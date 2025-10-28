Grokipedia: Η εγκυκλοπαίδεια του Μασκ είναι «επαληθευμένη» από την τεχνητή νοημοσύνη

Ο Έλον Μασκ κυκλοφόρησε μια νέα διαδικτυακή εγκυκλοπαίδεια με το όνομα Grokipedia, η οποία – όπως δήλωσε – βασίζεται στην τεχνητή νοημοσύνη και ευθυγραμμίζεται με τις δεξιές πολιτικές του απόψεις ενώ παράλληλα πολλά από τα λήμματα στηρίζονται στη Wikipedia.

Αποκαλώντας μια εγκυκλοπαίδεια τεχνητής νοημοσύνης «υπερβολικά σημαντική για τον πολιτισμό», ο Μασκ σχεδίαζε τον ανταγωνιστή της Wikipedia εδώ και τουλάχιστον έναν μήνα.

Η Grokipedia δεν έχει ανθρώπους συγγραφείς, σε αντίθεση με τη Wikipedia, η οποία γράφεται και επεξεργάζεται από εθελοντές. Η Grokipedia αναφέρει ότι τα λήμματά της είναι «επαληθευμένα» (fact-checked) μέσω του Grok, του chatbot τεχνητής νοημοσύνης του Μασκ.

Ο ίδιος είπε ότι η ιδέα του προτάθηκε από τον David Sacks, τον επικεφαλής για την τεχνητή νοημοσύνη και τα κρυπτονομίσματα στην κυβέρνηση του Τραμπ.

Ο Μασκ έχει επανειλημμένα επιτεθεί στη Wikipedia, επειδή παραπέμπει σε δημοσιογραφικές πηγές όπως οι New York Times και NPR, ενώ συχνά καταφέρεται κατά αυτού που αποκαλεί «κυρίαρχα μέσα ενημέρωσης», ενθαρρύνοντας τους χρήστες να βασίζονται στο X (πρώην Twitter), το οποίο του ανήκει.

Έχει επίσης προγραμματίσει την πλατφόρμα έτσι ώστε να προωθεί συντηρητικές και ακροδεξιές φωνές, συμπεριλαμβανομένης της δικής του.

Note the difference between Wikipedia's first paragraph on George Floyd compared to the first paragraph from Grokipedia. The nuance and detail on Grokipedia is FAR superior to Wikipedia and is clearly not pushing any ideologies, unlike Wikipedia. Corrections like this are… pic.twitter.com/NoTnLq2pxe — Dillon Loomis (@DillonLoomis22) October 28, 2025

Τα λήμματα της Grokipedia φαίνεται να συμμορφώνονται με συντηρητικά επιχειρήματα. Για παράδειγμα, το λήμμα σχετικά με την εξέγερση της 6ης Ιανουαρίου στο Καπιτώλιο αναφέρει «εκτεταμένους ισχυρισμούς για παρατυπίες στην ψηφοφορία» - έναν ψευδή ισχυρισμό που προώθησαν ο Τραμπ και οι σύμμαχοί του για να αμφισβητήσουν τη νίκη του Τζο Μπάιντεν το 2020 - και υποβαθμίζει τον ρόλο του Τραμπ στην υποκίνηση της εξέγερσης.

Ορισμένοι δημοσιογράφοι έχουν ήδη κατηγορήσει τη Grokipedia ότι διαδίδει ανακριβείς πληροφορίες, όπως τον ισχυρισμό ότι η πορνογραφία επιδείνωσε την επιδημία του AIDS.

Στις αρχές της δεύτερης προεδρικής θητείας του Τραμπ, ο Μασκ υπηρέτησε ως επικεφαλής του λεγόμενου Τμήματος Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας (Doge), όπου εφάρμοσε δραστικές περικοπές προσωπικού και προϋπολογισμού.

Ο προσωρινός του ρόλος έληξε τον Απρίλιο, και μια δημοσκόπηση της Gallup που δημοσιεύτηκε τον Αύγουστο τον κατέταξε ως το πιο αντιπαθές δημόσιο πρόσωπο στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Με πληροφορίες από Guardian