ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

Οι πιο ανατριχιαστικές στιγμές στη ζωή της Γκρέτα Τούνμπεργκ – Πότε κινδύνευσε πραγματικά

Από συλλήψεις μέχρι απειλές: Οι πιο επικίνδυνες στιγμές που έχει ζήσει η Γκρέτα Τούνμπεργκ στην ακτιβιστική της δράση

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Οι πιο ανατριχιαστικές στιγμές στη ζωή της Γκρέτα Τούνμπεργκ – Πότε κινδύνευσε πραγματικά Facebook Twitter
Φωτ: Getty Images
0

Η Γκρέτα Τούνμπεργκ έχει βρεθεί επανειλημμένα στην πρώτη γραμμή διαδηλώσεων και ακτιβιστικών δράσεων, αντιμετωπίζοντας συχνά δύσκολες και επικίνδυνες καταστάσεις. Η πιο πρόσφατη αφορμή είναι η περιπέτεια που έζησε την Τετάρτη, όταν βρέθηκε υπό κράτηση από τις ισραηλινές αρχές για την συμμετοχή της στον στολίσκο ανθρωπιστικής βοήθειας προς τη Γάζα.

Δεν ήταν όμως η πρώτη φορά που η νεαρή Σουηδή ακτιβίστρια βρέθηκε σε συνθήκες όπου διέτρεξε κίνδυνο. Ακολουθούν μερικές από τις πιο χαρακτηριστικές στιγμές όπου η Τούνμπεργκ κινδύνευσε σωματικά κατά τη διάρκεια της δράσης της.

Πέρασμα του Ατλαντικού με ιστιοπλοϊκό (2019)

Το 2019, σε ηλικία μόλις 16 ετών, η Τούνμπεργκ αποφάσισε να ταξιδέψει με ιστιοπλοϊκό σκάφος από την Ευρώπη στις Ηνωμένες Πολιτείες, προκειμένου να παραστεί σε σύνοδο του ΟΗΕ για το κλίμα, αποφεύγοντας τις εκπομπές άνθρακα των αεροπορικών ταξιδιών. Το ταξίδι διήρκεσε δύο εβδομάδες σε ανοικτή θάλασσα και μόνο εύκολο δεν ήταν. Αντιθέτως, το πλήρωμα αντιμετώπισε τροπική καταιγίδα, αστραπές, ψυχρά μέτωπα και σφοδρές ριπές ανέμου που έφταναν τους 50 κόμβους, ενώ τα κύματα ξεπερνούσαν σε ύψος τα 8 μέτρα. Τα όργανα ναυσιπλοΐας παρουσίασαν βλάβες εν μέσω του ωκεανού και χρειάστηκε αυτοσχεδιασμός για την επιδιόρθωσή τους. Παρ’ όλες τις αντιξοότητες, η Γκρέτα και οι συνοδοιπόροι της κατάφεραν τελικά να διασχίσουν τον Ατλαντικό με ασφάλεια, όμως το εγχείρημα αυτό συγκαταλέγεται στις πιο επικίνδυνες εμπειρίες της ζωής της.

Στόχος μίσους και απειλών (2019)

Την ίδια χρονιά που η φήμη της εκτοξεύθηκε, η Τούνμπεργκ έγινε και στόχος ακραίων αντιδράσεων. Χαρακτηριστικό περιστατικό σημειώθηκε το φθινόπωρο στη Ρώμη, όπου άγνωστοι κρέμασαν από γέφυρα ένα ομοίωμά της ντυμένο με κίτρινο αδιάβροχο, μιμούμενοι την εμφάνισή της στις σχολικές απεργίες για το κλίμα. Στο ομοίωμα υπήρχε πινακίδα που έγραφε ειρωνικά «Η Γκρέτα είναι ο θεός σας». Οι ιταλικές αρχές ξεκίνησαν έρευνα αντιμετωπίζοντας το γεγονός ως απειλή κατά της ζωής της ακτιβίστριας. Το περιστατικό αυτό ανέδειξε το μένος μερίδας αρνητών της κλιματικής αλλαγής, οι οποίοι δεν δίστασαν να διοχετεύσουν μίσος και βία εναντίον μίας έφηβης.

