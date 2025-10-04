Οι πιο ανατριχιαστικές στιγμές στη ζωή της Γκρέτα Τούνμπεργκ – Πότε κινδύνευσε πραγματικά

Η Γκρέτα Τούνμπεργκ έχει βρεθεί επανειλημμένα στην πρώτη γραμμή διαδηλώσεων και ακτιβιστικών δράσεων, αντιμετωπίζοντας συχνά δύσκολες και επικίνδυνες καταστάσεις. Η πιο πρόσφατη αφορμή είναι η περιπέτεια που έζησε την Τετάρτη, όταν βρέθηκε υπό κράτηση από τις ισραηλινές αρχές για την συμμετοχή της στον στολίσκο ανθρωπιστικής βοήθειας προς τη Γάζα.

Δεν ήταν όμως η πρώτη φορά που η νεαρή Σουηδή ακτιβίστρια βρέθηκε σε συνθήκες όπου διέτρεξε κίνδυνο. Ακολουθούν μερικές από τις πιο χαρακτηριστικές στιγμές όπου η Τούνμπεργκ κινδύνευσε σωματικά κατά τη διάρκεια της δράσης της.

Πέρασμα του Ατλαντικού με ιστιοπλοϊκό (2019)

Το 2019, σε ηλικία μόλις 16 ετών, η Τούνμπεργκ αποφάσισε να ταξιδέψει με ιστιοπλοϊκό σκάφος από την Ευρώπη στις Ηνωμένες Πολιτείες, προκειμένου να παραστεί σε σύνοδο του ΟΗΕ για το κλίμα, αποφεύγοντας τις εκπομπές άνθρακα των αεροπορικών ταξιδιών. Το ταξίδι διήρκεσε δύο εβδομάδες σε ανοικτή θάλασσα και μόνο εύκολο δεν ήταν. Αντιθέτως, το πλήρωμα αντιμετώπισε τροπική καταιγίδα, αστραπές, ψυχρά μέτωπα και σφοδρές ριπές ανέμου που έφταναν τους 50 κόμβους, ενώ τα κύματα ξεπερνούσαν σε ύψος τα 8 μέτρα. Τα όργανα ναυσιπλοΐας παρουσίασαν βλάβες εν μέσω του ωκεανού και χρειάστηκε αυτοσχεδιασμός για την επιδιόρθωσή τους. Παρ’ όλες τις αντιξοότητες, η Γκρέτα και οι συνοδοιπόροι της κατάφεραν τελικά να διασχίσουν τον Ατλαντικό με ασφάλεια, όμως το εγχείρημα αυτό συγκαταλέγεται στις πιο επικίνδυνες εμπειρίες της ζωής της.

Στόχος μίσους και απειλών (2019)

Την ίδια χρονιά που η φήμη της εκτοξεύθηκε, η Τούνμπεργκ έγινε και στόχος ακραίων αντιδράσεων. Χαρακτηριστικό περιστατικό σημειώθηκε το φθινόπωρο στη Ρώμη, όπου άγνωστοι κρέμασαν από γέφυρα ένα ομοίωμά της ντυμένο με κίτρινο αδιάβροχο, μιμούμενοι την εμφάνισή της στις σχολικές απεργίες για το κλίμα. Στο ομοίωμα υπήρχε πινακίδα που έγραφε ειρωνικά «Η Γκρέτα είναι ο θεός σας». Οι ιταλικές αρχές ξεκίνησαν έρευνα αντιμετωπίζοντας το γεγονός ως απειλή κατά της ζωής της ακτιβίστριας. Το περιστατικό αυτό ανέδειξε το μένος μερίδας αρνητών της κλιματικής αλλαγής, οι οποίοι δεν δίστασαν να διοχετεύσουν μίσος και βία εναντίον μίας έφηβης.

Vergognoso il manichino di @GretaThunberg ritrovato appeso a un ponte nella nostra città. A lei e alla sua famiglia la mia solidarietà e quella di tutta @Roma. Il nostro impegno sul clima non si ferma. pic.twitter.com/YXMXMJDA3D — Virginia Raggi (@virginiaraggi) October 7, 2019

Αντιμέτωπη με την αστυνομία σε ανθρακωρυχείο (2023)

