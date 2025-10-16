Η Nvidia παραδίδει το μικρότερο ΑΙ υπερυπολογιστή στον Έλον Μασκ

Ο διευθύνων σύμβουλος της Nvidia, Τζένσεν Χουάνγκ, παρέδωσε αυτή την εβδομάδα προσωπικά το πρώτο DGX Spark στον Έλον Μασκ, στο συγκρότημα Starbase της SpaceX στο Τέξας. Πρόκειται για τον μικρότερο υπερυπολογιστή τεχνητής νοημοσύνης στον κόσμο, σύμφωνα με την εταιρεία, με την τιμή του να ξεκινά στα 3.999 δολάρια.

Η παράδοση είχε και έναν συμβολικό χαρακτήρα. Το 2016, ο Χουάνγκ είχε παραδώσει στον Μασκ και την ομάδα του στην OpenAI τον πρώτο DGX-1, πολύ πριν η ChatGPT γίνει παγκόσμιο φαινόμενο. «Με το DGX Spark επιστρέφουμε στην αρχική αποστολή μας — να δώσουμε σε κάθε προγραμματιστή το δικό του εργαλείο για να πυροδοτήσει το επόμενο κύμα καινοτομίας», είπε ο επικεφαλής της Nvidia.

Η συνάντηση έγινε την ώρα που οι μηχανικοί της SpaceX ετοίμαζαν την ενδέκατη δοκιμαστική πτήση του Starship, του ισχυρότερου πυραύλου στον κόσμο. Ο Χουάνγκ συναντήθηκε με τον Μασκ στο κυλικείο της βάσης, αστειευόμενος ότι «παραδίδει τον μικρότερο υπερυπολογιστή δίπλα στον μεγαλύτερο πύραυλο».

Παρά το μέγεθός του (περίπου όσο ένα χοντρό βιβλίο και με βάρος 1,2 κιλά), το DGX Spark προσφέρει απόδοση ενός petaflop και 128GB ενοποιημένης μνήμης. Βασίζεται στο νέο Grace Blackwell Superchip (GB10) της Nvidia, που συνδυάζει CPU και GPU σε ένα ενιαίο σύστημα, με συνδεσιμότητα NVLink-C2C που είναι πέντε φορές ταχύτερη από το PCIe Gen5.

Το σύστημα ενσωματώνει ολόκληρη τη σουίτα λογισμικού τεχνητής νοημοσύνης της Nvidia, από τις βιβλιοθήκες CUDA έως τα εργαλεία NIM και τα έτοιμα μοντέλα FLUX.1 και Cosmos, για εικόνες και οπτικο-γλωσσικές εφαρμογές.

Στους πρώτους χρήστες περιλαμβάνονται η Microsoft, η Google, η Meta και το εργαστήριο Global Frontier Lab του Πανεπιστημίου της Νέας Υόρκης, το οποίο χρησιμοποιεί το Spark για πειράματα που απαιτούν αυστηρή προστασία δεδομένων. «Μπορούμε πλέον να έχουμε υπολογιστική ισχύ επιπέδου petaflop πάνω στο γραφείο μας», δήλωσε ο καθηγητής Κιουνγκχιούν Τσο.

Η συσκευή θα κυκλοφορήσει παγκοσμίως από συνεργάτες όπως οι Acer, Dell, Lenovo και HP, ενώ στις ΗΠΑ θα διατίθεται από τις 15 Οκτωβρίου μέσω του Nvidia.com και των καταστημάτων Micro Center.

Η Nvidia παρουσιάζει το Spark ως έναν νέο τύπο υπολογιστή που φέρνει τη δύναμη των υπερυπολογιστών «σε απόσταση χεριού», επιτρέποντας σε ερευνητές, startups και δημιουργούς να αναπτύσσουν μεγάλα μοντέλα AI τοπικά, χωρίς το υψηλό κόστος και τις καθυστερήσεις των cloud υπηρεσιών.