Αντιμέτωπη με την αστυνομία σε ανθρακωρυχείο (2023)

Τον Ιανουάριο του 2023, η Τούνμπεργκ ταξίδεψε στη Γερμανία για να συμπαρασταθεί στους διαδηλωτές που προσπαθούσαν να σώσουν το χωριό Λούτσερατ από την εξόρυξη λιγνίτη. Στις 17 Ιανουαρίου, κατά τη διάρκεια ειρηνικής καθιστικής διαμαρτυρίας στην άκρη ενός τεράστιου ανοιχτού ανθρακωρυχείου, η Γκρέτα συνελήφθη από τη γερμανική αστυνομία μαζί με άλλους ακτιβιστές. Οι εικόνες έδειχναν την 20χρονη τότε ακτιβίστρια να τη μεταφέρουν δύο πάνοπλοι αστυνομικοί, απομακρύνοντάς την από το χείλος του ορυχείου για λόγους ασφαλείας. Η θέση της δίπλα σε ένα απότομο πρανές ορυχείου ήταν από μόνη της επικίνδυνη, καθώς μια λάθος κίνηση θα μπορούσε να οδηγήσει σε σοβαρό ατύχημα. Η ίδια αφέθηκε ελεύθερη λίγες ώρες μετά, όμως το περιστατικό ανέδειξε τη σωματική έκθεση σε κίνδυνο που συνεπάγεται η συμμετοχή της σε τέτοιου είδους δυναμικές διαμαρτυρίες.

Ριψοκίνδυνες αποστολές ανθρωπιστικής βοήθειας (2025)

Το 2025 σημαδεύτηκε από τη στροφή της Τούνμπεργκ σε μια νέα μορφή ακτιβισμού, συμμετέχοντας σε θαλάσσιες αποστολές ανθρωπιστικής βοήθειας προς τη Λωρίδα της Γάζας εν μέσω του πολέμου. Οι αποστολές αυτές αποδείχθηκαν ιδιαίτερα επικίνδυνες. Τον Ιούνιο, η Γκρέτα επιβιβάστηκε σε ιστιοπλοϊκό του συνασπισμού Freedom Flotilla, με σκοπό να σπάσει τον ισραηλινό ναυτικό αποκλεισμό της Γάζας. Το ισραηλινό Πολεμικό Ναυτικό κατέλαβε το σκάφος σε διεθνή ύδατα και συνέλαβε το πλήρωμα. «Μας απήγαγαν σε διεθνή ύδατα και μας πήγαν παρά τη θέλησή μας στο Ισραήλ», κατήγγειλε η 22χρονη ακτιβίστρια μετά την απέλασή της στο Παρίσι. Οι 12 ακτιβιστές (ανάμεσά τους και η Τούνμπεργκ) κρατήθηκαν προσωρινά και έπειτα απελάθηκαν, χωρίς να υποστούν σωματική βλάβη.

Η κορύφωση των κινδύνων (Οκτώβριος 2025)

Η κορύφωση ήρθε στις αρχές Οκτωβρίου του 2025, όταν η Τούνμπεργκ συμμετείχε και πάλι στον στολίσκο Global Sumud Flotilla, αυτή τη φορά μαζί με περίπου 500 εθελοντές από δεκάδες χώρες. Στις 1 Οκτωβρίου, καθώς ο στόλος περίπου 40 μικρών σκαφών πλησίαζε στη Γάζα, το ισραηλινό ναυτικό εξαπέλυσε ευρείας κλίμακας επιχείρηση αναχαίτισης. Πλάνα από ζωντανές μεταδόσεις έδειξαν οπλισμένους Ισραηλινούς κομάντος με κράνη και διόπτρες νυχτερινής όρασης να κάνουν ρεσάλτο στα σκάφη, ενώ οι επιβαίνοντες – φορώντας σωσίβια – σήκωναν τα χέρια ψηλά σε ένδειξη παράδοσης. Συνολικά συνελήφθησαν πάνω από 450 ακτιβιστές, συμπεριλαμβανομένης της Τούνμπεργκ.

Η νεαρή ακτιβίστρια είχε μάλιστα προβλέψει το ενδεχόμενο αυτό: είχε προηχογραφήσει ένα μήνυμα, ζητώντας να δημοσιοποιηθεί σε περίπτωση σύλληψής της. «Αν βλέπετε αυτό το βίντεο, σημαίνει ότι έχω απαχθεί και μεταφέρθηκα παρά τη θέλησή μου από τις ισραηλινές δυνάμεις», ανέφερε ψύχραιμα, επιμένοντας ότι η αποστολή τους ήταν ειρηνική και σύμφωνη με το διεθνές δίκαιο. Τελικά, όλοι οι ακτιβιστές οδηγήθηκαν υπό κράτηση στο ισραηλινό λιμάνι του Άσντοντ και τελικά απελάθηκαν στις χώρες τους.

