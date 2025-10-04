ΔΙΕΘΝΗ
Guardian: Η Γκρέτα Τούνμπεργκ κρατείται αφυδατωμένη σε κελί γεμάτο κοριούς στο Ισραήλ

Η ακτιβίστρια υποστηρίζει ότι έχει υποστεί σκληρή μεταχείριση, συμπεριλαμβανομένης της ανεπαρκούς παροχής τροφής και νερού

Φωτ. Γκρέτα Τούνμπεργκ στο Ισραήλ / Guardian
Η Γκρέτα Τούνμπεργκ φέρεται να υφίσταται σκληρή μεταχείριση υπό την κράτηση των ισραηλινών αρχών, μετά τη σύλληψή και την απομάκρυνσή της από στολίσκο που μετέφερε ανθρωπιστική βοήθεια προς τη Γάζα.

Σύμφωνα με έγγραφα που είδε η εφημερίδα Guardian, σε email του σουηδικού υπουργείου Εξωτερικών προς άτομα του στενού κύκλου της Γκρέτα Τούνμπεργκ, αξιωματούχος που την επισκέφθηκε στη φυλακή αναφέρει ότι η ακτιβίστρια δήλωσε πως κρατείται σε κελί γεμάτο κοριούς, με ανεπαρκή πρόσβαση σε τροφή και νερό.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ένας άλλος κρατούμενος ανέφερε ότι οι ισραηλινές δυνάμεις ανάγκασαν την Τούνμπεργκ να φωτογραφηθεί κρατώντας σημαίες, η ταυτότητα των οποίων δεν έχει διευκρινιστεί.

«Η πρεσβεία κατάφερε να συναντήσει την Γκρέτα. Ανέφερε ότι υπέστη αφυδάτωση. Δεν της δόθηκε επαρκής ποσότητα ούτε τροφής ούτε νερού. Επίσης, είπε ότι εμφάνισε εξανθήματα, τα οποία υποψιάζεται ότι προκλήθηκαν από κοριούς. Μίλησε για σκληρή μεταχείριση και είπε ότι την άφηναν να κάθεται για πολλή ώρα σε σκληρές επιφάνειες», αναφέρεται στο email.

Η Γκρέτα Τούνμπεργκ είναι μία από τους 437 ακτιβιστές, βουλευτές και νομικούς που συμμετείχαν στον στολίσκο Global Sumud Flotilla (GSF), μια συμμαχία περισσότερων από 40 σκαφών που μετέφεραν ανθρωπιστική βοήθεια με στόχο να σπάσουν τον  ναυτικό αποκλεισμό της Γάζας από το Ισραήλ. Ο ισραηλινές δυνάμεις αναχαίτισαν όλα τα σκάφη και συνέλαβαν όλα τα μέλη των πληρωμάτων. Οι περισσότεροι κρατούνται στο Κέντρο Κράτησης Κετζιότ, γνωστό και ως Ανσάρ III, μια υψίστης ασφαλείας φυλακή στην έρημο Νεγκέβ.

Στο παρελθόν, οι ακτιβιστές που συλλαμβάνονταν από το Ισραήλ δε διώκονταν ποινικά, καθώς η παρουσία τους αντιμετωπιζόταν ως μεταναστευτικό ζήτημα.

Σύμφωνα με δικηγόρους της ΜΚΟ Adalah, τα δικαιώματα των μελών του πληρώματος έχουν «συστηματικά παραβιαστεί», αναφέροντας ότι στους ακτιβιστές αρνήθηκαν νερό, πρόσβαση σε τουαλέτες, φάρμακα και άμεση επικοινωνία με νομικούς εκπροσώπους, «κατά σαφή παραβίαση των θεμελιωδών τους δικαιωμάτων για δίκαιη διαδικασία, αμερόληπτη δίκη και νομική εκπροσώπηση».

Η ιταλική νομική ομάδα που εκπροσωπεί τον στολίσκο επιβεβαίωσε ότι οι κρατούμενοι «έμειναν για ώρες χωρίς τροφή ή νερό μέχρι αργά το βράδυ», με εξαίρεση «ένα πακέτο πατατάκια που δόθηκε στην Γκρέτα μπροστά στις κάμερες». Οι δικηγόροι ανέφεραν και περιπτώσεις λεκτικής και σωματικής κακοποίησης.

Μετά τη σύλληψή τους, η νομική ομάδα του στολίσκου εξέφρασε ανησυχία για την πιθανή μεταχείριση που ενδέχεται να υποστούν τα μέλη του πληρώματος, ειδικά εκείνοι που είχαν προηγουμένως κρατηθεί από τις ισραηλινές αρχές για προσπάθειες διάσπασης του ναυτικού αποκλεισμού της Γάζας.

Αυτή είναι η δεύτερη φορά που η Τούνμπεργκ συλλαμβάνεται μαζί με άλλα μέλη στολίσκου, καθώς προηγούμενη απόπειρα νωρίτερα μέσα στο έτος κατέληξε επίσης σε σύλληψη και απέλαση.

Με πληροφορίες από Guardian