Τον Ιανουάριο του 2023, η Τούνμπεργκ ταξίδεψε στη Γερμανία για να συμπαρασταθεί στους διαδηλωτές που προσπαθούσαν να σώσουν το χωριό Λούτσερατ από την εξόρυξη λιγνίτη. Στις 17 Ιανουαρίου, κατά τη διάρκεια ειρηνικής καθιστικής διαμαρτυρίας στην άκρη ενός τεράστιου ανοιχτού ανθρακωρυχείου, η Γκρέτα συνελήφθη από τη γερμανική αστυνομία μαζί με άλλους ακτιβιστές. Οι εικόνες έδειχναν την 20χρονη τότε ακτιβίστρια να τη μεταφέρουν δύο πάνοπλοι αστυνομικοί, απομακρύνοντάς την από το χείλος του ορυχείου για λόγους ασφαλείας. Η θέση της δίπλα σε ένα απότομο πρανές ορυχείου ήταν από μόνη της επικίνδυνη, καθώς μια λάθος κίνηση θα μπορούσε να οδηγήσει σε σοβαρό ατύχημα. Η ίδια αφέθηκε ελεύθερη λίγες ώρες μετά, όμως το περιστατικό ανέδειξε τη σωματική έκθεση σε κίνδυνο που συνεπάγεται η συμμετοχή της σε τέτοιου είδους δυναμικές διαμαρτυρίες.

Ριψοκίνδυνες αποστολές ανθρωπιστικής βοήθειας (2025)

Το 2025 σημαδεύτηκε από τη στροφή της Τούνμπεργκ σε μια νέα μορφή ακτιβισμού, συμμετέχοντας σε θαλάσσιες αποστολές ανθρωπιστικής βοήθειας προς τη Λωρίδα της Γάζας εν μέσω του πολέμου. Οι αποστολές αυτές αποδείχθηκαν ιδιαίτερα επικίνδυνες. Τον Ιούνιο, η Γκρέτα επιβιβάστηκε σε ιστιοπλοϊκό του συνασπισμού Freedom Flotilla, με σκοπό να σπάσει τον ισραηλινό ναυτικό αποκλεισμό της Γάζας. Το ισραηλινό Πολεμικό Ναυτικό κατέλαβε το σκάφος σε διεθνή ύδατα και συνέλαβε το πλήρωμα. «Μας απήγαγαν σε διεθνή ύδατα και μας πήγαν παρά τη θέλησή μας στο Ισραήλ», κατήγγειλε η 22χρονη ακτιβίστρια μετά την απέλασή της στο Παρίσι. Οι 12 ακτιβιστές (ανάμεσά τους και η Τούνμπεργκ) κρατήθηκαν προσωρινά και έπειτα απελάθηκαν, χωρίς να υποστούν σωματική βλάβη.

Η κορύφωση των κινδύνων (Οκτώβριος 2025)

Η κορύφωση ήρθε στις αρχές Οκτωβρίου του 2025, όταν η Τούνμπεργκ συμμετείχε και πάλι στον στολίσκο Global Sumud Flotilla, αυτή τη φορά μαζί με περίπου 500 εθελοντές από δεκάδες χώρες. Στις 1 Οκτωβρίου, καθώς ο στόλος περίπου 40 μικρών σκαφών πλησίαζε στη Γάζα, το ισραηλινό ναυτικό εξαπέλυσε ευρείας κλίμακας επιχείρηση αναχαίτισης. Πλάνα από ζωντανές μεταδόσεις έδειξαν οπλισμένους Ισραηλινούς κομάντος με κράνη και διόπτρες νυχτερινής όρασης να κάνουν ρεσάλτο στα σκάφη, ενώ οι επιβαίνοντες – φορώντας σωσίβια – σήκωναν τα χέρια ψηλά σε ένδειξη παράδοσης. Συνολικά συνελήφθησαν πάνω από 450 ακτιβιστές, συμπεριλαμβανομένης της Τούνμπεργκ.

Η νεαρή ακτιβίστρια είχε μάλιστα προβλέψει το ενδεχόμενο αυτό: είχε προηχογραφήσει ένα μήνυμα, ζητώντας να δημοσιοποιηθεί σε περίπτωση σύλληψής της. «Αν βλέπετε αυτό το βίντεο, σημαίνει ότι έχω απαχθεί και μεταφέρθηκα παρά τη θέλησή μου από τις ισραηλινές δυνάμεις», ανέφερε ψύχραιμα, επιμένοντας ότι η αποστολή τους ήταν ειρηνική και σύμφωνη με το διεθνές δίκαιο. Τελικά, όλοι οι ακτιβιστές οδηγήθηκαν υπό κράτηση στο ισραηλινό λιμάνι του Άσντοντ και τελικά απελάθηκαν στις χώρες τους.