Διεθνή

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

 Ισραήλ: Πλοία του στολίσκου για τη Γάζα αναχαιτίστηκαν – Η Γκρέτα Τούνμπεργκ «ασφαλής και υγιής»

Διεθνή / Ισραήλ: Πλοία του στολίσκου για τη Γάζα αναχαιτίστηκαν – Η Γκρέτα Τούνμπεργκ «ασφαλής και υγιής»

Το Ισραήλ έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο στο οποίο εμφανίζεται η Γκρέτα Τούνμπεργκ, επιβεβαιώνοντας ότι βρίσκεται μεταξύ των επιβαινόντων στο αναχαιτισμένο πλοίο Alma
LIFO NEWSROOM
Εν πλω προς τη Γάζα: Ένα ελληνικό πλήρωμα αψηφά τις ισραηλινές απαγορεύσεις

Ελλάδα / Εν πλω προς τη Γάζα: Ένα ελληνικό πλήρωμα αψηφά τις ισραηλινές απαγορεύσεις

Η Κλεονίκη Αλεξοπούλου, μέλος του ανθρωπιστικού στόλου, μεταφέρει από το κατάστρωμα του ελληνικού πλοίου «Οξυγόνο» τη μαρτυρία της για όσα βίωσαν στη διαδρομή προς τη Γάζα μέχρι τη στιγμή της αναχαίτισής τους.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

ΗΠΑ: Νέα επίθεση σε σκάφος ανοιχτά της Βενεζουέλας, «φόρτωμενο με ναρκωτικά» σύμφωνα με τον Τραμπ

Διεθνή / ΗΠΑ: Νέα επίθεση σε σκάφος ανοιχτά της Βενεζουέλας, «φορτωμένο με ναρκωτικά» σύμφωνα με τον Τραμπ

Ο Τραμπ ισχυρίστηκε ότι το σκάφος ήταν «φορτωμένο με αρκετά ναρκωτικά για να σκοτώσουν 25 έως 50 χιλιάδες ανθρώπους» και άφησε να εννοηθεί πως κατευθυνόταν προς «αμερικανικό έδαφος»
LIFO NEWSROOM
Πρίγκιπας Ουίλιαμ: «Το άγχος σε μικρή ηλικία σε επηρεάζει πολύ αργότερα» - Η αναφορά του στην πριγκίπισσα Νταϊάνα

Διεθνή / Πρίγκιπας Ουίλιαμ: «Το άγχος σε μικρή ηλικία σε επηρεάζει πολύ αργότερα» - Η αναφορά του στην πριγκίπισσα Νταϊάνα

Ο πρίγκιπας Ουίλιαμ μίλησε για τον χωρισμό των γονιών του, όταν εκείνος ήταν 8 ετών, αλλά και στο πώς προσπαθεί να μεγαλώνει τα παιδιά του μαζί με την Κέιτ
LIFO NEWSROOM
Γενική απεργία και διαδηλώσεις για τη Γάζα «παρέλυσαν» την Ιταλία - Εκατοντάδες χιλιάδες στους δρόμους 

Διεθνή / Γενική απεργία και διαδηλώσεις για τη Γάζα «παρέλυσαν» την Ιταλία - Εκατοντάδες χιλιάδες στους δρόμους 

Η ιταλική κυβέρνηση επέκρινε έντονα την κινητοποίηση, με την πρωθυπουργό Τζόρτζια Μελόνι να υποστηρίζει ότι πολλοί εργαζόμενοι εκμεταλλεύθηκαν την απεργία για να παρατείνουν το Σαββατοκύριακό τους
LIFO NEWSROOM
Καρκινοπαθής πέθανε κάνοντας κλύσματα με καφέ, μεθόδος που υποστήριζε η συνωμοσιολόγος μητέρα της

Διεθνή / Καρκινοπαθής πέθανε κάνοντας κλύσματα με καφέ, μέθοδος που υποστήριζε η συνωμοσιολόγος μητέρα της

Η ιατροδικαστής σημείωσε ότι η νεαρή γυναίκα επηρεαζόταν από τις δικές της πεποιθήσεις, των γονιών της και ενός οικογενειακού φίλου – όλοι υπέρμαχοι των εναλλακτικών θεραπειών
LIFO NEWSROOM
Γάζα: Ο Τραμπ έδωσε τελεσίγραφο στη Χαμάς για το αμερικανικό σχέδιο — Υπόσχεται «κόλαση» αν δεν δεχθεί

Διεθνή / Γάζα: Ο Τραμπ έδωσε τελεσίγραφο στη Χαμάς για το αμερικανικό σχέδιο — Υπόσχεται «κόλαση» αν δεν δεχθεί

Χαρακτήρισε τη συμφωνία «τελευταία ευκαιρία» και προειδοποίησε ότι, σε περίπτωση απόρριψης, «θα ξεσπάσει βία πρωτοφανούς κλίμακας» εναντίον της Χαμάς
LIFO NEWSROOM
PAKISTAN KASMIR DIADILOSEIS

Διεθνή / Βία και αναταραχή στο Κασμίρ: Νεκροί, τραυματίες και αποκλεισμένες πόλεις

Τουλάχιστον 9 νεκροί και πάνω από 150 τραυματίες στις αντικυβερνητικές διαδηλώσεις στο Κασμίρ που ελέγχεται από το Πακιστάν - Ο πρωθυπουργός καλεί σε ειρηνική κινητοποίηση, ενώ οι συγκρούσεις επηρεάζουν καθημερινότητα και ασφάλεια
LIFO NEWSROOM
 
 