολιτικό που χορεύει με φίλους το Σαββατοκύριακο, τότε ΕΣΕΙΣ έχετε πρόβλημα, όχι η πολιτικός. Πρέπει όλοι να χορεύουμε περισσότερο, ανεξάρτητα από το φύλο ή την ηλικία», έγραψε μία γυναίκα στο Twitter.

«Γιατί δεν μπορεί να κάνει πάρτι μετά τη δουλειά; Περιμένουμε από τους ηγέτες μας να μην είναι άνθρωποι;» έγραψε στο Twitter ο Ashok Swain, καθηγητής Ειρήνης και Έρευνας Συγκρούσεων στο Πανεπιστήμιο της Ουψάλα στη Σουηδία.

Με ένα ακόμα βίντεο της Μάριν να διαρρέει μόλις σήμερα, οι αναρτήσεις υποστήριξης στο Twitter συνεχίζονται με καταιγιστικό ρυθμό.

«Πόσο σοκαριστικό!!! Μια νεαρή πολιτικός που κάνει τη δουλειά της και απολαμβάνει την ιδιωτική της ζωή... Γιατί δεν μπορεί μια νεαρή γυναίκα να διασκεδάζει; Δεν αντέχω τα δύο μέτρα και τα δύο σταθμά των φύλων», έγραψε στο Twitter η Ισπανίδα πολιτικός Iratxe García Pérez. «Όλη μου η υποστήριξη στην @MarinSanna».

«Αν η εκτόνωση σε ένα πάρτι είναι το χειρότερο πράγμα που έχει κάνει η πρωθυπουργός σας, τότε είστε μια πολύ τυχερή χώρα», κατέληξε η Αυστραλή πολιτικός Fiona Patten, αναρτώντας, και αυτή, μια φωτογραφία της που χορεύει.