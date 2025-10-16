ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

Έλον Μασκ: Ξεκινά η τελική μάχη για το πακέτο των 56 δισ. δολαρίων της Tesla

Ο Έλον Μασκ δίνει τη μεγαλύτερη νομική μάχη της καριέρας του, διεκδικώντας την αποζημίωση των 56 δισ. δολαρίων από την Tesla - Οι συνέπειες για το Ντέλαγουερ και τον κόσμο των επιχειρήσεων

LifO Newsroom
φωτ.: EPA
Ο Έλον Μασκ επιστρέφει στο επίκεντρο μιας από τις πιο ακριβές και καθοριστικές δικαστικές υποθέσεις της σύγχρονης εταιρικής ιστορίας. Οι δικηγόροι του ζητούν από το Ανώτατο Δικαστήριο του Ντέλαγουερ να επαναφέρει το θρυλικό πακέτο αποδοχών ύψους 56 δισ. δολαρίων, που είχε εγκριθεί το 2018 αλλά ακυρώθηκε το 2024, μετά από απόφαση που έκρινε ότι το διοικητικό συμβούλιο της Tesla δεν ήταν επαρκώς ανεξάρτητο.

Η υπόθεση αυτή δεν αφορά μόνο τον ίδιο τον Μασκ, αλλά απειλεί να αλλάξει ριζικά το επιχειρηματικό τοπίο των Ηνωμένων Πολιτειών.

Το Ντέλαγουερ, επί δεκαετίες «φορολογικός παράδεισος» για εταιρικούς κολοσσούς, βλέπει πλέον μεγάλες επιχειρήσεις να εγκαταλείπουν τη δικαιοδοσία του μετά την απόφαση της καγκελαρίου Κάθαλιν ΜακΚόρμικ, η οποία ακύρωσε την ιστορική αποζημίωση.

Μασκ και «Dexit»: Οι εταιρείες φεύγουν από το Ντέλαγουερ

Η απόφαση αυτή αποτέλεσε καταλύτη για μια νέα τάση φυγής εταιρειών προς πολιτείες όπως το Τέξας και η Νεβάδα, πιο φιλικές προς τη διοίκηση και με χαμηλότερους νομικούς κινδύνους. Το φαινόμενο έχει ονομαστεί «Dexit», και ήδη η Tesla, η Dropbox και η Andreessen Horowitz έχουν μεταφέρει εκεί τις νομικές τους έδρες.

Η Tesla υποστηρίζει ότι το πακέτο του 2018 ήταν απολύτως δίκαιο, αφού συνδέθηκε με επιδόσεις που ξεπέρασαν κάθε προσδοκία. Η εταιρεία πέτυχε όλους τους επιχειρησιακούς στόχους της, εκτοξεύοντας την κεφαλαιοποίησή της και καθιστώντας τον Μασκ πλουσιότερο άνθρωπο στον κόσμο, με περιουσία που αγγίζει τα 480 δισ. δολάρια.

Ωστόσο, η ΜακΚόρμικ θεώρησε πως οι σχέσεις των μελών του διοικητικού συμβουλίου με τον Μασκ έθεταν σε αμφισβήτηση την ανεξαρτησία τους, κρίνοντας έτσι την αποζημίωση άδικη προς τους επενδυτές.

Η νέα εποχή της Tesla και η επόμενη κίνηση του Μασκ

Ακόμα κι αν χάσει την έφεση, ο Μασκ δεν θα βγει χαμένος: η Tesla έχει ήδη εγκρίνει ένα εναλλακτικό πακέτο δισεκατομμυρίων, με στόχο να τον κρατήσει επικεντρωμένο στη μετάβαση της εταιρείας σε ρομποτικά και αυτόνομα οχήματα. Τον περασμένο μήνα, το διοικητικό συμβούλιο πρότεινε μάλιστα πακέτο αξίας 1 τρισεκατομμυρίου δολαρίων, επιβεβαιώνοντας την εμπιστοσύνη του στο όραμα του ιδρυτή της.

Οι πέντε δικαστές του Ανώτατου Δικαστηρίου του Ντέλαγουερ θα εξετάσουν τόσο την έφεση για την αμοιβή όσο και την απόφαση που επιβάλλει στην Tesla να πληρώσει 345 εκατ. δολάρια σε νομικά έξοδα. Η απόφαση αναμένεται να εκδοθεί μέσα στους επόμενους μήνες και θα καθορίσει όχι μόνο την τύχη του ίδιου του Μασκ, αλλά και το μέλλον του Ντέλαγουερ ως εταιρικού «λιμανιού» των ΗΠΑ.

Με πληροφορίες από Reuters

